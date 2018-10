Huawei erhält auf dem IoT Solutions World Congress 2018 den Business Transformation Award und wird für den Innovation Technology Award nominiert

So wie Unternehmen sich mit der digitalen Transformationsrevolution auseinandersetzen, die von innovativer IKT, künstlicher Intelligenz (AI), Cloud-Computing und Big Data angetrieben wird, sehen sie sich der Herausforderung gegenüber, nahtlose Kommunikation und Konnektivität über zunehmend komplexe Umgebungen hinweg mit verschiedenen Anwendungsszenarien in unterschiedlichen Branchen sicherzustellen.

„Huaweis innovative Lösungen für das Internet der Dinge bieten eine völlig neue Ebene der Konnektivität, sodass wir unseren Kunden bei der Bewältigung von Komplexitäten zur Seite stehen können", betonte Wangcheng Jiang, Präsident von Huawei IoT Solution. „Unser Lösungsangebot überzeugt durch einen modularen Ansatz, um Lösungen für sämtliche Szenarien, angefangen bei Chipsets bis hin zu Plattformen, bieten zu können. Auf diese Weise wird ein allumfassendes, sicheres und integriertes Cloud-Pipe-Device-System für Kunden ermöglicht. Diese flexible Lösung wurde von zahlreichen Sektoren einschließlich Versorgungsunternehmen, Logistik, Herstellung und Smart Cities vollständig übernommen. Huawei hat sich den Herausforderungen großtechnischer Kommerzialisierung für eine Vielzahl von Projekten angenommen, um Kunden zu tatsächlichem Geschäftswert zu verhelfen und ihren Industriezweigen durch vielfältige IoT-Anwendungen einen gesunden Entwicklungsprozess zu ermöglichen. Wir verfügen nicht nur über das Privileg des Erhalts dieser Auszeichnung und der Anerkennung für unsere Bemühungen, Unternehmen Agilität, flexible Arbeitsabläufe und eine florierende offene Wirtschaft zu ermöglichen, sondern führen uns darüber hinaus geehrt, das Vertrauen von Kunden gewonnen zu haben. So deutet unsere Arbeit mit PSA beispielsweise darauf hin, dass das Unternehmen großes Ansehen innerhalb der Branche und in Bezug auf Huaweis Investitionen im Bereich der Fahrzeugvernetzung genießt. Wir freuen uns darauf, zukünftig mit mehr Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um ihre Ambitionen hinsichtlich des Internets der Dinge realisieren zu können."

Gewinner des Business Transformation Award: Die Huawei OceanConnect IoV Plattform unterstützte Groupe PSA bei der digitalen Transformation und konnte die Mobilitätserfahrungen von Nutzern optimieren

Bei der französischen Groupe PSA, auch bekannt als PSA Peugeot Citroën, handelt es sich um einen weltberühmten Automobilhersteller, der Fahrzeuge unter Markennamen wie Peugeot, Citroën und DS verkauft. Im November 2017 schlossen Groupe PSA und Huawei eine strategische Partnerschaft und schufen gemeinsam die Connected Vehicle Modular Platform (CVMP).

Im April dieses Jahres machte DS7 als erstes Fahrzeug von der IoT CVMP-Plattform der Groupe PSA Gebrauch. Mit der aktuellsten von Huawei bereitgestellten Vernetzungstechnologie lässt DS7 Kunden innovative Dienste wie vernetzte Navigation und natürliche Sprach- bzw. Stimmerkennung in Anspruch nehmen.

Huaweis Cloud-Service wird auf sämtlichen Märkten, auf denen vernetzte PSA-Fahrzeuge im Umlauf sind, zum Einsatz kommen. Mit Huaweis OceanConnect IoT-Plattform ist es Groupe PSA möglich, vernetzte Fahrzeuge auf der Basis ihrer eigenen modularen Fahrzeugnetzwerk-Plattform zu produzieren. Mit intensiver Unterstützung von Huaweis Cloud-Services konnte die OceanConnect IoT-Plattform weltweit eingesetzt werden.

Nominierung für den Innovation Technology Award: Huaweis IoT-Plattform optimiert Produktionsqualität und Managementtransparenz in der Songshan Lake Fertigungsanlage

Huaweis großangelegte Produktionsstätte in Songshan Lake, Shenzhen, fördert die fristgerechte und effektive Produktion und Auslieferung von IT-Ausstattungen in 170 Länder rund um den Globus. Auf Grundlage des auf Unternehmen ausgerichteten eLTE-Netzwerks, das in Bezug auf Energieverbrauchsmanagement, die Statusüberwachung sich in Gebrauch befindlicher Gerätschaften, Closed-Loop Reverse Optimierung, visualisierte Produktionspanoramen sowie äußerst präzise Mitarbeiter-Positionierungssysteme in Echtzeit eine transparentere Werksleitung schaffen soll, errichtete Huawei ein intelligentes Operation Management System mit zahlreichen Anwendungssystemen für das Internet der Dinge.

Die IoT-Plattform bietet zusätzliche technische Überwachungsfunktionen zur Sicherstellung und Optimierung von Produktionsqualität. ERP- und SCM-Systeme werden zugunsten eines verringerten Energieverbrauchs rationalisiert und bieten so wesentliche Vorteile für Wirtschaft und Verwaltung.

Huawei sieht sich dazu verpflichtet, durch innovative IoT-Lösungen, durch Lösungskonzepte für individuelle Nutzerszenarien, durch das Errichten industrieweiter Ökosysteme sowie durch eine beschleunigte digitale Transformation für Kunden verschiedenster Bereiche eine intelligente und vernetzte IoT-Welt zu schaffen. Bisher haben sich 211 der Fortune Global 500-Unternehmen (darunter 48 Fortune Global 100-Unternehmen) für Huawei als Partner für digitale Transformationsprozesse entschieden.

Der vierte IoT Solutions World Congress 2018 fand vom 16.-18. Oktober in Barcelona, Spanien, statt. Die weltweit führende industrielle IoT-Konferenz setzt sich für die Förderung von Partnerschaften zwischen IoT-Anbietern und Industrien ein. Die Veranstaltung konzentriert sich in den folgenden sieben Bereichen auf IoT-Lösungen und konkrete Fälle: vernetzer Transport, Herstellung, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen, Bau und Infrastruktur, offene Industrien sowie IoT-Enablement. Huawei nahm an der Konferenz teil und teilte innovative Technologien sowie Best Practices mit Partnern und Kunden für weitere Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr über Huaweis IoT-Lösungen erfahren wollen, besuchen Sie bitte https://e.huawei.com/cn/solutions/technical/iot.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/771856/HUAWEI_WangchengJiang.jpg