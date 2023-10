Huawei et ses partenaires industriels s'apprêtent à commercialiser RedCap à l'échelle mondiale

DUBAÏ, EAU, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023, Huawei et ses partenaires industriels ont publié les dernières réalisations commerciales de la solution RedCap, qui démontrent que RedCap est entrée dans une utilisation commerciale à grande échelle dans le monde entier. Il s'agit d'une étape clé pour le marché RedCap. À l'heure actuelle, plus de dix opérateurs de sept pays ont mis en place des projets pilotes RedCap à l'échelle mondiale. Les connexions RedCap devraient dépasser les 100 millions au cours des trois prochaines années, consolidant ainsi une nouvelle base pour les connexions numériques qui stimule le développement de nouvelles applications 5G.

Global RedCap Commercial Achievement Release Ceremony

En tant que technologie 5G légère, définie dans la version 17 du projet 3GPP, RedCap peut assurer un équilibre optimal entre les coûts et les performances pour divers secteurs tels que la fabrication, l'énergie électrique, le haut débit à domicile, la technologie V2X (vehicle to everything) et les accessoires portables intelligents. Les modules RedCap (jusqu'à 10 USD) sont 80 % moins chers que les modules eMBB 5G. RedCap a une capacité de réseau 10 fois supérieure à celle de la 4G et ses appareils consomment 20 % d'énergie de moins que les appareils 4G. La solution prend également en charge les capacités clés de la 5G, telles que l'URLLC, le découpage du réseau, l'edge computing et le réseau local 5G, afin de répondre aux exigences diversifiées des applications industrielles en matière de réseau.

Le forum MBBF rassemble les partenaires du secteur, notamment des opérateurs mondiaux, des clients du secteur et des fournisseurs d'appareils et de modules, pour discuter du déploiement du réseau, de l'écosystème, des applications et du développement futur du marché RedCap. Dans son discours d'ouverture, Ding Xin, vice-président de TD Tech, a fait part des perspectives offertes par RedCap et des progrès de l'écosystème en soulignant que RedCap avait défini un nouveau réseau IoT 5G léger qui permet des connexions massives et grâce auquel nous entrons dans une nouvelle ère de l'IoT cellulaire.

Une série de réalisations commerciales de RedCap ont été présentées lors du 5G Industry Summit : Huawei, en collaboration avec China Mobile, China Telecom et China Unicom, a mis en œuvre le déploiement commercial de bout en bout de RedCap dans plus de 10 villes, dont Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Shenzhen, Foshan, Ningde, Jinan et Suzhou, couvrant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'énergie électrique et la technologie V2X. Ils continueront à élaborer une série d'indices de référence commerciaux pour RedCap. Les principaux opérateurs mondiaux, tels que e& UAE, STC Saudi Arabia, Zain KSA, STC Kuwait, Zain Kuwait, STC Bahrain, et AIS Thailand ont également achevé la vérification technique ou le projet pilote commercial de RedCap.

L'écosystème RedCap de bout en bout est arrivé à maturité. Au cours de cette édition du MBBF, Huawei et ses partenaires industriels, dont Lierda, Aumiwalker, Hangzhou For-X et Hongdian, ont présenté plus de 10 produits comprenant des modules RedCap, des DTU et des CPE. On estime que plus de 50 dispositifs industriels auront été lancés d'ici à la fin de 2023, ce qui accélérera le déploiement des applications RedCap et la mise à l'échelle de ses connexions.

À l'avenir, Huawei travaillera avec les opérateurs mondiaux, les clients du secteur et les fournisseurs d'appareils et de modules pour promouvoir le déploiement à grande échelle du réseau RedCap et enrichir les applications, afin de créer un écosystème prospère qui donnera un nouvel élan au développement de l'industrie de la 5G et dynamisera l'économie mobile.

Le Global Mobile Broadband Forum 2023, dont le thème est « Bring 5.5G into Reality » (« Faire de la 5.5G une réalité » en français), est organisé par Huawei, avec ses partenaires industriels GSMA, GTI et SAMENA. Ce forum annuel s'est tenu les 10 et 11 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, rassemblant des opérateurs de réseaux mobiles, des leaders de l'industrie verticale et des partenaires de l'écosystème du monde entier pour explorer le succès de la commercialisation de la 5G et accélérer l'utilisation commerciale de la 5.5G. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2245224/Global_RedCap_Commercial_Achievement_Release_Ceremony.jpg

SOURCE Huawei