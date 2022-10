Huawei e a seção IEEE-UAE lançam conjuntamente o documento técnico da rede de condução autônoma do data center L3.5

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- No HUAWEI CONNECT 2022 em Dubai, a Huawei lançou o Documento técnico da Rede de Condução Autônoma do Data Center L3.5 junto com a Seção IEEE-UAE e e os precursores do setor UAE Ankabut e e Commercial Bank of Kuwait (CBK). Este documento técnico fornece informações detalhadas sobre a arquitetura, os principais recursos e os cenários típicos de aplicativos das redes de condução autônoma L3.5 (ADNs) em cenários de data center, bem como práticas de implantação para setores-chave como finanças, serviço público e energia. Este documento técnico serve como um ponto de referência informativo para empresas e pode ajudar a levar a automação e a inteligência das redes de data center (DCNs) a novos níveis.

De acordo com o documento técnico, à medida que a economia digital se torna um motor fundamental para o crescimento económico global e os centros de dados empresariais se expandem rapidamente, as redes de centros de dados precisam urgentemente de resolver os seguintes desafios:

Redes heterogêneas multinuvem e multi-DC tornaram-se a norma para as empresas. Como tal, os clientes corporativos precisam gerenciar e coordenar centralmente DCNs de várias nuvens e dispositivos de rede de vários fornecedores.

O ADN precisa se integrar perfeitamente aos sistemas de O&M e processos de TI das empresas, que variam significativamente entre as empresas, para implementar um gerenciamento inteligente de circuito fechado em todo o processo.

Para enfrentar os desafios acima, o Documento técnico propõe a rede de condução autônoma de data center L3.5, que implementa recursos de inteligência e automação de alto nível, como gestão unificado, orquestração e colaboração flexíveis e simulação em multi-nuvem e de vários fornecedores, além da interconexão com os sistemas de gestão de TI das empresas para alcançar a automação de ponta a ponta.

O Documento técnico ilustra as principais tecnologias das ADNs L3.5 para centros de dados:

Plataforma de programação aberta : gerencia centralmente redes e dispositivos heterogêneos.

: gerencia centralmente redes e dispositivos heterogêneos. Plataforma de orquestração de intenção : ajuda a implementar redes heterogêneas multi-nuvem e de vários fornecedores altamente automatizadas e a provisionar redes entre nuvens em segundos.

: ajuda a implementar redes heterogêneas multi-nuvem e de vários fornecedores altamente automatizadas e a provisionar redes entre nuvens em segundos. APIs publicadas a partir de fluxos de serviço orquestrados: integra-se perfeitamente em sistemas de O&M e processos de TI corporativos, reduzindo o número de ordens de trabalho e reduzindo a quantidade de trabalho manual repetitivo em mais de 70%.

"A Rede de condução autônoma do data center da Huawei é a primeira do setor a evoluir de L3.0 para L3.5. Este é o resultado de nossa profunda visão sobre cenários de serviços do mundo real e pontos problemáticos de clientes em setores como finanças, serviço público e manufatura, bem como nossas inovações conjuntas com precursores da indústria", disse Arthur Wang, vice-presidente do domínio de rede de data center da Huawei. "O Documento técnico compartilha as melhores práticas nesses setores, para aumentar a competitividade das empresas, otimizando suas arquiteturas de rede e modos operacionais e ajudando-as a criar serviços ágeis e confiáveis, reduzindo o OPEX e o CAPEX".

Até o momento, a Solução de rede de condução autônoma de data center da Huawei foi implantada em data centers de mais de 10.000 clientes em setores como finanças, serviço público, manufatura e energia.

