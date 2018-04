O primeiro veículo conectado do Huawei-Groupe PSA estreia na feira HANNOVER MESSE 2018

Utilizando a plataforma OceanConnect IoT da Huawei, o Groupe PSA construiu sua Plataforma Modular de Veículo Conectado (CVMP) para seus veículos conectados, que foi implantada globalmente, usando serviços de nuvem operados pela Huawei. O DS 7 CROSSBACK, lançado este mês na China, é o primeiro veículo a se beneficiar da CVMP. Os clientes podem acessar novos serviços, como navegação conectada, reconhecimento de voz em linguagem natural e um portal de serviços conectado por meio da tela do painel do veículo. O status de manutenção do veículo, o histórico de viagens e os estilos de direção também são podem ser acessados a partir do smartphone do cliente.

Novos serviços para clientes particulares e gerentes de frota serão acrescentados regularmente a esses recursos. Dentre eles, serviços de infoentretenimento, atualizações remotas de software e mapeamento de navegação, assistente pessoal, funções remotas de diagnóstico e manutenção do veículo, além de serviços úteis para empresas de aluguel de veículos, gerentes de frotas e operadoras de compartilhamento de veículos.

A plataforma OceanConnect IoT da Huawei apoia a solução Connected Car da Huawei, que ajuda a desenvolver carros conectados, casas e cidades inteligentes, concedendo aos usuários acesso a inúmeros serviços projetados para facilitar a rotina diária. Todas as interações digitais entre o carro e a nuvem são seguras. As informações do cliente e do carro são criptografadas, e sua integridade, autenticidade e confidencialidade são garantidas.

A Huawei tem o compromisso de criar uma plataforma aberta e flexível de infraestrutura para carros conectados, que possa ser redimensionada para gerenciar o ciclo de vida de carros, conectando os ativos de carros físicos à nuvem de maneira segura, confiável e eficiente, a fim de oferecer novos recursos digitais aos motoristas e às empresas. Os serviços de nuvem operados pela Huawei serão usados em todos os veículos conectados do Groupe PSA, em todas as regiões onde esses veículos forem comercializados.

Jean Leflour, vice-presidente sênior de estratégias de arquitetura de serviços e veículos conectados do Groupe PSA, afirmou: "Ao implantar sua nova plataforma conectando os veículos à Internet das Coisas (IoT), o Groupe PSA enriquece sua oferta de serviços e facilita a mobilidade de todos os clientes. Com a Huawei, bem-conhecida pela sua capacidade de inovação, temos o prazer de apresentar hoje o primeiro resultado tangível da nossa parceria, proporcionando aos clientes novas experiências permitidas pela CVMP. O DS 7 CROSSBACK é o primeiro veículo a se beneficiar deste projeto em conjunto, que será implantado em todos os veículos do grupo".

Leon He, chefe da unidade de negócios automotivos do Huawei Enterprise Business Group, comentou: "A chave para a transformação digital bem-sucedida dos fabricantes de automóveis é construir plataformas de nuvem digital. Nessas plataformas, os fabricantes de carro, os desenvolvedores de ecossistemas e os parceiros de aplicativos do setor estão reunidos para vender em conjunto produtos e serviços para veículos no mundo todo e fornecer serviços de viagem personalizados para os proprietários e os usuários de carros".

A HANNOVER MESSE 2018 acontecerá de 23 a 27 de abril, no Centro de Exposições de Hannover, na Alemanha. O estande da Huawei é o D18, no corredor 6. Para obter mais informações sobre os produtos e soluções da Huawei que estarão em destaque na HANNOVER MESSE 2018, visite o site http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-en/index.html.

