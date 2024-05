Huawei favorise le renforcement des liens entre l'Europe et la Chine au salon ITB China 2024

SHANGHAI, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- Petal Ads, la plateforme de publicité mobile de Huawei, a vécu une expérience enrichissante au salon ITB China 2024, favorisant le renforcement des liens entre l'Europe et la Chine. Organisé au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, ITB China est l'un des plus importants salons professionnels de voyage B2B pour le marché chinois, qui attire les leaders du tourisme et des voyages, ainsi que des visiteurs internationaux du monde entier.

María Ramiro, Sales Director of Ads Business at Huawei Mobile Services Europe, presents at ITB China

Du 28 au 30 mai, Huawei a donné le coup d'envoi de l'événement en prononçant un discours d'ouverture dans lequel il a présenté les solutions publicitaires uniques de Petal Ads, qui changent la donne et stimulent la croissance de l'industrie du tourisme, tant au niveau local qu'international. Huawei a également fait part de ses principales réalisations pour aider les partenaires du secteur du voyage et du luxe à se développer avec succès.

Les solutions publicitaires basées sur les données de Petal Ads favorisent la connectivité mondiale

En fournissant des opportunités sans frontières aux partenaires industriels européens qui cherchent à se connecter aux consommateurs chinois, Petal Ads exploite l'IA, le big data et les canaux en ligne et hors ligne, en plus de sa compréhension approfondie du marché chinois.

Cela permet à Petal Ads d'identifier les préférences des consommateurs chinois, de développer des stratégies marketing ciblées qui aident les partenaires à se connecter avec ce public et à découvrir de nouvelles opportunités de marché. La plateforme marketing intelligente tire des données complètes de l'écosystème Huawei, qui repose sur un système interconnecté de matériel, de logiciels et de services.

Petal Ads est équipé pour répondre aux objectifs publicitaires des partenaires touristiques, quel que soit le stade auquel ils se trouvent. Les divers points de contact des appareils Huawei, y compris les médias Huawei et les applications tierces, attirent également les consommateurs par le biais de publicités natives, de vidéos en direct et plus encore, avec un contenu créatif localisé qui met en valeur les vues pittoresques et les histoires des destinations touristiques.

En outre, Skytone, une application développée par Huawei, offre un accès au réseau à haut débit pour les smartphones Huawei ou Honor compatibles dans plus de 100 pays et régions en une seule touche.

Huawei entretient des partenariats dans les domaines du tourisme, du luxe et de l'éducation

À l'avenir, Huawei continuera à renforcer les relations entre la Chine et l'Europe grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques dans les domaines du tourisme, du luxe et de l'éducation. En tirant parti de leur expertise combinée, Huawei améliore constamment sa gamme de solutions publicitaires innovantes et complètes.

Par exemple, Huawei travaille avec des plateformes de services touristiques en ligne pour développer des stratégies publicitaires, et pour construire des modèles de données fiables et des tableaux de bord visuels basés sur les indicateurs clés des destinations de voyage. En fin de compte, cela permet d'obtenir des informations plus précieuses sur lesquelles les partenaires touristiques peuvent s'appuyer pour améliorer leurs stratégies. La plateforme collabore également avec des marques de premier plan dans les domaines du tourisme, de l'automobile et du luxe afin d'améliorer en permanence ses capacités.

Lors du salon ITB China 2024, Huawei a profité d'une réunion productive avec des représentants de l'industrie du tourisme, tels que l'Europe Travel Commission, TourSpain et Visit Portugal, démontrant ainsi son engagement à favoriser des liens plus étroits entre l'Europe et la Chine.

À propos de Petal Ads

Petal Ads est une plateforme publicitaire mobile à croissance rapide et à la pointe de l'industrie, alimentée par Huawei Technologies, pour les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent stimuler la croissance et élargir leur audience.

Pour ce faire, Petal Ads s'appuie sur une vaste plateforme regroupant plus de 360 000 éditeurs dans le monde et des annonceurs issus de plus de 200 secteurs d'activité, avec des agences et des entreprises atteignant plus de 730 millions de nouveaux clients.

Petal Ads fournit des solutions de ciblage de premier ordre en exploitant les connaissances en matière de matériel, de logiciel et de service, et en utilisant les connaissances acquises à partir de données de première partie et grâce à un système intelligent de balises d'utilisateur pour aider les annonceurs à calculer l'audience, à analyser les informations et à faire du reciblage.

Cette plateforme publicitaire primée et rentable est parfaite pour ceux qui souhaitent atteindre de nouvelles audiences inexploitées et précieuses. Choisi par des partenaires de renom, Petal Ads s'engage à garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, et dispose d'équipes d'assistance locales et internationales offrant des solutions personnalisées.

Pour en savoir plus sur Petal Ads, rendez-vous sur : ads.huawei.com