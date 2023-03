Huawei lança o primeiro portfólio completo de produtos OSU do setor, construindo uma base de comunicação óptica confiável para as os setores econômicos

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC) 2023, a Huawei lançou o primeiro portfólio completo de produtos OSU (da expressão inglesa "Optical Service Unit") do setor implementados na rede fixa de quinta geração (F5G). O portfólio de produtos apresenta uma base confiável de comunicação óptica para setores como a energia e os transportes.

Vincent Liu, presidente do departamento global de marketing e soluções de rede empresarial da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Os setores como a energia e os transportes são cruciais para o crescimento econômico e a qualidade de vida. Como um componente básico do sistema de produção, a rede de comunicação precisa ser segura e confiável para apoiar esses setores. A digitalização dos setores está se aprofundando, e precisaremos de redes de comunicação com maior largura de banda para oferecer suporte a serviços emergentes, como inspeção automatizada de linhas de energia, distribuição de energia inteligente, monitoramento inteligente de rodovias e estações de pedágio inteligentes.

Vincent Liu, presidente do departamento global de marketing e soluções de rede para empresas da Huawei, disse: "Ao usar a tecnologia OSU — a tecnologia Native Hard Pipe (NHP) de quinta geração, a Huawei desenvolveu uma solução completa de rede NHP e lançou um portfólio completo de produtos OSU, que abrange as redes centrais e as redes de acesso. Esta solução oferece uma base de comunicação óptica segura e confiável para serviços de gerenciamento de produção, serviços de controle em tempo real e serviços de dados integrados".

O portfólio completo de produtos OSU da Huawei inclui dispositivos de transporte óptico totalmente atualizados da série OptiXtrans E9600/E6600, dispositivos de acesso óptico da série OptiXaccess EA5800, o recém-lançado dispositivo CPE industrial OptiXstar E810 e o gateway de temporização inteligente IoT OptiXstar T823E-T.

A solução de rede NHP completa da Huawei conta com os seguintes recursos:

Garante a segurança da produção usando tubos rígidos nativos na totalidade da rede: a tecnologia de multiplexação da divisão de tempo (TDM, da expressão inglesa "Time Division Multiplexing") oferece isolamento de serviços utilizando tubos rígidos nativos OSU, da camada central à camada de acesso, com zero interferência e zero bloqueio entre os serviços. Isso garante que os serviços de produção sejam seguros e confiáveis.

Oferece largura de banda ultra-elevada orientada para o futuro: a tecnologia Mainstream Synchronous Digital Hierarchy (SDH) na rede ao vivo suporta uma largura de banda de até 10 Gbit/s, enquanto o OSU pode oferecer uma largura de banda de até 800 Gbit/s por comprimento de onda e 96 Tbit/s por fibra para potenciar os serviços digitais e inteligentes.

Herda serviços tradicionais com compatibilidade direta: a plataforma de transporte óptico 6-em-1 da Huawei é totalmente compatível com a modulação de código de pulso (PCM, da expressão inglesa "Pulse code modulation"), Hierarquia digital plesiócrona (PDH, da expressão inglesa "Plesiochronous digital hierarchy") e serviços SDH na rede ao vivo. Essa compatibilidade permite o desenvolvimento sustentável dos sistemas de serviço existentes e reduz os custos de investimento.

Simplifica a O&M central por meio de gerenciamento unificado : os serviços OSU melhoram a eficiência da O&M em 50%. Eles possibilitam o provisionamento de serviços com um clique, a localização de falhas com um clique e a visualização e gerenciamento de serviços em toda a rede, desde redes centrais até redes de acesso.

A solução NHP da Huawei foi bastante aclamada nos setores da energia e transportes. Ela foi implementada por clientes em mais de 80 países e regiões em todo o mundo para ajudar a construir uma base de comunicação óptica confiável para as empresas.Para mais informações sobre a solução NHP da Huawei acesse https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/industry-optical-transport-network.

