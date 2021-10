Huawei organiza cúpula "TIC Verde para um Desenvolvimento Verde" em parceria com Informa Tech

Em junho de 2021, a Huawei e a Informa Tech propuseram em conjunto a iniciativa Network Carbon Intensity (NCI), em que as emissões de carbono por bit de dados são definidas como uma nova métrica para redes verdes. A Huawei enfatizou que a busca das pessoas por uma vida melhor deve ser equilibrada com a necessidade de emissões mais baixas de carbono, então, a empresa propôs essa iniciativa para melhor gerenciar e medir os roteiros de redução de carbono.

Durante a cúpula, a Huawei ressaltou a necessidade de se estabelecer uma plataforma de colaboração setorial para o desenvolvimento verde e disse que a BWS é um bom exemplo. Essa plataforma reunirá regularmente parceiros e operadoras do setor para compartilhar tecnologias inovadoras e práticas mais recentes quanto à maneira de reduzir as emissões de carbono e contribuir para um setor de TIC mais ecológico. De acordo com Cai, na MWC Barcelona de 2022, a Huawei continuará a realizar um fórum de desenvolvimento verde com seus parceiros para compartilhar as práticas e soluções mais recentes do setor, e todos os parceiros e operadoras do setor são bem-vindos para participar do fórum.

"Acreditamos que a BWS em Dubai é um bom começo. Olhando para o futuro, continuaremos a trabalhar com nossos parceiros do setor e operadoras para possibilitar o desenvolvimento verde de todos os setores utilizando nossas tecnologias inovadoras", disse Cai no final de seu discurso. "Conforme a visão do tema de nosso salão de exposição principal em Dubai, 'Iluminando o Futuro', acreditamos que, juntos, iluminaremos um futuro mais verde."

Entre outros participantes que discursaram no evento estão Richard Mahony, vice-presidente de mercados de prestadores de serviços da Informa Tech; Dr. Dena Assaf, coordenador residente da ONU dos Emirados Árabes Unidos; Tommy Stadlen, cofundador da Giant Ventures; Dr. Ahmed Bin Ali, vice-presidente de comunicações corporativas da Etisalat; Hervé Suquet, vice-presidente sênior de energia da Orange; Dirk Karl, diretor de compras da MTN; Tanveer Mohammad, vice-presidente sênior de operações globais da Telenor; e Aaron Jiang, vice-presidente da linha de produtos sem fio da Huawei.

