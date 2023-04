Huawei eröffnet den Global Analyst Summit 2023: Gemeinsam agieren für eine erfolgreiche digitale Zukunft

Shenzhen, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Huawei hat heute den 20. Global Analyst Summit (HAS) in Shenzhen eröffnet. Am Summit nahmen mehr als 1.000 Branchen- und Finanzanalysten, wichtige Opinionleader und Medienvertreter aus der ganzen Welt teil, die zusammenkamen, um die aktuelle Lage der IKT-Branche zu diskutieren, darunter Entwicklungsstrategien, Roadmaps für die digitale Transformation und zukünftige Branchentrends.

Sabrina Meng, stellvertretende Vorsitzende, amtierende Vorsitzende und CFO von Huawei, eröffnete die Veranstaltung mit einer Grundsatzrede. „Die Digitalisierung ist ein Blue Ocean für die gesamte Branche", meinte sie. „Huawei wird auch weiterhin in Bereiche wie Konnektivität, Computing, Speicher und die Cloud investieren."

„Wir zielen darauf ab, unseren Kunden eine hochwertige digitale Infrastruktur mit einer möglichst einfachen Architektur zur Verfügung zu stellen, die ein optimales Benutzererlebnis zu möglichst niedrigen Preisen bietet. Wir wollen Organisationen bei der digitalen Transformation in vier Stufen unterstützen: Digitalisierung der Betriebsabläufe, Entwicklung von digitalen Plattformen, Bereitstellung plattformbasierter Intelligenz und Nutzung von Intelligenz. Die Zeit ist jetzt reif für den gemeinsamen Erfolg in dieser neuen und aufregenden, digitalen Zukunft."

Anschließend stellte Meng drei zentrale Erkenntnisse vor, die Huawei in seiner fast 10-jährigen Erfahrung im Bereich digitale Transformation gewonnen hat. „An erster Stelle steht die Strategie. Strategische Planung und strategische Entscheidungen bilden die Quintessenz der digitalen Transformation. Eine erfolgreiche digitale Transformation muss auf Strategie und nicht auf Technologie basieren."

„An zweiter Stelle steht die Grundlage aus Daten", fuhr sie fort. „Daten schaffen nur einen Mehrwert, wenn sie unternehmensweit verfügbar sind. Deshalb ist eine systematische Data Governance entscheidend. Die Integration von Daten über verschiedene Bereiche hinweg wird für einen noch größeren Mehrwert sorgen."

„An dritter Stelle steht als Endziel Intelligenz. Daten definieren die Produktivität neu. Die Digitalisierung von Betriebsabläufen und die Entwicklung digitaler Plattformen tragen zur Bereinigung, Visualisierung und Aggregation von Daten bei. So wird die Grundlage für die digitale Transformation geschaffen. Die Nutzung intelligenter Funktionen macht On-Demand-Daten verständlicher und relevanter und hebt so die digitale Transformation auf die nächste Stufe."

Dr. Zhou Hong, President des Institute of Strategic Research von Huawei, sprach ebenfalls auf dem Summit. Er stellte die Zukunftshypothesen und -visionen von Huawei für eine intelligente Welt vor und detaillierte, wie wir Erfahrungen in strukturiertes Wissen umwandeln und so den Grundstein für Intelligenz legen können.

„Auf unserem Weg in eine intelligente Welt ist ein Umdenken bei unseren Ansätzen in Bezug auf Netzwerke und Computing unerlässlich," so Zhou. „Im Netzwerkbereich sind wir gut aufgestellt, um über die Grenzen von Shannon's Gesetz sowie die Anwendungen seiner Theorie hinauszugehen und die Netzwerkleistung im nächsten Jahrzehnt um das 100-fache zu steigern. Im Bereich Computing steuern wir auf neue Modelle, Architekturen und Komponenten zu und verbessern so unsere Fähigkeit, Intelligenz sowohl zu verstehen als auch zu steuern. Außerdem erforschen wir auch weiter die Nutzung von KI für Branchenanwendungen, den Bereich Wissenschaft und mehr."

Auf die beiden Grundsatzreden folgte eine Podiumsdiskussion über die Rolle der digitalen Produktivität bei der Förderung der Digitalisierung in der Branche, die Branchenherausforderungen beim Digitalisierungsprozess, empfohlene Maßnahmen und die Erwartungen für Branchen, die derzeit im Aufbau ihrer digitalen Produktivität begriffen sind. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Li Peng, Chief Expert der China Southern Power Grid Corporation und Managing Director ihrer Digital Power Grid Group; Liang Yongji, Executive Director of Engineering & Technology der Airport Authority Hong Kong; Liu Hong, Head of Technology bei GSMA in Großchina; und Charles Ross, Principal of Technology and Society bei Economist Impact.

2023 markiert das 20-jährige Jubiläum des jährlich stattfindenden Global Analyst Summit von Huawei. Der diesjährige Summit, zusammen mit einer breiten Palette von Nebenveranstaltungen, findet vom 19. bis 20. April statt.

