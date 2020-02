Huawei Enterprise Business Group anuncia 4 medidas para o sucesso com parceiros do ecossistema global

SHENZHEN, China, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- No Congresso da Transformação Digital Industrial 2020 transmitido ao vivo globalmente, o Huawei Enterprise BG (Business Group) anunciou sua estratégia de desenvolvimento de parceiros denominada "Lucratividade, Simplicidade, Capacitação e Ecossistema". Através da estratégia, o Huawei Enterprise BG colaborará com parceiros globais para a obtenção de benefícios mútuos.

No evento, Frank Shen Surong, vice-presidente da divisão parceiros e alianças, detalhou a composição do novo ecossistema de parceiros do Huawei Enterprise Business Group em 2020, que consiste de sete tipos de parceiros: parceiro de vendas, parceiro de soluções, parceiro de serviços, parceiro de investimentos e operações, e finanças, aliança de talentos, parceiro social e parceiro da indústria. Baseado nas sete categorias de parceiros, o Huawei Enterprise BG aprofundará seu ecossistema incrementando o suporte nas áreas seguintes:

Lucratividade

Em 2019, o Huawei Enterprise BG cancelou o limite de descontos sobre vendas, o que representa que os parceiros são agora recompensados por cada dólar que ganham. Em 2020, o Huawei Enterprise BG manterá a estabilidade da estrutura do incentivo aos parceiros de canal, além de expandir o escopo dos produtos incentivados para parceiros, incluindo também software independente. Incentivos especiais e diversificados, como os descontos por capabilidade e o Programa de Incentivo para Empresas (Business Incentive Program - BIP) serão introduzidos para motivar parceiros a buscar objetivos mais ambiciosos.

Simplicidade

O Huawei Enterprise BG tem simplificado continuamente a execução de processos e políticas. As políticas de parceiros não são atualmente apenas mais fáceis de lembrar e entender, mas também mais implementáveis, facilitando a colaboração da Huawei com seus parceiros. Em 2020, o Huawei Enterprise BG divulgará uma lista de produtos que podem oferecer descontos aos parceiros para aprimorar a transparência da política e tornar a elegibilidade ao incentivo mais clara. Possibilitará aos parceiros inscrever-se e aceitar independentemente o Fundo de Desenvolvimento de Marketing (MDF) para acelerar a execução das atividades de marketing, e tornar totalmente visível o processo empresarial completo do Huawei Enterprise BG.

Capacitação

A Huawei lançará neste ano a certificação de Profissional Certificado de Pré-Vendas da Huawei (Huawei Certified Pre-sales Professional - HCPP) para produtos de armazenamento e IP ajudando os parceiros a obter conhecimento profundo sobre produtos relevantes e adquirir as habilidades práticas necessárias para: a organização de intercâmbios técnicos com clientes, o fornecimento de design de soluções baseadas em cenários e a realização de testes de Prova de Conceito (PoC). O Huawei Enterprise BG ampliou também a disponibilidade do Fundo de Desenvolvimento de Marketing (MDF) e do Fundo de Marketing Conjunto (JMF) para o suporte a parceiros globais, parceiros de soluções e parceiros operadores no desenvolvimento de sua empresa. Os parceiros beneficiam-se da melhoria de sua capabilidade ao lidar com os desafios da transformação digital.

Ecossistema

A Huawei criou o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Huawei ICT Academy (ADIF) para 2020, visando impulsionar o desenvolvimento da Huawei ICT Academy, apoiar seu treinamento e operações e incentivar aprendizes a obter as certificações da Huawei. Enquanto isso, o ADIF aumentará a conscientização da marca Huawei ICT Academy, fortalecerá a colaboração com comunidades educacionais e desenvolverá talentos técnicos para a própria Huawei, porque talentos e a marca da academia estão tornando-se pontos fortes da companhia. No futuro, a Huawei atrairá também mais parceiros do ecossistema através de uma série de políticas favoráveis, abrangendo desde o Desenvolvimento Conjunto de Soluções, o Fundo de Marketing e o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento de Parceiros Globais (GPIF) até o aprimoramento dos níveis de satisfação obtida pelo fornecimento de serviços e a disponibilidade do MDF para parceiros adicionais.

No fim de 2019, a Huawei contava com acima de 22.000 parceiros de vendas, 1.200 parceiros de soluções, 4.200 parceiros de serviços, 1.000 parceiros de aliança de talentos e 80 parceiros de investimentos e operações, e finanças.

Na era da inteligência, a chave para um ecossistema mutuamente benéfico é capacitar a todos a usar seus próprios pontos fortes para a criação de um todo que seja maior do que a soma das partes. A Huawei continuará a otimizar suas políticas de ecossistema para expandir o ecossistema dos parceiros, ajudá-los a atingir seus objetivos e fornecer-lhes um melhor suporte. Serão dedicados esforços para o desenvolvimento, o cultivo, os incentivos e concordância dos parceiros. Em última análise, a Huawei agilizará o gerenciamento dos parceiros visando o desenvolvimento de um ecossistema aberto, cooperativo e mutuamente benéfico, e se empenhará para tornar-se o provedor predileto da transformação digital.

Para mais informações acesse https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en.

FONTE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei