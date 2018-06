Huawei lance la solution SAP HANA TDI extrêmement fiable et performante

Basée sur OceanStor Dorado18000 V3, le stockage tout-flash de pointe de Huawei et sur KunLun, le serveur essentiel pour les missions de Huawei, la solution HANA TDI extrêmement fiable et performante est la solution d'infrastructure SAP HANA la plus puissante du secteur. Elle prend en charge jusqu'à 200 nœuds SAP HANA, chaque nœud pouvant atteindre la capacité de 32 To, à savoir la plus élevée de toutes les infrastructures certifiées SAP. En utilisant la technologie RAS2.0, KunLun, le serveur essentiel pour les missions de Huawei offre une fiabilité à la pointe du secteur. OceanStor Dorado18000 V3 de Huawei garantit une très grande disponibilité de bout en bout des services SAP. Ensemble, ils fondent les bases de la solution SAP HANA TDI, qui est la plus fiable et la plus performante du marché.

La solution SAP HANA TDI de Huawei adopte les systèmes de stockage tout-flash de la gamme OceanStor Dorado V3 et OceanStor 5000F V5, ce qui permet aux bases de données SAP HANA d'être intégrées harmonieusement dans l'architecture des centres de données existants. Cela permet aux bases de données d'offrir une solide flexibilité, une fiabilité inébranlable, ainsi qu'une gestion et une maintenance efficaces. Par ailleurs, les investissements et les processus informatiques des centres de données existants peuvent être réutilisés afin de réduire le coût total de possession.

Offrant une flexibilité, une fiabilité et une efficacité hors du commun, cette nouvelle solution aide les entreprises à construire des centres de données convergents qui prennent en charge l'expansion des ressources à la demande. La solution fournit des ensembles de ressources de stockage partagé pour de multiples services afin d'améliorer l'utilisation des ressources et elle offre la meilleure évolutivité de l'industrie, à hauteur de 200 nœuds pour le stockage des entreprises, certifiés par SAP, dans l'optique de soutenir la croissance rapide des activités de l'entreprise. Par ailleurs, la solution utilise des plug-ins de gestion dédiés pour travailler avec la plate-forme de gestion SAP Landscape Management (LaMa) ; elle gère automatiquement les applications SAP, les bases de données, les réseaux et les infrastructures informatiques de bout en bout et tire parti des instantanés de stockage de Huawei pour multiplier par dix la vitesse de configuration de l'environnement de développement et de tests par rapport au mode traditionnel.

Axé sur les applications d'analyse d'entreprise, SAP HANA, lancé par SAP en 2011, est un produit basé sur le calcul en mémoire, qui prend en charge les opérations d'application et d'analyse en temps réel. Cela accélère à la fois les informations pour les entreprises et le calcul complexe. Afin d'assurer une grande flexibilité, SAP définit le mode TDI pour le déploiement HANA. Par conséquent, les entreprises peuvent choisir d'utiliser les composants matériels HANA en fonction de leurs besoins et de déployer le système SAP HANA à l'aide de la solution TDI.

Meng Guangbin, président de la gamme de produits de stockage de Huawei, déclare : « Huawei est le fournisseur de stockage idéal pour faire une utilisation commerciale de la technologie NVMe. Spécialement conçu pour les applications délicates à forte charge, le stockage tout-flash de Huawei répond aux exigences de stockage des applications d'entreprise telles que les bases de données, les postes de travail virtuels et la virtualisation des serveurs. Cela lui permet de répondre efficacement aux normes de fiabilité sans faille et très performants dans les schémas SAP HANA. Huawei va travailler avec SAP pour construire une plate-forme de traitement de données très performante qui aidera les entreprises à accélérer le traitement de leurs données fondamentales ».

Marco Ciavarella, directeur de la région sud de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez SAP, a déclaré : « La solution SAP HANA TDI intègre de manière fluide les bases de données HANA dans l'architecture actuelle des centres de données. La solution SAP HANA TDI de Huawei est une importante plate-forme d'infrastructure qui héberge toutes les applications SAP basées sur des serveurs et des produits de stockage certifiés SAP. Le stockage tout-flash de Huawei a donné de très bons résultats pendant la certification SAP, ce qui en fait un outil idéal pour l'intégration de services SAP à grande échelle. Nous sommes heureux de travailler avec Huawei pour fournir une solution HANA TDI complète, qui rend le service à la clientèle plus intelligent et plus efficace ».

Aux côtés de ses partenaires et de ses clients, Huawei présente de nouvelles solutions de transformation numérique pour orchestrer une symphonie numérique, à l'occasion du CEBIT qui se déroule du 11 au 15 juin en Allemagne, le berceau de la musique classique. L'entreprise organise également des activités et partage les meilleures pratiques relatives au cloud computing, à l'intelligence artificielle (IA), aux Big data, à l'Internet des objets (IdO) et au réseau défini par le logiciel (SDN), autant de domaines qui jouent un rôle fondamental dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

Le stand de Huawei est situé dans la zone C01 du Hall 13, au Hannover Exhibition Center, en Allemagne. Pour en savoir plus sur les activités de Huawei sur le CEBIT, rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en savoir plus sur l'utilisation que font les clients de Huawei à l'échelle mondiale des « Nouvelles TIC de pointe », rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

