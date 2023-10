Huawei et du lancent conjointement la première Villa 5.5G au monde, ouvrant une nouvelle ère pour la maison intelligente 10G

DUBAI, Émirats arabes unis, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, lors du Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023, l'entreprise technologique mondiale Huawei, en collaboration avec du, de l'Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), a dévoilé la toute première villa de démonstration 5G Advanced (5G-A) au monde, un archétype de la future maison intelligente alimentée par un réseau impressionnant de 10 Gbps. Au début du mois de mars de cette année, les deux entités ont signé un protocole d'accord sur la 5.5G axé sur l'innovation technologique 5G-A, l'exploration d'applications et le développement d'écosystèmes. Cette dernière révélation témoigne de leurs prouesses conjointes en matière d'innovation.

Gracing the event were the esteemed guests including Fahad Al Hassawi, CEO of du, Li Peng, Huawei's Corporate Senior Vice President and President of the company's Carrier BG, Saleem AlBlooshi, CTO at du, Karim Benkirane, CCO at du, Cao Ming, President of Huawei Wireless Solution and a number of senior executives from both sides.

La Villa 5G-A incarne l'intégration transparente de technologies de pointe, offrant une expérience de maison intelligente inégalée enrichie d'applications telles que la 3D à l'œil nu et la technologie XR. Les consommateurs sont de plus en plus avides d'expériences de qualité supérieure, ce qui suscite l'évolution des contenus et des applications, amplifiant ainsi la demande en matière de capacités de réseau. Pour répondre à ces besoins croissants, les opérateurs se voient contraints d'amplifier leurs réseaux domestiques jusqu'à un débit remarquable de 10 Gbps.

Prenant la parole à l'occasion du lancement, Fahad Al Hassawi, PDG de du, a déclaré : « Depuis le début de l'ère de la 5G, l'accès fixe sans fil (FWA) est un catalyseur de transformation qui nous permet d'offrir des solutions de pointe à nos précieux clients. En tant que pionniers, nous sommes honorés, chez du, d'ouvrir la voie en proposant des innovations aussi novatrices. Notre partenariat durable avec Huawei a toujours été fructueux, et avec l'introduction de l'accès fixe sans fil², nous sommes prêts à redéfinir les limites de l'expérience utilisateur, offrant à nos abonnés une connectivité Internet inégalée à l'intérieur. »

Faisant écho à ce sentiment, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président du Carrier BG de l'entreprise, a déclaré : « Aujourd'hui, Huawei est ravi de lancer la Villa alimentée par la 5G-A à la maison du futur. Cette vitrine offre un aperçu direct des possibilités infinies que la technologie 5G-Advanced apportera aux maisons du futur et de la meilleure expérience de réseau que la 5G-A offrira aux utilisateurs mobiles. C'est le résultat de la quête permanente de du pour une meilleure expérience numérique. Cette avancée n'est qu'un début. Huawei continuera à soutenir du dans ses efforts visant à construire les meilleurs réseaux 5G, à explorer l'utilisation commerciale des réseaux 5G-Advanced, tout en défendant la position de leader de du dans cette ère de transformation. »

La Villa 5G-A révèle le potentiel illimité que la technologie de l'expérience déterministe promet pour les ménages de demain. Exploitant la solution innovante FWA² de Huawei, elle illustre comment, à l'ère de la 5G, la solution FWA est devenue un outil puissant pour l'opérateur en vue d'une expansion rapide du nombre d'utilisateurs. Alors que nous passons à la 5G-A/5.5G, la solution FWA², qui comprend FWA Pro, FWA Lite et FWA Biz, promet des services inégalés pour les clients les plus exigeants. Plus précisément, la technologie FWA Pro est conçue pour prendre en charge un débit phénoménal de 10 Gbps, ce qui permet de réimaginer la vie dans une maison intelligente et de débloquer de vastes opportunités commerciales.

Rejoignez-nous pour le 14e Forum mondial sur le haut débit mobile, intitulé « Bring 5.5G into Reality » (en français, « Faire de la 5.5G une réalité ») du 10 au 11 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Organisé par Huawei et soutenu par les partenaires industriels GSMA, GTI et le SAMENA Telecommunications Council, le forum promet une analyse approfondie des succès de la 5G, de la maturité de l'écosystème, de la commercialisation accélérée de la 5G-A/5.5G et de la façon dont la technologie mobile à large bande façonne l'avenir et transforme la vie des gens et les secteurs d'activité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MBBF2023 à l'adresse suivante : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023

