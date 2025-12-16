Ассоциация TM Forum выпускает пакет решений для автономных сетей Core Network High-Reliability (высокая надежность базовых сетей), открывающий новую парадигму автономных сетей

БАНГКОК, 16 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Во время недавно проведенного мастер-класса на тему «Инновационное развитие автономных сетей Азии» (Innovate Asia Autonomous Networks, AN) эксперт по решениям Huawei для базовых сетей Майкл Ван (Michael Wang), приглашенный альянсом TM Forum (TMF), принял участие в объявлении о выпуске пакета решений для автономных сетей Core Network Fault Management (управление сбоями базовых сетей). Ориентированный на ключевые функции высокой устойчивости, этот пакет решений интегрирует стандарты TM Forum IG1500 для предоставления шаблонов автономных сетей многоразового использования, свидетельствуя о начале коммерческой репликации пакета решений для высокой устойчивости базовых сетей.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Построение основы устойчивости базовых сетей по семи направлениям

Этот пакет решений охватывает семь аспектов обеспечения устойчивости базовых сетей: высокая устойчивости архитектуры развертывания, аварийное восстановление (DR) в плоскости управления, аварийное восстановление в плоскости пользователя, аварийное восстановление инфраструктуры, функция предотвращения всплесков управляющих сигналов, прогнозирование рисков и восстановление после ухудшения качества обслуживания. Основанный на функции анализа данных управления (MDAF), определенной в технических условиях 3GPP TS 28.104, этот пакет решений обеспечивает систематическую, сквозную сетевую структуру устойчивости. Используя технологию цифрового двойника, она обеспечивает замкнутый цикл управления, от прогнозирования рисков до автоматизированной оптимизации, значительно повышая способность сети противостоять экстремальным сценариям, таким как штормы управляющих сигналов.

Главная инновация заключается оценке рисков шторма управляющих сигналов. С помощью моделирования на основе цифрового двойника этот пакет решений создает виртуальную сетевую среду для прогнозирования рисков и реализации упреждающей защиты. Прежде чем возникнет шторм управляющих сигналов, решение собирает статистику трафика, данные о подключении узлов и конфигурации синхронизации устройств, а затем использует механизм моделирования для формирования моделей воздействия. Этот процесс позволяет точно оценивать пропускную способность сети и предоставляет рекомендации по оптимизации, помогая операторам заранее устранять потенциальные сбои.

Стандартизация ускоряет отраслевое внедрение

Этот пакет решений для автономных сетей строго соответствует стандартам TM Forum IG1500 и легко интегрируется с существующими системами через стандартные интерфейсы API. В своем выступлении Майкл Ванг (Michael Wang) подчеркнул, что этот пакет решений предоставляет стандартизированный шаблон для технического внедрения и дополнительно демонстрирует осуществимость в сценариях обеспечения устойчивости базовых сетей с помощью проекта Catalyst. Затем он сослался на используемые оператором практические методы оптимизации при аварийном восстановлении инфраструктуры. Основные процессы включают точную идентификацию VIP-пользователей, быстрое определение путей восстановления и быструю выработку решений для восстановления. Цель состоит в том, чтобы сократить время восстановления сети для VIP-пользователей с 30 минут до 1 минуты, сохраняя при этом 30-минутное время восстановления для обычных пользователей. Применяя дифференцированные политики обеспечения уровня обслуживания, это решение повышает качество сети для ценных пользователей и эффективно снижает экономические потери, вызванные оттоком VIP-пользователей.

С выпуском пакета решений для автономных сетей обеспечение устойчивости базовых сетей теперь официально включено в стандартные сценарии ассоциации TM Forum. Реплицируемая и масштабируемая парадигма Huawei для построения высокостабильных сетей предоставляет операторам мощный инструмент для повышения устойчивости, а также обеспечивает критически важную поддержку монетизации оценок сети.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg