Huawei habilita finanças inteligentes com "IA+DADOS"

Ma Yue, vice-presidente da Huawei Enterprise BG e presidente de vendas globais da EBG, disse em seu discurso de abertura: "O setor de serviços financeiros entrou na era 4.0. Os serviços financeiros estão ficando disponíveis em toda parte, levando as instituições financeiras a construir plataformas e ecossistemas, para permitir a criação de novos modelos de negócios e serviços. A inteligência artificial e os dados tornaram-se os principais impulsionadores, permitindo a inovação nos negócios financeiros. A solução IA+Dados da Huawei ajuda os clientes a reformular seus sistemas de tecnologia de informações e comunicações (TIC) fechados em plataformas de nuvem aberta, o que permite que os dados evoluam para big data e dados rápidos. Estamos ajudando os clientes a construir plataformas de inteligência artificial e alcançar as finanças inteligentes".

Tim Pagett, líder do Instituto de Serviços de Finanças (FSI) da Deloitte na Ásia, comentou: "As etapas de mudança foram alteradas da forma linear para a rápida captação. Dados estruturados e não estruturados estão se expandindo rapidamente. É crucial obter, visualizar e integrar big data para tomar decisões importantes. Ao mesmo tempo, as mudanças demográficas e as empresas digitais remodelaram o ambiente de mercado. A tendência é fornecer aos clientes experiências digitais simples. Portanto, tecnologia, talento e cultura de negócios se tornarão flexíveis e ágeis".

Serviços bancários inteligentes: startups FinTechs oferecem as melhores experiências

Os serviços bancários inteligentes estão se tornando o alto comando dos serviços bancários globais na era da economia digital. Zhang Yan, vice-gerente geral de tecnologia do ICBC, disse que o ICBC se concentra em promover a integração profunda de bancos e ecossistemas, reformular a nova arquitetura de negócios de "todos os clientes, canais onipresentes e todos os produtos" com um novo ecossistema e, depois, promover a transformação da arquitetura de TI dual-core "host + plataforma aberta". Isso serve para acelerar a transformação inteligente, inclusiva e aberta dos serviços financeiros, além de construir um ecossistema de banco inteligente aberto que integre finanças e tecnologia.

"A inovação está profundamente enraizada no DNA da Erste, sendo uma das principais impulsionadoras de negócios do Erste Bank. A Erste já provou, na área de financiamento comercial e no banco de varejo, que é capaz de criar soluções do tipo startups de FinTech, com base em tecnologia", disse Clemens Müller, assistente executivo da diretoria do Erste Bank.

Yang Gang, vice-gerente geral do Departamento de ciência e tecnologia do Zhejiang Rural Credit, declarou que a instituição integra novos recursos digitais a cada link e cenário da cadeia de valor do serviço financeiro rural para apoiar a "última milha" de serviços financeiros.

Seguro inteligente: insights inteligentes e serviços atualizados

Lin Zhipeng, vice-gerente geral do Departamento de dados da China Life Insurance, disse: "A China Life construiu uma plataforma digital de alto nível, aproveitando a arquitetura de TI em nuvem e a tecnologia de inteligência artificial. Com base nisso, podemos construir uma plataforma de negócios digital que integra assistência médica, cuidados aos idosos e serviços financeiros ao núcleo de seguros, oferecendo serviços de seguros inteligentes para apoiar o desenvolvimento socioconômico e melhorar a vida das pessoas".

Títulos inteligentes: a arquitetura inteligente inovadora acelera a transformação

Yu Huali, engenheiro responsável da Bolsa de Valores de Shenzhen, disse que a transformação da arquitetura técnica foi acelerada, colocando a rede, a digitalização e a inteligência como núcleo, no ambiente financeiro aberto. Os dados e a IA otimizam o controle de riscos, melhoram a capacidade de serviço das plataformas de negociação e promovem o desenvolvimento saudável do mercado de negociação de valores mobiliários.

Yu Feng, diretor de TI da Guotai Junan Securities, afirmou que adotaram a estratégia digital da Guotai Junan para promover a governança de dados, melhorar a experiência do cliente, reprojetar os processos operacionais e atualizar os modelos de negócios. Promoveram ativamente o desenvolvimento de ecossistemas de dados, para auxiliar o setor de valores mobiliários a alcançar a transformação digital.

Salão de exposições inteligente: experiências de serviços em cenários específicos

A Huawei e seus parceiros têm um salão de exposições inteligente de mais de 800 m2. As áreas de experiências inteligentes, tomada de decisão inteligente, arquitetura inteligente e pesquisa fundamental demonstram soluções financeiras inteligentes e completas, oferecendo experiências de serviços em cenários específicos.

Experiência inteligente: balcões vazios, atendimento ao cliente inteligente e banco de realidade virtual (RV) exibem os aplicativos inovadores da Huawei nos domínios da Internet das Coisas e da segurança inteligente, mostrando como a Huawei auxilia as instituições financeiras a entrar em contato com os clientes e oferecer as melhores experiências de serviços.

Tomada de decisão inteligente: os produtos e soluções inteligentes de análise de dados e de alto desempenho da Huawei, como o controle inteligente de riscos, o almoxarifado de dados convergentes e a fábrica de inteligência artificial, dão suporte a operações eficientes e à tomada de decisões das instituições financeiras.

Arquitetura inteligente: a arquitetura inovadora de "uma nuvem + três redes" demonstra a capacidade da Huawei de auxiliar clientes financeiros a criar arquiteturas de TIC inteligentes, abertas e escaláveis e lançar serviços rapidamente. Bancos virtuais, seguros na nuvem e soluções de pesquisas de crédito baseadas em blockchain mostram como a HUAWEI CLOUD cumpre os requisitos de segurança, conformidade e confiabilidade.

Pesquisa fundamental: demonstra a força de pesquisa e desenvolvimento da Huawei nas áreas de IA, chips, IoT e 5G, permitindo que os visitantes experimentem aplicativos 5G.

Aderindo à estratégia "plataforma + IA + ecossistema", a Huawei Enterprise Business junta-se a parceiros para fornecer conectividade onipresente e inteligência abrangente, além de integrar novas TICs por meio da plataforma digital, a fim de auxiliar os clientes governamentais e corporativos a alcançar a transformação digital. Mais de 700 cidades do mundo e 211 das empresas listadas na Fortune Global 500, incluindo 48 das 100 maiores, escolheram a Huawei como parceira em transformação digital.

A Huawei continua a trabalhar com as principais instituições financeiras, institutos de pesquisa e desenvolvedores independentes de software do mundo todo para acelerar a transformação das instituições financeiras. A empresa já atendeu mais de 1.000 instituições financeiras, incluindo 20 dos 50 maiores bancos do mundo.

A Cúpula Global FSI 2019 da Huawei acontece em Xangai, dias 24 e 25 de abril. Para obter mais informações, visite o site: https://e.huawei.com/topic/finance2019/en/index.html

