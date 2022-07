Huawei lance des solutions cloud polyvalentes pour aider les opérateurs à générer une nouvelle croissance vigoureuse

Les progrès en matière de 5G, de cloud computing, de Big Data et d'informatique en périphérie ont fait de la transformation cloud l'avenir des entreprises de télécommunications. Selon Gartner, les opérateurs du monde entier augmenteront leurs investissements en infrastructure informatique liés à la transformation cloud à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 % au cours des cinq prochaines années. S'appuyant sur plus de trois décennies d'expérience en télécommunications et d'expertise du cloud, Huawei a établi trois facteurs clés de transformation cloud pour les opérateurs : premièrement, le choix d'une stratégie de transformation tenant compte des avantages propres à l'opérateur ; deuxièmement, l'établissement d'un plan de transformation tenant compte de la sécurité des données, de la stabilité des systèmes et de l'agilité des services ; et troisièmement, la sélection d'un partenaire de confiance, expérimenté et compétent qui donnera lieu à une collaboration mutuellement bénéfique.

Huawei intègre ces trois facteurs dans ses solutions destinées aux opérateurs cloud.

Premièrement, Réseau + Cloud élargit le champ de monétisation du réseau. Les connaissances de Huawei sur le réseau et ses solutions de collaboration entre le cloud et le réseau permettent aux opérateurs d'étendre leurs services et d'élargir leur marché afin de maximiser la valeur des réseaux. De plus, Huawei Cloud fournit aux clients basés en Chine une solution de déploiement cloud + réseau + sécurité qui permet non seulement d'étendre la couverture des solutions traditionnelles dotées de TIC intégrées, mais aussi de multiplier leur valeur.

Deuxièmement, Services + Cloud accélère l'innovation en matière de services. Huawei Cloud tire parti de l'expérience de la société dans le secteur des télécommunications et des capacités avancées de sa plateforme cloud pour rendre le développement des opérateurs agile tout en accélérant l'innovation sur le marché. En Afrique, un client a utilisé Huawei Cloud pour déployer une plateforme de portefeuille mobile, ce qui lui a permis de lancer le service en quelques semaines au lieu de quelques mois. L'écosystème Huawei Cloud a accéléré encore ce déploiement, faisant passer le délai de quelques mois à une semaine.

Troisièmement, Opérations + Cloud rend les opérations plus efficaces. La solution cloud préoptimisée de Huawei Cloud alimente les services de télécommunications de base, élargit l'échelle des utilisateurs et génère une croissance continue des principaux services. Une entreprise asiatique a calculé que seulement 10 % de ses abonnés 5G utilisent des forfaits de services 5G et tirent parti de la couverture du réseau 5G. Huawei utilise la solution de lac de données distribué pour appuyer l'analyse collaborative des données des systèmes de soutien aux entreprises (BSS), améliorant ainsi l'efficacité des opérations tout en augmentant de 180 % la conversion marketing de l'offre 5G.

Chen Xuejun a conclu son discours en soulignant l'engagement de Huawei Cloud. « La clé de la transformation cloud des opérateurs réside dans une utilisation plus intelligente du cloud dans les domaines du réseau, des services et des opérations. Huawei Cloud collaborera avec les opérateurs du monde entier en vue de former un nouvel espace de croissance. »

La Win-Win·Huawei Innovation Week se déroule du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1863593/Chen_Xuejun_delivering_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei