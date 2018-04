Huawei et PSA dévoilent leur premier véhicule connecté à la Foire de Hanovre 2018

Grâce à la plate-forme IoT OceanConnect de Huawei, le Groupe PSA a développé la plate-forme CVMP, déployée à l'échelle mondiale à l'aide de services en nuage supportés par Huawei. La DS 7 CROSSBACK, lancée ce mois-ci en Chine, est le premier véhicule à bénéficier de la plate-forme CVMP. Les clients peuvent accéder à de nouveaux services tels que la navigation connectée, la reconnaissance vocale en langage naturel et un portail de services connectés depuis l'écran de bord du véhicule. L'état de maintenance du véhicule ainsi que l'historique des trajets et des modes de conduite sont également accessibles depuis le smartphone des clients.

De nouveaux services destinés aux clients privés et aux gestionnaires de flotte viendront régulièrement s'ajouter à ces fonctionnalités. Il s'agit de services d'infodivertissement, de mises à jour logicielles à distance et de cartes de navigation, d'un assistant personnel, de fonctions de diagnostic et de maintenance de véhicules à distance ou encore de services utiles aux loueurs de véhicules, gestionnaires de flotte et opérateurs d'autopartage.

La plateforme IoT OceanConnect de Huawei s'appuie sur la solution Connected Car de Huawei. Cette dernière permet de développer des voitures connectées, des maisons intelligentes et des villes intelligentes afin de donner aux utilisateurs un accès à une gamme de services conçus pour faciliter la vie quotidienne. Toutes les interactions numériques entre la voiture et le nuage sont sécurisées, les données des clients et des voitures sont cryptées et leur intégrité, leur authenticité et leur confidentialité sont garanties.

Huawei s'engage à créer une plate-forme d'infrastructure pour les voitures connectées ouverte, flexible et capable de gérer le cycle de vie des voitures, en reliant les équipements des voitures au nuage de manière sûre, fiable et efficace afin de permettre aux conducteurs et aux entreprises de disposer de nouvelles capacités numériques. Les services en nuage supportés par Huawei seront utilisés par l'ensemble des véhicules connectés du Groupe PSA dans toutes les régions où ils seront commercialisés.

Jean Leflour, vice-président directeur de la stratégie d'architecture des services et véhicules connectés au sein du Groupe PSA a déclaré : « En déployant sa nouvelle plateforme reliant le véhicule à l'Internet des Objets, le Groupe PSA enrichit son offre de services et facilite la mobilité de l'ensemble de ses clients », « Huawei, reconnu pour sa capacité d'innovation, et le Groupe PSA sont heureux de dévoiler aujourd'hui le premier résultat tangible de leur partenariat et d'offrir à ses clients une nouvelle expérience grâce à la plate-forme CVMP. La DS 7 CROSSBACK est le premier véhicule à bénéficier de ce projet commun, qui sera par la suite déployé sur l'ensemble des véhicules du Groupe. »

Leon He, directeur de la division automobile de Huawei, a ajouté : « La clé de la réussite de la transformation numérique des constructeurs automobiles consiste à construire une plate-forme numérique en nuage. Les constructeurs automobiles, les développeurs d'écosystème et les partenaires industriels sont rassemblés au sein de cette plate-forme pour vendre conjointement des produits et des services automobiles sur le marché international et offrir des services de mobilité personnalisés aux propriétaires et aux conducteurs. »

Le salon de Hanovre 2018 se tiendra du 23 au 27 avril au parc des expositions de Hanovre, en Allemagne. Le stand de Huawei se trouve à l'emplacement D18, dans la halle 6. Pour plus d'informations sur les produits et les solutions de Huawei qui seront exposés lors du salon de Hanovre 2018, veuillez consulter le site : http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-en/index.html.

