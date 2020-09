Huawei lança terminal de campo óptico Huawei OptiXstar S892E e plataforma de transmissão óptica Liquid OTN de nova geração

Richard Jin, presidente da Linha de Produtos de Transmissão e Acesso da Huawei, disse: "As fibras consomem menos energia, apresentam largura de banda ultra-alta e são seguras e confiáveis. Em cenários como interconexão industrial e campus empresarial, as fibras ópticas são o meio de transmissão preferido para conectividade inteligente, e isso é amplamente reconhecido na indústria. A Huawei está empenhada em trazer tecnologias de comunicações ópticas líderes da indústria para vários setores, ajudando as empresas a construir redes de infraestrutura totalmente óptica e facilitando a transformação digital."

A solução de rede Huawei Intelligent OptiX é focada em três cenários: data center totalmente óptico (Huawei DC OptiX), transporte totalmente óptico (Huawei Single OptiX) e campus totalmente óptico (Huawei Campus OptiX). Desde o seu lançamento, a solução tem sido amplamente utilizada em muitos setores, incluindo governo, energia elétrica, transporte, finanças e manufatura, e atendeu mais de 3800 clientes empresariais em mais de 150 países. Este ano, a Huawei atualizou de forma abrangente sua solução para os três cenários. Em data centers totalmente ópticos, a IA atenua as demandas técnicas da equipe de O&M, permitindo que os engenheiros de TI gerenciem os dispositivos de TC. Em transporte totalmente óptico, a Huawei lançou o Liquid OTN, que atinge a transmissão unificada de todos os serviços, reduzindo a latência em 30%. E em campus totalmente ópticos, a Huawei lançou a tecnologia 40G PON, que apresenta a taxa mais alta do setor para conexão ponto-a-ponto de Wi-Fi 6 de alta velocidade para fornecer acesso em gigabit.

Neste evento, a Huawei lançou dois novos produtos para o campus global totalmente óptico e cenários de transporte totalmente ópticos:

O primeiro produto é o Huawei OptiXstar S892E, um terminal óptico inteligente projetado para conexão ponto-a-ponto de Wi-Fi 6 em campus.

O Wi-Fi 6 está sendo mais disseminado no mercado de WLAN empresarial, mas sua alta taxa de interface aérea de 10 Gbit/s + pressiona a largura de banda de transmissão, a confiabilidade e a eficiência de implementação da rede de transporte. O Huawei OptiXstar S892E é o primeiro terminal óptico da indústria com suporte para a 40G PON. Ele suporta comutação rápida de proteção e configuração automática, e pode lidar com esses desafios com eficácia. É projetado para conexão ponto-a-ponto de Wi-Fi 6 de alta capacidade em cenários de campus, incluindo empresas, escolas, aeroportos e estádios, e oferece os seguintes benefícios:

Alta capacidade: : o Huawei OptiXstar S892E aproveita o algoritmo de agregação ultra-micro para fornecer largura de banda de uplink e downlink quatro vezes maior do que seu antecessor, oferecendo acesso à Internet com taxa de congestionamento nos campus.

Alta disponibilidade: o Huawei OptiXstar S892E tem duas portas ópticas 10GE para apoiar uma a outra. Com base no mecanismo inteligente ativo-ativo Tipo C, os principais serviços podem ser identificados em caso de falha do link e os links podem ser comutados em 50 ms, garantindo serviços sempre ativos.

Configuração inteligente: os serviços podem ser fornecidos automaticamente usando o mecanismo de configuração automática baseado em IA, portanto, a natureza plug-and-play do dispositivo pode configurar 100 desses terminais ópticos em um minuto, resultando em uma eficiência de implementação significativamente aprimorada.

O segundo produto é a série Huawei OptiXtrans E6600, que é usada para construir uma rede de transmissão rápida que serve como infraestrutura para indústrias verticais.

Energia, transporte, governo, educação, finanças e indústrias de manufatura são essenciais para uma cidade inteligente. Além de ter O&M simplificado, as redes de comunicação também devem atender aos requisitos de segurança da informação. Os produtos da série Huawei OptiXtrans E6600 são a primeira plataforma de transporte óptico da indústria com tecnologia Liquid OTN integrada e apresentam alta confiabilidade, alta densidade e O&M inteligente, protegendo os serviços de produção e permitindo que todos os serviços sejam executados em uma única rede.

Os três principais benefícios são:

Alta segurança: A Liquid OTN protege com eficácia a produção da empresa e atende aos requisitos de segurança. Além disso, a latência garantida do dispositivo é inferior a 10 ms, velocidade adequada para sistemas de controle de missão crítica.

Alta densidade: Este produto é equivalente a quatro tipos de dispositivos existentes e reduz o espaço físico em 60%, simplificando o gerenciamento da rede.

O&M inteligente: há suporte para rede definida por software (SDN) e o iMaster NCE pode ser usado para fornecer gerenciamento, controle e análise unificados. A descoberta de recursos de rede visualizada e o provisionamento rápido de serviços melhoram a eficiência geral de O&M em 30%, e a função de previsão da saúde da rede tem uma precisão de 90%.

Executivos das indústrias automotiva e de energia elétrica também compartilharam suas aplicações de redes totalmente ópticas no evento. Desde o seu lançamento, a solução de rede Huawei Intelligent OptiX atendeu 3.800 clientes em mais de 150 países para impulsionar sua transformação digital.

