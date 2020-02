Huawei i partnerzy branżowi publikują wspólnie białą księgę branżową 5GDN

SHENZHEN, Chiny, 25 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Biała księga branżowa 5GDN została niedawno opublikowana wspólnie przez Huawei, China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), China Mobile, China Telecom i China Unicom. Od ustanowienia w zeszłym roku stowarzyszenia 5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA) jest to pierwsza sytuacja, w ramach której 5GDNA doprowadziło do kompleksowego opisania 5G Deterministic Networking (5GDN), w tym definicji, koncepcji, kluczowych technologii i pomyślnych przypadków zastosowania 5GDN. Publikacja ta jest nowym rozdziałem w rozwoju łączności 5G, a przy tym promuje opracowywanie większej liczby zastosowań sieciowych i umieszcza 5G w samym centrum cyfryzacji branż.

Komercyjne zastosowania 5G nabierają tempa na całym świecie, pomagając w zapewnianiu bogatych doświadczeń korzystania z usług na potrzeby użytkowników, rodzin i firm. Tym samym zwiększają się możliwości cyfryzacji branż i nowych szans na rozwój operatorów. Analiza ponad 100 zastosowań w ponad 10 branżach wykazała, że wymagania branżowe co do cyfryzacji w ramach sieci 5G dzielą się na trzy obszary: zróżnicowane sieci z orchiestrowalnymi możliwościami, sieci dedykowane z gwarantowanym bezpieczeństwem danych oraz sieci samoobsługowe z niezależnym zarządzaniem.

5GDN to sieci z możliwościami deterministycznymi opracowane z myślą o tych trzech obszarach. Sieci 5GDN wykorzystują zasoby sieci 5G do budowania zarządzalnych, weryfikowalnych i deterministycznych wirtualnych prywatnych sieci mobilnych, które są źródłem przewidywalnego i zróżnicowanego doświadczenia w usługach dla klientów.

Biała księga wykazuje, że proces tworzenia 5GDN operatorzy mogą rozpocząć od sieci kluczowej, która może zarządzać topologią całej sieci oraz orchiestrować, planować i zarządzać zasobami sieciowymi na całym świecie. Operatorzy mogą planować i budować sieci kluczowe na podstawie CORE, czyli programowania cloud native, one core, real-time operation i edge. Sieci 5GDN bazują na platformach natywnych w chmurze i obsługują pełną konwergencję 2G/3G/4G/5G na podstawie mikrousług. Wykorzystując bardzo dobrą wydajność zróżnicowanego MEC, czyli wielowymiarowego, dynamicznego, inteligentnego dzielenia pasma oraz silnik automatyzacji kluczowej sieci 5GDN może zapewniać zróżnicowane możliwości sieciowe i deterministyczne doświadczenia sieciowe w branżach.

Sieci 5GDN nie można wdrożyć w jednym podejściu, a instalacja 5G wśród operatorów jest ciągle w etapach początkowych. Operatorzy muszą wybrać odpowiednie branże i scenariusze, badając możliwości wczesnego wdrożenia 5GDN w planowaniu sieciowym. Jak sugeruje biała księga niezależne obszary, w tym kampusy i porty korporacyjne powinny być traktowane priorytetowo we wdrażaniu 5GDN. Widzenie maszynowe, które jest wysoce zintegrowane z wideo w scenariuszach branżowych także nadaje się do wczesnych wdrożeń 5GDN. Branże mogą same zadecydować, kiedy wdrożyć 5GDN. Niektóre branże, w których powszechne są wysokie, deterministyczne wymagania SLA, na przykład branża energetyczna, mogą zdecydować się na priorytetyzację wdrożenia 5GDN.

W czerwcu 2019 r. na targach MWC Shanghai 2019 firma Huawei z partnerami branżowymi założyła laboratorium innowacji branżowej i 5GDNA. Pod koniec roku 2019 ponad 80 członków spośród operatorów i wielu branż, w tym multimedia, przemysł, energia, opieka zdrowotna i IoV dołączyło do 5GDNA. Stowarzyszenie ciągle promuje konsensus w branży i budowanie ekosystemu, rozwiązuje problemy, z którymi mierzą się kluczowe technologie powiązane z wdrożeniem 5G, a także działalnością i ekosystemem oraz wynajduje kluczowe obszary w branży pozwalające na przyspieszenie rozwoju 5G. Stowarzyszenie 5GDNA zaprezentowało wiele przypadków użycia 5GDN, na przykład inteligentny port Shanghai Yangshan, inteligentne sieci energetyczne wzniesione przez State Grid Corporation of China (SGCC) i China Southern Power Grid (CSG), inteligentną fabrykę Haier w Qingdao, projekt turystyki kulturowej na bazie rzeczywistości wzbogaconej na expo w Pekinie Wonderland of Mountains and Rivers oraz reklamy z rzeczywistością wzbogaconą na lotnisku w Shenzhen. Wszystkie te inicjatywy zwiększają wpływ 5GDNA w branży.

Dodatkowe informacje na temat białej księgi branżowej 5GDN można znaleźć pod adresem https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/5gdn-industry-white-paper-en.pdf .

