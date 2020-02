Huawei stellt Vorzeige-Campus- und Rechenzentrumslösungen vor, um einzigartigen Geschäftswert für Kunden zu schaffen

Sun Fuyou, Vice President von Huawei Enterprise BG meinte dazu: „Digitale Technologien verändern die Welt und kommen allen Bevölkerungsschichten zugute. Da das externe Umfeld von Unternehmen immer komplizierter und unvorhersehbarer wird, sollte das Business Continuity Management (BCM) Teil der Unternehmensstrategie im langfristigen Entwicklungsplan eines jeden Unternehmens sein. Die IKT-Systeme der Unternehmen sollten in das BCM einbezogen werden, da sie zu Produktionswerkzeugen und Schlüsselfaktoren geworden sind. Huawei leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zu den globalen 5G-Standards und ist führend in der globalen optischen Networking-Branche, sondern ist auch die Nr. 1 bei den Wi-Fi-6-Standards und der einzige Anbieter, der in der Lage ist, KI-Lösungen für die Cloud-, Edge- und Device-Bereiche anzubieten, die alle Szenarien abdecken. Wir integrieren Kerntechnologien in diesen Domänen, wie F5 plus IP, IP plus Optical und IP plus KI, um innovative Lösungen zur Neugestaltung des technologischen Layouts der Geschäftswelt zu entwickeln. 2020 führt Huawei zwei Vorzeigelösungen ein - HiCampus für Campus und HiDC für Rechenzentren - und vier Spitzenprodukte - die neue Generation von AirEngine Wi-Fi 6 und OceanStor Dorado zusammen mit OptiXtrans DC908 und SmartLi UPS. Unser Ziel ist es, die Kundenbedürfnisse nach Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Intelligenz und Umweltfreundlichkeit im intelligenten Zeitalter zu erfüllen und gleichzeitig einzigartige Geschäftswerte für sie zu schaffen."