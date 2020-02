Huawei lança soluções emblemáticas para campus e centro de dados para criar valor comercial exclusivo para clientes

Sun Fuyou, vice-presidente do Huawei Enterprise BG, afirmou: "As tecnologias digitais estão remodelando o mundo e beneficiando todas as esferas da vida. Enquanto o ambiente externo de uma empresa se torna cada vez mais complicado e imprevisível, o gerenciamento de continuidade de negócios (business continuity management, BCM) deve fazer parte da estratégia corporativa de todo plano de desenvolvimento de longo prazo de empresas. Os sistemas de tecnologia de informações e comunicações (TIC) das empresas devem ser incluídos no BCM, pois se tornaram ferramentas de produção e ativos cruciais. Além de ser uma das principais empresas a contribuir com os padrões globais de 5G e ser líder no setor de redes ópticas globais, a Huawei também foi classificada como a principal colaboradora dos padrões Wi-Fi 6 e a única do setor que pode fornecer full-stack, soluções de IA de cenário completo para as áreas de nuvem, edge e dispositivo. A Huawei integra as principais tecnologias nesses domínios, como 5G mais IP, IP mais óptico e IP mais IA, para desenvolver soluções inovadoras para remodelar o layout tecnológico do mundo dos negócios. Em 2020, a Huawei lança duas soluções emblemáticas: o HiCampus para campi e o HiDC para centros de dados, e outros produtos quatro estrelas: AirEngine Wi-Fi 6 e OceanStor Dorado de última geração, além do OptiXtrans DC908 e do SmartLi UPS. Nosso objetivo é atender às necessidades dos clientes para redes de alta velocidade, inteligência e ser ambientalmente amigável na era inteligente, enquanto criamos valores de negócios exclusivos para os clientes".