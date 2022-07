Huawei et MuRong lancent ensemble leur solution de paiement mobile et de micro finance

La transformation numérique et l'innovation se développent rapidement. Dans l'ère post-pandémique, les opportunités et les défis se rejoignent : paiement sans espèces, sans carte, sans contact, etc. Le nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles a augmenté rapidement. Le marché du paiement mobile devrait atteindre 1,3 milliard d'euros d'ici 2023, dépassant les cartes de crédit et les espèces en raison de son adoption fulgurante. Les investissements et l'innovation dans la FinTech augmentent chaque année.