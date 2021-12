Huawei i UNESCO zrealizują w Afryce projekt z zakresu systemów edukacji cyfrowej

Oprócz samego połączenia szkół, w projekcie TeOSS w Ghanie, Etiopii i Egipcie uwzględnione zostaną szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, stworzenie platform internetowych łączących naukę w szkole i w domu oraz opracowanie cyfrowych programów nauczania, do których można mieć zdalny dostęp bez nadzoru. To wszystko ma na celu pomóc uczniom stać się pewnymi siebie cyfrowymi obywatelami, zdolnymi do samodzielnego poruszania się w wirtualnym świecie, zaś nauczycieli wyposaży w umiejętności wymagane do korzystania z istniejących i nowych narzędzi cyfrowych, aby zmaksymalizować wyniki nauczania.

„Projekt ma na celu przetestowanie modeli szkolnictwa, które pozwalają szybko reagować na nowe wyzwania narzucone przez pandemię, a także wykorzystywać technologię, aby wspierać rozwój przyszłych modeli szkolnictwa ‒ powiedziała Stefania Giannini, zastępca dyrektora generalnego ds. edukacji UNESCO. - Definiuje go cyfrowy model szkoły, dzięki któremu programy nauczania będą dostępne dla wszystkich uczniów zarówno w czasach kryzysu, jak i po jego zakończeniu ‒ jest to przykład wychodzenia poza obecną sytuację i otwarcia nowych horyzontów nauczania i uczenia się".

Projekty TeOSS, opracowane w ścisłej współpracy z rządami Ghany, Etiopii i Egiptu, zgodnie z ich obowiązującymi strategiami krajowymi, mają odpowiadać na konkretne potrzeby lokalne.

W Egipcie ramy umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały opracowane dla nauczycieli i uczniów w szkołach K12. Eksperci ds. rozwoju cyfrowych programów nauczania oraz nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych przejdą odpowiednie szkolenie. Utworzone zostanie również Krajowe Centrum Kształcenia na Odległość dla nauczycieli z całego kraju, które ma zapewnić ciągłość rozwoju zawodowego.

„Nowy system edukacji 2.0 wdrażany w Egipcie kładzie nacisk na integrację technologii w procesie edukacyjnym z wieloma cyfrowymi zasobami edukacyjnymi i platformami nauczania, aby zapewnić uniwersalny dostęp do edukacji i zrealizować cele związane z jakością i dostępem do edukacji ‒ powiedział dr Reda Hegazy, wiceminister ds. kadr nauczania w Ministerstwie Edukacji i Edukacji Technicznej w Egipcie. - Rolą nauczyciela nie jest już tylko przekazywanie informacji. Ma on być przewodnikiem i wspierać proces edukacyjny z wykorzystaniem cyfrowych zasobów edukacyjnych".

Projekt TeOSS w Etiopii skupi się na budowaniu infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu połączenia szkół pilotażowych, szkolenia nauczycieli i uczniów oraz utworzenia Systemu Zarządzania Nauczaniem zintegrowanego z Platformą Szkolenia Nauczycieli.

„W Etiopii bardzo dobrze rozumiemy potrzebę wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfryzacji w naszym przyszłym systemie szkolnictwa, aby zapewnić wysokiej jakości edukację opartą o zasadę włączenia, z równym dostępem dla wszystkich i w sposób niezakłócony, jak przewiduje nasza nowa mapa drogowa sektora edukacji ‒ powiedziała dr Fanta Mandefiro z Państwowego Ministerstwa Edukacji Etiopii. - Projekt ten jest doskonale dopasowany do naszych aspiracji i działań w ramach programów i inicjatyw na rzecz wykorzystania treści cyfrowych w systemie edukacji".

W Ghanie projekt koncentruje się na tworzeniu treści cyfrowych dla wszystkich przedmiotów, jak również na zapewnieniu szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach projektu powstanie także e-repozytorium, z którego nauczyciele będą mogli korzystać, aby przesyłać treści i do którego uczniowie będą mieli dostęp w trybie online i offline przy niewielkim lub braku nadzoru.

„Cieszę się, że UNESCO i HUAWEI wykorzystują już ustanowione partnerstwa i współpracę z naszymi krajowymi instytucjami, w szczególności CENDLOS, która jest instytucją upoważnioną przez rząd Ghany do wspierania integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji na wszystkich poziomach" ‒ powiedział dr Yaw Osei Adutwum, Minister Edukacji Ghany.

Projekt TeOSS wpisuje się w obszar Tech4Edu uruchomionej przez Huawei inicjatywy cyfrowego włączania TECH4ALL, której celem jest wspieranie równych szans i jakości edukacji za pomocą technologii.

„Platformy cyfrowe, które zostaną utworzone w ramach projektu, sprawią, że nauka nigdy nie będzie musiała zostać przerwana, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość ‒ powiedział Kevin Zhang, dyrektor ds. infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych Huawei. - Firma Huawei jest w pełni zaangażowana we współpracę z UNESCO, rządami krajów i wszystkimi interesariuszami, aby dostarczyć owocne, zrównoważone i skalowalne projekty".

Projekt TeOSS i partnerstwa, w ramach których będzie on realizowany, są kluczowe dla zapewnienia cyfryzacji edukacji oraz sprawiedliwego i integracyjnego oraz uniwersalnego dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie.

