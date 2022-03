Huawei dévoile des solutions de centres de données full-stack et de campus intelligents basées sur des scénarios, accélérant la transformation numérique industrielle et le développement commercial respectueux de l'environnement

Lors de son discours d'ouverture, M. Li Peng, président de Huawei pour la région de l'Europe occidentale, a souligné que la transformation numérique et la protection de l'environnement seront des sujets clés à l'avenir. Huawei fournit des technologies de l'information et de la communication (TIC) innovantes et un portefeuille complet de produits pour aider les clients mondiaux à construire une infrastructure TIC robuste et permettre la transformation numérique industrielle. En réalité, au cours des dernières décennies, Huawei s'est concentré sur la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone grâce à l'innovation continue en matière de produits et de solutions.

Huawei dévoile deux solutions basées sur des scénarios qui allient technologie et innovation commerciale

M. Chen Banghua, vice-président (VP) du Huawei Enterprise Business Group, a prononcé un discours liminaire « Plongez dans le numérique avec une infrastructure numérique innovante » lors du sommet, annonçant de nouvelles solutions de centres de données full-stack et de campus intelligents. M. Chen a également présenté les dernières pratiques de transformation numérique dans les secteurs de l'énergie, de la finance, des transports et d'autres industries.

La solution de centre de données full-stack de Huawei mène la tendance du développement basé sur le cloud, intensif et respectueux de l'environnement, tandis que la solution de campus intelligent de Huawei permet un accès entièrement sans fil, le renouvellement de l'architecture réseau et l'hyper-convergence de l'infrastructure informatique. Grâce à l'innovation continue dans les TIC et l'infrastructure numérique, Huawei a établi des bases solides pour le développement du monde intelligent, comme l'a mentionné M. Chen dans son discours.

Solution de centre de données full-stack : Huawei fournit divers produits, allant de l'infrastructure de centre de données aux appareils TIC et aux plateformes cloud, pour permettre la convergence logiciel-matériel, la collaboration en faveur de la production inter-domaines et d'autres innovations. Dans le but de construire des centres de données agiles, efficaces, fiables et respectueux de l'environnement, sa solution présente des innovations dans les quatre domaines suivants :

Renouveler l'informatique et le stockage : la plateforme de gestion cloud intelligente permet un provisionnement agile de diverses ressources de puissance de calcul. La technologie DPU innovante permet au processeur de se concentrer sur les services de traitement, libérant tout le potentiel de la puissance de calcul et augmentant la capacité de la machine virtuelle (VM) de 30 %. Le module de stockage collabore également avec le réseau NoF+ pour doubler les performances de stockage.

Renouveler le réseau : la synergie innovante DCI-DCN permet une gestion centralisée du réseau et une prestation de service à guichet unique en quelques minutes, créant ainsi des réseaux de centres de données avec une agilité et une efficacité optimales.

Renouveler la fiabilité : la solution de reprise après sinistre (DR) full-stack offre une sauvegarde complète, allant d'une seule pièce de matériel à l'ensemble de la plateforme cloud. La solution répond de manière flexible à divers besoins de service, permettant des opérations de service en ligne ininterrompues en permanence. La synergie stockage-optique réduit le temps de basculement de service de la liaison active-active à 5 ms. Cela permet une restauration du service de stockage en 1 seconde, complètement imperceptible par les utilisateurs.

Renouveler l'aspect écologique : Dotée d'une conception innovante à ultra-haute densité, la solution de refroidissement convergent maximise l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE), réduisant ainsi la consommation d'énergie annuelle de plus de 14 %. La salle d'équipement modulaire préfabriquée réduit le délai de livraison de plus de 70 % et ne crée aucun déchet de construction sur le site, causant peu de dommages à l'environnement.

Solution de campus intelligent de nouvelle génération : Huawei a renouvelé et mis à niveau le système de bureau, l'architecture réseau et la salle d'équipement informatique ; les trois principaux modules de l'infrastructure TIC du campus. Cela accélère la mise à niveau intelligente et la transformation numérique des campus, offrant des services de campus plus efficaces, écologiques et pratiques.

Mise à niveau intelligente du système de bureau : les solutions AirEngine Wi-Fi 6 et IdeaHub exclusives de Huawei collaborent entre elles sur la base d'algorithmes de répartition multimédia intelligents uniques, permettant un accès aux réunions en un clic, une projection de l'écran sans fil et des vidéoconférences avec vidéo 4K , audio Hi-Fi et zéro image gelée.

, audio Hi-Fi et zéro image gelée. Renouvellement de l'architecture réseau du campus : basée sur la technologie révolutionnaire de transmission mixte longue distance (sans fil, câble en cuivre et optique), la solution de Huawei fournit des communications à haute vitesse et une alimentation électrique pour les appareils distants. La solution redéfinit l'architecture simplifiée pour les réseaux de campus de nouvelle génération en simplifiant l'architecture réseau de trois à deux couches. En outre, elle réduit la consommation d'énergie de la salle d'équipement d'agrégation ainsi que de l'ensemble du réseau et réduit le coût total de possession (TCO) de 38 %.

Convergence de la salle d'équipement informatique du campus : la salle d'équipement informatique traditionnelle est confrontée à des défis tels que l'approvisionnement en matériel dispersé et l'importante consommation d'énergie. Basée sur la conception préconfigurée tout-en-un, la solution de Huawei intègre tous les modules TIC du campus (informatique, stockage, réseau, alimentation électrique, etc.) pour construire une salle d'équipement informatique hyper-convergée. Une seule armoire peut servir de centre de données indépendant. Une telle conception tout-en-un réduit le délai de livraison du système de 88 % et la consommation d'énergie globale de 58 %.

