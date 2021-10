Společnost Huawei pořádá ve spolupráci s firmou Informa Tech summit „Zelené ICT pro zelený rozvoj"

ŠEN-ČEN, Čína, 19. října 2021 /PRNewswire/ – Na konferenci Better World Summit (BWS), kterou pořádala společnost Huawei ve spolupráci s firmou Informa Tech, přednesl Bob Cai, marketingový ředitel skupiny Carrier Business Group společnosti Huawei, úvodní projev s názvem „Zelené ICT pro zelený rozvoj". „Jako přední světový poskytovatel ICT infrastruktury a chytrých zařízení začleňuje společnost Huawei zelený rozvoj do všeho, co dělá. Považujeme to za součást naší společenské odpovědnosti. Společnost Huawei je navíc připravena stát se nejlepším partnerem operátorů v jejich úsilí o dosažení uhlíkové neutrality," řekl Cai. „Díky našim inovativním produktům a řešením pomůžeme operátorům snížit emise uhlíku a zvýšit energetickou účinnost jejich sítí. Chceme také spolupracovat s operátory a využívat informační a komunikační technologie k tomu, abychom ostatním průmyslovým odvětvím umožnili lépe snižovat emise uhlíku a rychleji dosáhnout uhlíkové neutrality."