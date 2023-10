Huawei dévoile une solution intelligente de détection d'incendie utilisant la 5G, l'IA et les drones, dans le cadre du programme « Smart & Green Village » à Chypre

NICOSIE, Chypre, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei, en coopération avec la startup PROBOTEK, a lancé son cas d'utilisation pour la détection précoce des incendies dans la capitale chypriote Nicosie. La solution, qui utilise le réseau 5G de Cyta, a été déployée dans le parc d'Athalassa dans le cadre du programme « Smart & Green Village » de Huawei. Ses caractéristiques ont été présentées lors d'un événement de lancement qui s'est déroulé à Nicosie le 19 octobre.

En ouverture de l'événement, M. Andreas Christou, directeur général adjoint du département des forêts de Chypre, s'est exprimé au nom du président de la République de Chypre, M. Nikos Christodoulidis, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Environnement, M. Petros Xenofontos, et du directeur général du département des forêts, M. Charalambos Alexandrou. Il a déclaré : « Cette initiative démontre le degré élevé de sensibilité et d'intérêt actif de Huawei Technologies (Chypre) pour les questions de protection de nos forêts et de notre environnement naturel contre les incendies. Dans la lutte contre les incendies, il n'y a pas de place pour la complaisance, et plus important encore, personne n'est laissé pour compte. C'est avec une grande satisfaction qu'aujourd'hui la volonté du secteur privé dans ce sens est confirmée par le programme innovant de détection d'incendie "Smart & Green Village" de Huawei. »

Faisant référence au programme « Smart & Green Village » de Huawei, le ministre adjoint de la Recherche, de l'Innovation et de la Politique numérique, M. Philippos Hadjizaharias, a déclaré : « Huawei a mis au point un drone de détection de fumée et d'incendie pour la prévention et la réponse immédiate aux incendies dans les zones semi-montagneuses et montagneuses. Ce drone fonctionne grâce à une technologie d'intelligence artificielle, et sa fonctionnalité, soutenue par la couverture réseau améliorée de Cyta, renforce la fiabilité de ses résultats. Des initiatives comme celle-ci soutiennent la stratégie élaborée par notre ministère pour le développement de villes intelligentes à Chypre en utilisant l'innovation et la technologie pour relever des défis importants qui, une fois résolus, amélioreront la qualité de vie de nos citoyens. »

M. George Metzakis, directeur commercial de Cyta, a déclaré : « Le réseau 5G de Cyta sera essentiel pour permettre à Huawei de mettre en œuvre son projet de détection des feux de forêt en fournissant une connectivité à haut débit et à faible latence, essentielle pour la transmission de données en temps réel et les opérations de drone. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le développement de la 5G ouvre des possibilités infinies, de la transformation de la réponse d'urgence à l'alimentation des villes intelligentes, qui améliorent la qualité de vie de tous les citoyens. Cela change la donne et nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de cette technologie transformatrice ».

M. Radoslaw Kedzia, vice-président de Huawei pour la région européenne, a déclaré : « La technologie ne devrait pas être en opposition avec la nature. Elle devrait plutôt aider la nature à prospérer. En outre, nous pensons que les technologies numériques telles que l'IA, le cloud et la 5G sont rapidement intégrées et largement appliquées dans différentes industries. Cela facilite la transformation numérique et le développement socio-économique durable, et apporte des avantages tangibles à la société dans son ensemble. »

L'événement s'est tenu en coopération avec Darwin's Circle sous le thème de « Vienna Tech for Green Initiative », un programme bien établi visant à développer des technologies et des solutions dédiées au développement durable. Lors d'une table ronde, M. Nikolaus Pelinka, fondateur de Darwin's Circle, a souligné le rôle important de la technologie dans la transition vers des pratiques durables : « Chez Darwin's Circle, nous sommes convaincus que la technologie et l'innovation sont les moteurs les plus importants pour un avenir durable et vert. Avec notre précieux partenaire de longue date Huawei, ainsi que d'autres entreprises et institutions, nous avons mis en place l'initiative Vienna Tech4Green. Cette initiative vise à mettre l'accent sur le rôle crucial des nouvelles technologies dans la réduction des émissions de carbone, la protection de l'environnement et la création d'un monde meilleur. »

