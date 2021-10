Huawei gospodarzem szczytu organizowanego we współpracy z Informa Tech, którego hasło przewodnie to: „Zielone technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz zielonego rozwoju"

Podczas szczytu przedstawiciele Huawei podkreślili potrzebę stworzenia platformy do współpracy branżowej w zakresie zielonego rozwoju, zauważając, że BWS jest dobrym przykładem. Platforma ta będzie regularnie gromadzić partnerów branżowych i operatorów, którzy będą dzielić się innowacyjnymi technologiami i najnowszymi praktykami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i przyczyniać się do zwiększenia stopnia ekologiczności branży ICT. Jak powiedział Cai, podczas MWC Barcelona 2022 Huawei ponownie zorganizuje forum zielonego rozwoju wspólnie z partnerami, aby dzielić się praktykami branżowymi i najnowszymi rozwiązaniami, a wszyscy partnerzy branżowi i operatorzy zostaną zaproszeni do udziału.

„Wierzymy, że szczyt BWS odbywający się w Dubaju to dobry początek. Patrząc w przyszłość, będziemy nadal współpracować z partnerami branżowymi i operatorami, aby wspierać zielony rozwój wszystkich branż przy użyciu naszych innowacyjnych technologii ‒ powiedział Cai, kończąc swoją przemowę. - Jak podkreślamy w temacie przewodnim naszej flagowej hali wystawowej w Dubaju ‒ >>Lighting up the Future<<, wierzymy, że razem będziemy rozjaśniać zieleńszą przyszłość".

Inni uczestnicy, którzy zabrali głos podczas wydarzenia, to m.in.: Richard Mahony, wiceprezes ds. rynków usługowych w Informa Tech; dr Dena Assaf, koordynator ONZ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Tommy Stadlen, współzałożyciel Giant Ventures; dr Ahmed Bin Ali, starszy wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej w Etisalat; Hervé Suquet, starszy wiceprezes ds. energii w Orange; Dirk Karl, dyrektor ds. zakupów w MTN; Tanveer Mohammad, starszy wiceprezes ds. operacji globalnych w TelenorTelenor; oraz Aaron Jiang, wiceprezes Huawei Wireless Product Line.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1663080/Bob_Cai_speaks_BWS.jpg

SOURCE Huawei