HUAWEI introduceert Tau Scaling Law voor toekomstige chips

BEIJING, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- Een nieuwsbericht van China Daily:

Op maandag presenteerde He Tingbo, voorzitter van HUAWEI's Semiconductor Business Department, op het 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems in Shanghai de Tau (τ) Scaling Law, een opvolger van Moore's Law voor het begeleiden van de ontwikkeling van halfgeleiders.

He Tingbo delivers a keynote speech at the 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems in Shanghai on Monday.

Het nieuwe principe vervangt de traditionele geometrische transistorskalen door tijdskalen als kernmaatregel van de vooruitgang. De Tau Scaling Law vermindert de vertraging van signaalverspreiding en de uitvoeringstijd van het systeem om de prestaties, energie-efficiëntie en transistordichtheid te verbeteren.

De industrie voor halfgeleiders vertrouwde decennia lang op krimpende transistors om de rekenkracht te verhogen en de kosten te verlagen. Doorlopende schaalvergroting is echter steeds moeilijker geworden, terwijl de winst in kosten per transistor en prestaties zijn vertraagd.

Volgens hem biedt de Tau Scaling Law een alternatieve route voor de evolutie van halfgeleiders, waarbij HUAWEI technologieën ontwikkelt, zoals LogicFolding en een multi-level optimalisatieframework voor apparaten, circuits, chips en systemen.

Het bedrijf streeft ernaar de transistor- en interconnectweerstand en parasitaire capaciteit te verminderen om de vertraging van de fysieke laag te minimaliseren. Op circuitniveau herstructureert de LogicFolding-architectuur lay-outs om cruciale signaalpaden te verkorten, waardoor resistieve en capacitieve belastingen worden verminderd en tegelijkertijd de transistordichtheid en circuitprestaties worden verbeterd.

Op chipniveau past HUAWEI gecoördineerde software, architectuur en siliciumontwerp toe om instructie- en gegevensstroom te optimaliseren, parallelisme te vergroten en end-to-end uitvoeringstijd te verminderen. Op systeemniveau maakt het UnifiedBus-interconnectprotocol van het bedrijf unified memory addressing en native memory semantiek voor SuperPods mogelijk, waardoor de vertraging van communicatie tussen grootschalige computersystemen wordt verminderd.

Hij zei dat HUAWEI de Tau Scaling Law heeft toegepast op smartphones en AI-computing. In de afgelopen zes jaar heeft het bedrijf 381 chips ontworpen en in massa geproduceerd op basis van het nieuwe kader voor meerdere industrieën en afzetmarkten.

HUAWEI onthulde ook dat zijn Kirin-processoren die in het najaar van 2026 worden uitgebracht, de eerste chips zullen zijn die de LogicFolding-architectuur gebruiken, wat de chipprestaties aanzienlijk zal verbeteren.

Tau Scaling Law wordt ook aangeduid als "Her's Law", vernoemd naar He Tingbo door collega's en haar collega's.

Huawei verwacht dat zijn kwalitatief hoogwaardige chips die zijn ontwikkeld in het kader van Tau Scaling tegen 2031 transistordichtheden kunnen bereiken die vergelijkbaar zijn met procestechnologieën van 14 angstrom (1,4 nm).

Hij sloot af door te benadrukken dat samenwerking essentieel zal zijn voor toekomstige vooruitgang en zei dat geen enkel bedrijf de uitdagingen van halfgeleiderontwikkeling alleen kan oplossen.

