Huawei et ses partenaires publient conjointement le Livre blanc fgOTN sur l'énergie électrique afin de promouvoir les normes pour les réseaux de communication d'énergie électrique de la prochaine génération

DUBAI, EAU, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- À GITEX GLOBAL 2024 à Dubaï, lors du sommet intitulé « Leading Infrastructure to Accelerate Electric Power Intelligence », Huawei a publié, avec ses partenaires, le Livre blanc fgOTN sur l'énergie électrique (désigné Livre blanc), visant à promouvoir la transformation numérique et intelligente de l'industrie de l'énergie électrique.

Nick Liu, vice-président d'Enterprise Optical Domain, Huawei, a souligné dans son discours que l'industrie mondiale de l'énergie électrique subit une transformation numérique et intelligente. En tant qu'infrastructure numérique et intelligente de l'énergie électrique, les réseaux de communication constituent la base et peuvent contribuer à assurer un fonctionnement sûr, stable et économique des réseaux électriques. Les réseaux de communication d'énergie électrique doivent être extrêmement fiables, évolutifs et efficaces pour assurer les services de production d'énergie existants et les futurs services intelligents. Huawei coopère avec des compagnies d'électricité mondiales pour mieux comprendre les tendances de développement des services d'électricité et tirer parti de l'expertise de Huawei dans le domaine des communications optiques. Sur la base des normes pour les réseaux de communication industrielle de la prochaine génération, Huawei et ses partenaires ont publié conjointement le Livre blanc fgOTN sur l'énergie électrique, dans le but d'aider l'industrie de l'énergie électrique à surmonter les défis et à accélérer la transformation numérique et intelligente.

Selon le Livre blanc, la technologie fgOTN peut être utilisée pour mettre en œuvre un support tout optique unifié pour les réseaux fédérateurs, de transmission et de transformation de l'énergie, de distribution de l'énergie et de transformation de l'énergie dans les campus, afin d'obtenir un support hautement fiable des services de réseau sur chaque couche. En ce qui concerne l'architecture, la norme fgOTN fournit une connexion One Hop de bout en bout depuis le campus de distribution et de transformation de l'énergie jusqu'au réseau fédérateur afin de garantir une grande fiabilité du service, de protéger l'investissement et de réduire les coûts d'exploitation.

La norme fgOTN , qui offre une grande fiabilité de service, sera la norme de construction des réseaux de production d'énergie pour la prochaine décennie. La fgOTN, publiée par l'UIT-T à la fin de 2023, est la technologie la plus récente en matière de tubes rigides. Il s'agit de la seule norme internationale qui propose des services de contrôle de la production d'énergie en plus du SDH, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité élevées des services d'énergie électrique.

Les performances de fgOTN ont été vérifiées et appliquées par des clients de référence. La fgOTN a été utilisée par cinq compagnies provinciales d'électricité en Chine pour fournir des services clés tels que la téléprotection.

Le fgOTN permet une expansion et une évolution harmonieuses du réseau, protégeant ainsi les investissements des clients. Pour les dispositifs SDH existants, le fgOTN prend en charge la reconstruction et l'évolution harmonieuses à la demande, par site, par chaîne ou par anneau.

Huawei travaille dans le domaine des réseaux optiques depuis près de 30 ans. Huawei travaille en étroite collaboration avec les compagnies d'électricité du monde entier pour stimuler la productivité grâce aux technologies de communication. Huawei travaille avec des partenaires pour fournir des solutions de réseau de communication d'énergie sécurisées, stables et fiables à de nombreuses compagnies d'électricité dans plus de 70 pays ou régions, contribuant ainsi à accélérer la transformation numérique et intelligente de l'industrie de l'énergie électrique.

Pour plus d'informations sur le Livre blanc fgOTN sur l'énergie électrique, veuillez consulter le site :

https://e.huawei.com/en/material/optical/8e117dd97abf4236b4f0e7b0063282ec