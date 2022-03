Huawei dévoile NetEngine 8000 F8 pour aider les entreprises à créer des WAN agiles, fiables et intelligents

Le NetEngine 8000 F8 adopte une séparation des commandes de transfert, une commutation indépendante et une conception de redondance pour les cartes de commande, les cartes de commutation, les alimentations et les ventilateurs, offrant une fiabilité de classe opérateur. Avec deux technologies d'économie d'énergie brevetées - le circuit de secours et de redressement à chaud SRU (unité de commutation et de routage) - ce routeur réduit la consommation d'énergie de 30 % et est un produit pionnier de la neutralité carbone.

Ultra-haute densité

Le NetEngine 8000 F8 offre une capacité de transfert de 2 Tbps, qui est évolutive à 6,4 Tbps à l'avenir. Il prend en charge jusqu'à 32 PIC et 24*100GE/240*10GE/320*GE ports. Avec une densité de ports 2 fois supérieure à celle des produits concurrents, il est très rentable.

Découpage FlexE 10GE

Le NetEngine 8000 F8 fournit la dernière sous-carte FlexE 10GE, qui prend en charge la granularité au niveau Mbps et les tranches de réseau au niveau 10K. Les routeurs de la série NetEngine 8000 de Huawei prennent en charge 10GE/50GE/100GE FlexE et peuvent fournir une meilleure assurance d'expérience différenciée pour les réseaux de production qui nécessitent une fiabilité de service élevée, tels que les réseaux d'énergie et de transport.

Grâce à l'innovation continue dans le matériel et les logiciels basés sur les routeurs intelligents de la série NetEngine 8000, la solution CloudWAN 3.0 de Huawei offre trois fonctionnalités clés : le provisionnement en un clic, un réseau pour tous et l'exploitation et la maintenance intégrées. Ces fonctionnalités aident les clients de secteurs tels que la finance, l'énergie, les transports et les FAI à créer des WAN centrés sur l'expérience.

Provisionnement en un clic

Le calcul de chemin intelligent basé sur SRv6, leader de l'industrie, génère automatiquement des chemins en fonction de la latence du service, de la bande passante et d'autres exigences, garantissant un déploiement à la minute près et une latence engagée pour les services de production. Si nous comparons un réseau traditionnel à un système de messagerie à l'ancienne où nous n'avons aucune idée de la transmission intermédiaire et de l'heure d'arrivée des lettres, alors SRv6 peut être assimilé à un système d'envoi aérien moderne. Les bagages des passagers peuvent atteindre leur destination dans les plus brefs délais et les gares de transit sont clairement affichées. Huawei a été le leader de l'industrie dans la commercialisation de SRv6. Actuellement, Huawei a déployé SRv6 sur les réseaux de plus de 100 clients dans le monde.

Un réseau pour tous

La technologie de découpage de réseau FlexE est utilisée pour obtenir une bande passante de service dédiée. Un réseau traditionnel est comme une route encombrée, où les véhicules dédiés peuvent rencontrer des embouteillages à tout moment. La technologie de découpage du réseau revient à créer une voie dédiée sur la route pour s'assurer que les véhicules dédiés ne sont pas affectés par les embouteillages. De cette manière, les services de production tels que SCADA et la protection des relais dans l'industrie de l'énergie peuvent être isolés en toute sécurité, et les services de production et de bureau peuvent être transportés sur un seul réseau, ce qui réduit les dépenses en capital.

Exploitation et maintenance intégrées

Contrairement aux autres technologies de mesure de débit intrabande du secteur, la technologie IFIT de mesure de débit intrabande par saut de Huawei permet un jumeau numérique pour les réseaux. Les réseaux traditionnels, comme une scène d'accident qui nécessite un guidage sur site, nécessitent toujours une maintenance manuelle. IFIT et SDN, en comparaison, sont comme un système de navigation automobile qui identifie clairement les embouteillages et ajuste les itinéraires en temps réel pour contourner les routes encombrées. IFIT permet une visualisation de la qualité de service en temps réel, une détection, une démarcation et une récupération des pannes au niveau de la minute, et aucune interruption de service, ce qui rend les réseaux plus intelligents et plus sûrs.

Pour l'avenir, Huawei continuera d'innover sur la base d'IPv6 Enhanced pour créer des WAN agiles, fiables et intelligents, établissant ainsi une base de connectivité solide pour de nombreux secteurs et aidant les clients à accélérer la transformation numérique et à réussir leur entreprise.