En se concentrant sur ces deux scénarios majeurs, Huawei intègre largement les TIC aux tendances de l'industrie et aux exigences commerciales des clients en développant ses nombreux produits de pointe avec des scénarios industriels, tels que l'énergie, les transports et la finance. Grâce à une technologie innovante, Huawei encourage la réussite des clients en matière de transformation numérique et de mise à niveau.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, la gestion des pipelines a toujours été difficile, qu'il s'agisse de la protection complexe de la sécurité et des coûts d'entretien élevés ou encore de la faible efficacité des inspections et de la surveillance des angles morts. La solution de détection entièrement optique de Huawei utilise des produits, des algorithmes et des moteurs de détection optique pour aider Shandong Jihua Gas à mettre en œuvre une inspection intelligente des pipelines. La solution améliore la précision de la détection des risques à 97 %, comparativement à la deuxième meilleure solution du secteur qui se situe à 83 %. En ayant installé la solution, Jihua a amélioré la sécurité et la gestion des pipelines, réduit les coûts d'exploitation et d'entretien des pipelines, et réalisé d'importants progrès dans son parcours de transformation numérique.

Dans le secteur des transports, les systèmes de communications ferroviaires urbains traditionnels souffrent d'une faible bande passante, de pertes de paquets fréquentes dans la transmission des données en temps réel et d'un déploiement inefficace des systèmes. Par conséquent, de nombreux systèmes gourmands en bande passante n'ont jamais été déployés, tels que les systèmes d'informations sur les passagers (PSI). La solution de communications train-sol Wi-Fi 6 de Huawei, alimentée par un certain nombre de technologies de pointe, offre une bande passante maximale de 1,4 Gbit/s pour les trains circulant à une vitesse de 160 km/h. En outre, la solution prend en charge un transfert rapide en douceur dans les 30 ms, assurant des opérations ferroviaires urbaines sûres et stables. Le châssis tout-en-un est facile à déployer et à configurer, ce qui réduit le temps de prestation de service de 67 %.

Dans le secteur financier, les banques sont confrontées à des défis en matière de trafic, de services et de données en raison des mises à niveau et des changements rapides des services financiers. Leurs anciens centres de données, construits sur la base d'une architecture non cloud, ont une capacité de service limitée. Les modules internes étant étroitement liés les uns aux autres, ces centres de données ne sont pas en mesure de prendre en charge efficacement le déploiement rapide de services innovants et la croissance rapide du trafic de services. Pour faire face à ces défis, de nombreuses banques migrent leurs systèmes centraux de l'architecture centralisée traditionnelle vers l'architecture distribuée avancée. Pour aider ses clients financiers, Huawei fournit une base cloud solide aux banques traditionnelles pour mettre en œuvre la transformation numérique, et aide les banques numériques à construire leurs propres plateformes à haute fiabilité, permettant une innovation à grande échelle et multi-scénarios dans l'ensemble du secteur.

Libérer le potentiel des entreprises grâce à une technologie numérique respectueuse de l'environnement : écrire l'avenir grâce à l'innovation

Alors que l'économie mondiale et la société dans son ensemble commencent à se remettre de la pandémie, la transformation numérique industrielle deviendra sans aucun doute le nouveau moteur qui fera avancer le monde. En effet, la technologie numérique ne cesse de briser les frontières et de jouer un rôle de plus en plus important dans le développement économique mondial d'aujourd'hui.

À la fin du sommet, Huawei a proposé une initiative visant à permettre un développement respectueux de l'environnement avec des TIC vertes. Le projet consiste à tirer parti des technologies innovantes d'économie d'énergie pour améliorer continuellement l'efficacité énergétique des produits TIC et favoriser le développement à faibles émissions de carbone. L'initiative comprend trois grandes pratiques : accélérer le développement des énergies renouvelables, numériser la gestion de l'énergie traditionnelle et permettre le développement d'entreprises respectueuses de l'environnement grâce à la technologie numérique et à la transformation numérique. Le but ultime de l'initiative est de rendre les vies meilleures, les entreprises plus intelligentes, la société plus inclusive et le monde plus vert grâce à une technologie numérique innovante.

À l'avenir, Huawei poursuivra ses efforts dans le développement de solutions innovantes pour les scénarios industriels, la construction d'infrastructures TIC simplifiées, écologiques et intelligentes, la pratique du développement durable grâce à l'utilisation des TIC, ainsi que la construction de systèmes de jumeaux numériques. Il permettra également d'offrir une expérience de service optimale, d'accroître l'efficacité de la production, d'accélérer la transformation numérique et écologique des industries, et de créer une nouvelle valeur avec les clients et les partenaires.

Le MWC 2022 de Barcelone se déroulera du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Le stand d'exposition de Huawei Enterprise est situé au 1H50 dans le Hall 1 de Fira Gran Via. Tout au long de l'événement, Huawei continuera d'aborder de manière approfondie les tendances de l'industrie, la valeur commerciale et le développement respectueux de l'environnement avec les clients gouvernementaux et les entreprises, les élites de l'industrie, les leaders d'opinion et les partenaires mondiaux.

