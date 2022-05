Huawei lança o emblemático HUAWEI Mate Xs 2 dobrável e outros produtos, ampliando sua sinergia entre software e hardware

Otimizado para sua utilização em tela dobrável, o design de experiência de usuário líder da Petal Maps e a reprodução da cor com gestão profissional da gama de cores oferecem uma experiência realista e fácil de usar com o HUAWEI Mate Xs 2.

A versão mais recente da Petal Maps inclui um efeito de iluminação em modo escuro, que mostra as luzes da estrada e as luzes dos edifícios durante a condução noturna ou no modo escuro.

Foram lançadas máscaras personalizadas para primavera, verão, outono e inverno, com camadas de temperatura e precipitação adicionadas.

Com orientação de nível de pista, informações específicas da pista e orientação por setas, o Petal Maps oferece aos usuários uma melhor visão de seu entorno na tela dobrável.

HUAWEI Browser, HUAWEI Books, HUAWEI Video e Petal Search – otimizados para uma tela mais ampla com Smart Multi-Window

A HUAWEI Mobile Cloud no HUAWEI Mate Xs 2 facilita a gestão de dados. Recursos como cópias de segurança automáticas, sincronização de dados entre dispositivos e detecção de dispositivos significam que as lembranças preciosas estão sempre à mão.

Além disso, o recurso de otimização de layout da web IA da Huawei otimiza o conteúdo da página web no dobrável.

Aproveitando os recursos de dobragem do HUAWEI Mate Xs, o HUAWEI Books incorpora sua interface de "virada de página dupla", que reproduz a aparência e textura dos livros tradicionais.

No HUAWEI Mate Xs 2, as notícias, os aplicativos e muito mais na Petal Search podem ser exibidos sem problemas em um layout de janela dupla com Smart Multi-Window.

GameCenter no HUAWEI Mate Xs 2 oferece um maior espaço para a jogabilidade aprimorada

Contando com sua ampla biblioteca de jogos e benefícios exclusivos, a GameCenter na tela grande da HUAWEI Mate Xs 2 permite que os usuários desfrutem de jogos como State of Survival e Mobile Legends: BangBang.

AppGallery no HUAWEI Mate Xs 2 oferece aplicativos para telas grandes

A AppGallery lançou uma estrutura de desenvolvimento abrangente e especificações de design especiais para telefones dobráveis e é compatível com o recurso App Multiplier, que permite exibir duas páginas dentro do mesmo aplicativo em cada uma das telas do telefone.

HUAWEI Watch GT 3 Pro

O moderno e refinado HUAWEI Watch GT 3 Pro estará disponível em cerâmica e titânio. A Huawei também lançou a nova série de mostradores de relógios "Sense" que incorpora os detalhes refinados dos relógios tradicionais.

Para mais informações sobre os produtos lançados, acesse: https://consumer.huawei.com/en/

Sobre a HUAWEI Mobile Services (HMS)

A HUAWEI Mobile Services faz parte do Huawei Consumer Business Group, cujo objetivo é oferecer uma experiência móvel completa aos usuários de todo o mundo. Em 31 de março de 2022, a HUAWEI Mobile Services contava com 730 milhões de usuários em mais de 170 países, proporcionando uma vida inteligente para cada usuário de dispositivos da Huawei.

Para mais informações, acesse: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1819575/518_KV.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

SOURCE AppGallery, Huawei