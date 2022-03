Huawei prezentuje NetEngine 8000 F8, który pomoże przedsiębiorstwom w budowaniu zwinnych, niezawodnych i inteligentnych sieci WAN

NetEngine 8000 F8 charakteryzuje się oddzieleniem kontroli przekazywania, niezależnym przełączaniem i redundancją, które mają zastosowanie w układach sterowania, pulpitach sterowniczych, zasilaczach i wentylatorach, zapewniając niezawodność na poziomie spełniającym wymogi operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki dwu opatentowanym technologiom oszczędzania energii - SRU (ang. switching and routing unit) z rezerwą równoległą i obwodem prostowniczym – router obniża zużycie energii o 30% i jest pionierskim produktem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Wyjątkowo duża gęstość

NetEngine 8000 F8 zapewnia przepustowość 2 Tb/s, która w przyszłości może zostać zwiększona do 6,4 Tb/s. Obsługuje aż 32 porty PIC i 24*100GE/240*10GE/320*GE. Dzięki dwukrotnie większej gęstości portów w porównaniu z konkurencyjnymi produktami urządzenie jest bardzo ekonomiczne.

Podział na warstwy 10GE FlexE

NetEngine 8000 F8 jest wyposażony w najnowszą kartę 10GE FlexE, która obsługuje granulację na poziomie Mbps i warstwy sieci rzędu 10K. Routery serii NetEngine 8000 firmy Huawei obsługują 10GE/50GE/100GE FlexE i mogą zapewnić lepszą jakość obsługi w sieciach produkcyjnych, które wymagają wysokiej niezawodności usług, takich jak sieci energetyczne i transportowe.

Dzięki ciągłym innowacjom w sprzęcie i oprogramowaniu opartym na inteligentnych routerach serii NetEngine 8000 rozwiązanie CloudWAN 3.0 firmy Huawei zapewnia trzy kluczowe funkcje: dostarczanie usług jednym kliknięciem, jedna sieć dla wszystkich oraz zintegrowany system obsługi i konserwacji. Dzięki tym funkcjom klienci z takich sektorów jak finanse, energia i transport oraz dostawcy usług internetowych mogą budować sieci WAN, w których najważniejszą rolę odgrywa jakość obsługi.

Udostępnianie jednym kliknięciem

Wiodące w branży inteligentne obliczanie ścieżek oparte na protokole SRv6 automatycznie generuje ścieżki na podstawie opóźnień usług, szerokości pasma i innych wymagań, zapewniając wdrożenie na wysokim poziomie szczegółowości oraz gwarantowany czas realizacji usług produkcyjnych. Jeśli porównamy tradycyjną sieć do dawnego systemu pocztowego, w którym czas przesyłania i dotarcia listów nie jest znany, to SRv6 można porównać do nowoczesnego systemu przesyłek lotniczych. Bagaże pasażerów mogą dotrzeć do miejsca przeznaczenia w najkrótszym czasie, a stacje tranzytowe są wyraźnie oznaczone. Firma Huawei jest liderem komercjalizacji SRv6. Obecnie firma Huawei wdrożyła SRv6 w sieciach ponad 100 klientów na całym świecie.

Jedna sieć dla wszystkich

Technologia podziału sieci na warstwy FlexE jest wykorzystywana do osiągnięcia zadeklarowanej przepustowości usług. Tradycyjna sieć jest jak zatłoczona droga, na której pojazdy specjalne mogą w każdej chwili stanąć w korku. Technologia dzielenia sieci na warstwy przypomina tworzenie wydzielonego pasa na drodze, dzięki czemu pojazdy specjalne nie są narażone na korki. W ten sposób usługi produkcyjne takie jak SCADA i zabezpieczenia przekaźników w energetyce mogą być bezpiecznie odizolowane, a usługi produkcyjne i biurowe mogą być świadczone za pośrednictwem jednej sieci, co pozwala obniżyć nakłady inwestycyjne.

Zintegrowane usługi obsługi i utrzymania

W przeciwieństwie do innych technologii pomiaru przepływu w paśmie, technologia IFIT firmy Huawei umożliwia stworzenie cyfrowego bliźniaka dla sieci. Tradycyjne sieci, podobnie do miejsca wypadku, gdzie potrzebna jest pomoc na miejscu, nadal wymagają ręcznej konserwacji. Dla porównania IFIT i SDN są jak system nawigacji samochodowej, który wyraźnie wskazuje zatory i dostosowuje trasy w czasie rzeczywistym, aby ominąć zatłoczone drogi. IFIT umożliwia wizualizację jakości usług w czasie rzeczywistym, wykrywanie, oznaczanie i usuwanie najdrobniejszych usterek oraz eliminowanie przerw w świadczeniu usług, dzięki czemu sieci stają się inteligentniejsze i bezpieczniejsze.

Patrząc w przyszłość, Huawei będzie kontynuować innowacje w oparciu o IPv6 Enhanced, aby budować zwinne, niezawodne i inteligentne sieci WAN, tworząc w ten sposób solidne podstawy łączności dla wielu branż i pomagając klientom przyspieszyć transformację cyfrową i osiągnąć sukces biznesowy.

