Spoločnosť Huawei v spolupráci s Informa Tech organizujú samit „Zelené ICT pre zelený rozvoj"

ŠEN-ČEN, Čína, 19. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Na samite pre lepší svet „Better World Summit" (BWS), ktorý spoločnosť Huawei organizovala v spolupráci so spoločnosťou Informa Tech, predniesol úvodný príhovor Bob Cai, hlavný marketingový riaditeľ skupiny Carrier Business Group spoločnosti Huawei, pod názvom „Zelené ICT pre zelený rozvoj". „Spoločnosť Huawei, ako popredný svetový poskytovateľ infraštruktúry ICT a inteligentných zariadení, začleňuje ekologický vývoj do všetkého, čo realizuje. Vnímame to ako súčasť našej sociálnej zodpovednosti. Okrem toho je spoločnosť Huawei pripravená stať sa najlepším partnerom operátorov v ich úsilí o uhlíkovú neutralitu," povedal Cai. „S našimi inovatívnymi produktmi a riešeniami pomôžeme operátorom znížiť emisie uhlíka a zvýšiť energetickú účinnosť ich sietí. Chceme tiež spolupracovať s operátormi a využívať ICT, aby sme iným odvetviam lepšie umožnili znižovať emisie uhlíka a rýchlejšie sa stať uhlíkovo neutrálnymi".