Huawei lance Global City Intelligent Twins Architecture pour accélérer la transformation numérique des villes

DUBAÏ, EAU, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de GITEX Global 2024, lors d'une table ronde intitulée Build City Intelligent Twins to Accelerate City Digital Transformation (Construire des jumeaux de villes intelligentes pour accélérer l'intelligence urbaine), Huawei a invité des experts gouvernementaux et des partenaires de Chine, du Moyen-Orient, d'Asie-Pacifique et d'Afrique à discuter de sujets brûlants liés à la ville intelligente et à la numérisation du gouvernement.

Hank Chen, R&D President of Government Public Services Digitalization BU, Huawei Huawei released the National One-Stop Public Services Solution with partners Huawei released the National Smart City Solution with partners

La construction de villes intelligentes progresse rapidement et la complexité croissante de la gestion urbaine nécessite de nouvelles architectures et technologies. Lors du Huawei Cloud UAE Summit, Hank Chen, président R&D de la Division pour la numérisation des services publics du gouvernement (Government Public Services Digitalization BU), Huawei, a présenté l'architecture innovante « City Intelligent Twins Architecture » comme la dernière réalisation de Huawei dans les technologies de base et les applications pour les villes intelligentes. La sensibilisation à la ville aide à cartographier le monde physique pour le faire passer dans le monde numérique. Les réseaux urbains sont les méridiens qui définissent un nouveau cadre de réseau pour tous les services. City Cloud (nuage urbain) joue le rôle de cerveau. Huawei a construit des algorithmes natifs du cloud et de l'IA pour soutenir la migration vers le cloud et la transformation intelligente de tous les services. Le système intégré de Big Data de la ville peut maximiser la valeur des données. Les applications de la ville intelligente fonctionnent comme des branches, se trouvant au service des services publics et de la gouvernance de la ville. Sur la base de City Intelligent Twins Architecture, Huawei a travaillé avec des partenaires mondiaux pour construire une nouvelle infrastructure numérique, qui a été déployée dans plus de 200 villes dans plus de 40 pays, en les aidant à atteindre une gouvernance urbaine efficace et à accélérer la transformation numérique de la ville.

Lors de Global Smart City Innovation Roundtable (La Table ronde mondiale sur l'innovation dans les villes intelligentes), Huawei et ses partenaires ont discuté de sujets sur l'innovation de bout en bout dans les villes intelligentes, en se basant sur l'expérience de projets déployés dans de nombreuses villes en Chine et à l'étranger. Wang Bin, président du département Marketing & Solution Sales de la Division pour la numérisation des services publics du gouvernement de Huawei, a présenté la feuille de route de l'évolution des villes intelligentes et l'expérience des projets menés dans plusieurs villes de Chine. Selon lui, le développement des villes intelligentes chinoises est passé de l'informatisation à la numérisation, puis à l'intelligence. La Chine a accumulé des pratiques diversifiées en matière de construction d'infrastructures, de renforcement des capacités des centres intelligents et de développement d'applications de couche supérieure. Ces pratiques peuvent servir de référence efficiente aux villes pour améliorer leur efficacité de manière intelligente.

Au cours de l'événement, Huawei a lancé la Solution nationale de Services publics à guichet unique avec des partenaires tels que Audaque, Linewell et Bamboocloud, ainsi que la Solution nationale de la Ville intelligente avec Freedo Technology, la technologie intelligente Isoftstone et RayChange Technology.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538176/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538252/Picture2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538253/Picture3.jpg