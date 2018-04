Huawei et Telefónica Germany s'associent pour faire la démonstration de concept d'un compteur intelligent NB-IoT à l'aéroport de Munich

L'IoT accroît l'efficacité et ouvre la voie à de nouveaux services

Les signaux sans fil insuffisants dans les bâtiments et le sous-sol ont limité l'application de capteurs dans divers secteurs de l'aéroport, rendant difficile le remplacement des compteurs d'électricité, d'eau et de gaz analogiques et manuels. Cependant, l'introduction préliminaire de la technologie NB-IoT ouvre potentiellement de nouveaux domaines pour l'application de capteurs à l'aéroport de Munich.

L'aéroport de Munich, avec Huawei et Telefónica Germany, a créé une solution hautement intelligente qui utilise le NB-IoT pour faire passer de vieux systèmes analogiques dans le monde numérique. L'EnergyCam, un système de caméra développé par Q-loud, peut enregistrer les relevés de compteurs de rouleaux traditionnels, analyser les images et reconnaître les relevés affichés à l'aide d'un logiciel intégré, puis transférer les données sous forme numérique à travers le NB-IoT dans le réseau de Telefónica jusqu'à la plateforme IoT OceanConnect de Huawei. Cette solution permet au service informatique de l'aéroport d'accéder rapidement aux données des compteurs pour pouvoir les analyser.

Pour des organisations telles que l'aéroport de Munich, le choix d'une infrastructure technologique adéquate nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs. Par exemple, la technologie de réseau requise doit idéalement couvrir une surface totale de 1 575 hectares – soit environ 2 200 terrains de football. Par ailleurs, elle ne doit pas perturber le système de contrôle du trafic aérien de quelque manière que ce soit.

Johann Götz, responsable du développement des logiciels et de l'infrastructure à l'aéroport de Munich, a déclaré : « Une exigence importante pour le développement numérique en cours de l'aéroport a déjà été établi : le service informatique et le service technologique doivent fournir des efforts conjoints si l'on souhaite connecter le monde physique de l'aéroport à l'Internet pour qu'il fasse partie de l'Internet des objets. »

« L'Internet des objets n'est pas une fin en soi. Nous souhaitons accroître l'efficacité et ouvrir la voie à de nouveaux services », explique Götz. « Nous avons la responsabilité de nombreux compteurs électriques, basés dans nos locaux et dans des propriétés dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'aéroport. Ces compteurs doivent être lus au moins une fois par an, et bon nombre d'entre eux doivent être lus une fois par mois. Cela représente beaucoup de travail, et comme la consommation d'électricité ne peut pas être rapportée en temps réel, nous ne pouvons pas intervenir rapidement en cas de changement imprévu. »

« À travers la numérisation, nous avons connu des changements spectaculaires dans pratiquement tous les services. Nous sommes fiers que l'aéroport de Munich ait instauré une nouvelle technologie comme l'IoT à bande étroite », ajoute Götz. Le spécialiste de l'informatique est convaincu qu'en adoptant des technologies comme le NB-IoT pour favoriser la numérisation, l'aéroport de Munich peut devenir un modèle pour d'autres villes intelligentes.

Alexander Rupprecht, directeur B2B Business Brand P & L chez Telefónica en Allemagne, a ajouté : « Pour la première fois, nous avons mis en œuvre une nouvelle norme de communication mobile pour cette expérimentation à l'aéroport de Munich en utilisant l'IoT à bande étroite, qui est spécialement conçu pour déployer l'Internet des objets à l'échelle industrielle et qui permet des transmissions de données économes en énergie à partir des appareils IoT correspondants. »

« Nous avons trouvé un partenaire idéal en Q-loud GmbH, une société spécialisée dans l'IoT basée à Cologne. Non seulement elle peut se prévaloir de nombreuses années d'expérience en matière de prototypage d'appareils IoT industriels pour utilisateurs finaux, mais dans ce cas, elle offre un produit prêt pour la production (EnergyCam) permettant de numériser des compteurs analogiques qui intègre une connectivité à la plateforme IoT OceanConnect de Huawei. Les données des compteurs analogiques peuvent ainsi être transférées en temps réel à l'aide de la norme de transfert NB-IoT vers des plateformes de données pour y être traitées », a déclaré Jörg Diederichs, directeur technologique/vice-président New Business (IoT/I4.0) de Huawei Technologies à Düsseldorf. « Ensemble avec Telefónica Deutschland, notre partenaire d'innovation à long terme qui a fini de mettre à niveau le réseau LTE de l'aéroport de Munich, nous sommes en mesure de soutenir activement l'aéroport de Munich dans sa stratégie de numérisation. »

La FOIRE DE HANOVRE 2018 se tiendra du 23 au 27 avril au parc des expositions de Hanovre, en Allemagne. Le stand de Huawei se trouve au repère D18 dans le hall 6. Pour plus d'informations sur les produits et les solutions de Huawei qui seront présentés à l'occasion de la FOIRE DE HANOVRE 2018, rendez-vous sur http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-en/index.html.

SOURCE Huawei