Huawei открывает Всемирный аналитический саммит 2023 года: наше цифровое будущее

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Huawei Компания Huawei открыла сегодня в Шэньчжэнь 20-й ежегодный Global Analyst Summit (HAS). В саммите приняли участие более 1000 отраслевых аналитиков, финансовых аналитиков, ключевых лидеров общественного мнения и представителей средств массовой информации со всего мира, которые собрались для обсуждения состояния отрасли ИКТ, включая стратегии развития, пути цифровой трансформации и будущие тенденции отрасли.

Sabrina Meng speaking at HAS 2023

Сабрина Мэн, заместитель председателя Huawei, очередной председатель и финансовый директор, открыла саммит с программной речью. «Пандемия цифровизации — это бездонный океан для всей отрасли, — заявила она. — Компания Huawei продолжит инвестировать средства в такие области, как средства сетевого взаимодействия, вычисления, хранилища и облачные вычисления».

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам цифровую инфраструктуру, имеющую максимально простую архитектуру с высочайшим качеством, обеспечивающую максимально возможное качество обслуживания при минимальных затратах. Наша цель состоит в том, чтобы помочь организациям выйти на цифровые технологии в четыре этапа: цифровизация операций, создание цифровых платформ, создание платформ и использование интеллектуального интеллекта. Сейчас наступило идеальное время для совместного процветания в этом новом и захватывающем цифровом будущем».

Далее Мэн поделилась тремя основными выводами, сделанными компанией Huawei за почти 10-летний опыт цифровой трансформации: «Во-первых, важнейшее значение имеет стратегия. По сути цифровая трансформация ориентирована на стратегическое планирование и стратегические решения. Любая успешная цифровая трансформация должна определяться стратегией, а не технологиями».

«Во-вторых, основой являются данные, — продолжила она. — Данные приобретают ценность только при их передаче в рамках всей организации, поэтому ключевое значение имеет методическое управление данными. Интеграция данных с учетом различных аспектов приведет к еще большей ценности этих данных».

«В-третьих, конечной целью являются интеллектуальные функции. Данные определяют уровень продуктивности. Операции по цифровизации и создание цифровых платформ помогают очищать, визуализировать и обобщать данные, закладывая основу для цифровой трансформации. Использование интеллектуальных функций обеспечивает доступность данных по запросу, их упрощенное понимание и практическое применение, выводя цифровую трансформацию на новый уровень».

Д-р Чжоу Хун, президент Института стратегических исследований компании Huawei, также выступил на этом мероприятии. Он поделился теориями и взглядами Huawei на будущее интеллектуального мира, подробно остановившись на том, как мы можем преобразовать опыт в структурированные знания и заложить основу для интеллекта.

«Переосмысление подходов к сетям и вычислениям имеет решающее значение по мере продвижения к интеллектуальному миру, — заявил Чжоу. — В сфере сетевого взаимодействия у нас есть все необходимое, чтобы выйти за рамки теорем Шеннона, а также для применения его теорий для стимулирования стократного расширения сетевых возможностей в течение следующего десятилетия. В сфере вычислений мы перейдем к новым моделям, архитектурам и компонентам, а также повысим наши возможности для понимания и управления интеллектуальными средствами. Мы также продолжим изучать использование искусственного интеллекта для отраслевых приложений, науки и прочих областей».

За этими двумя основными докладами последовала групповая дискуссия по вопросу о роли цифровой производительности в стимулировании отрасли цифровизации, проблемах, с которыми сталкиваются отрасли в процессе цифровизации, рекомендуемых действиях, а также ожиданиях для отраслей в процессе повышения своей цифровой производительности. В число участников дискуссии вошли Ли Пэн, главный консультант China Southern Power Grid Corporation и управляющий директор компании Digital Power Grid Group; Льян Ёнджи, исполнительный директор по инженерно-техническим вопросам Airport Authority Hong Kong; Лю Хун, руководитель отдела технологий компании GSMA в Китае; и Чарльз Росс, Principal of Technology and Society at Economist Impact.

В 2023 году ежегодному глобальному аналитическому саммиту Huawei исполняется 20 лет. В этом году саммит, наряду многочисленными секционными заседаниями, пройдет с 19 по 20 апреля.

