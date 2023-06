Huawei lance l'architecture d'infrastructure de données « F2F2X » pour aider les institutions financières à construire des centres de données modernes « 4+ » à l'ère de l'intelligence

SHANGHAI, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé son architecture innovante d'infrastructure de données pour centres de données F2F2X (Flash-to-Flash-to-Anything) lors de la session consacrée au stockage des données financières, à l'occasion du Huawei Intelligent Finance Summit 2023.

Cette architecture forme une base de données fiable qui aidera les institutions financières à relever les défis posés par les nouvelles données, les nouvelles applications et la nouvelle résilience.

Pour les banques, les informations favorisent la création de nouveaux scénarios et modèles commerciaux. Un certain nombre de nouveaux services émergent, notamment la personnalisation, les contrats intelligents, les actifs numériques et la banque métaverse, ce qui pose trois défis à l'infrastructure de données actuelle des banques.

Le traitement des données pour des quantités massives de nouvelles données : L'IDC estime que d'ici 2025, la quantité de données générées par les banques dans le monde entier atteindra 48,6 zettaoctets, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,2 %. Les banques devront relever les défis posés par ces énormes quantités de données non structurées en matière de capacité, de performance et d'efficacité énergétique.

Les nouvelles applications de conteneurisation destinées aux banques créent de nouveaux défis en matière de gestion des données : 89 % des entreprises sont en train de passer à des stratégies commerciales multi-cloud. À l'ère du multi-cloud, la circulation efficace des données entre les différentes applications et les différents supports deviendra un nouveau défi pour la gestion des données bancaires.

Une meilleure résilience des données face aux attaques par ransomware : Une attaque par ransomware réussie au sein d'une entreprise entraîne en moyenne des pertes de 7,8 millions de dollars.

L'architecture F2F2X de Huawei offre un stockage primaire et de sauvegarde 100 % flash ainsi qu'un stockage d'archives diversifié. Cette architecture est conçue pour libérer efficacement le potentiel des données et activer le potentiel des centres de données « 4+ » (Accélération des données+, Résilience des données+, Mobilité des données+, Gestion des données+).

Accélération des données+ : Les technologies de base telles que le stockage et le calcul découplés et l'architecture multi-contrôleurs et multi-active accélèrent le traitement des données dans les scénarios de nouveaux noyaux numériques financiers et d'entrepôts de données financières, réalisent le stockage primaire et la sauvegarde 100 % flash et offrent des performances 30 % supérieures à celles des meilleurs centres de données de l'industrie.

Résilience des données+ : L'algorithme d'apprentissage automatique (ML) exclusif de Huawei présente le taux de détection le plus élevé de l'industrie (99,9 %) et constitue la dernière ligne de défense pour la protection des données grâce à une solution de protection contre les ransomwares à quatre niveaux de stockage.

Mobilité des données+ : Six capacités de classement intelligent des données et le moteur de planification globale des données DME garantissent le coût total de possession le plus bas tout au long du cycle de vie des données.

Gestion des données+ : Axée sur des scénarios de service tels que l'analyse des données financières et l'IA, la plateforme de gestion intelligente du cycle de vie des données DME de Huawei permet des recherches de second niveau dans 10 milliards de fichiers, un aperçu intelligent multidimensionnel des fichiers à l'échelle mondiale, l'identification rapide de la distribution des données chaudes et froides, et la suppression ou le classement intelligent des données, améliorant ainsi l'efficacité de leur gestion.

Spark Wang, directeur de la cybersécurité et de la protection de la vie privée chez PwC Chine, a déclaré : « En ce qui concerne les attaques par ransomware, nous devons renforcer la protection côté réseau afin de réduire les risques d'attaques. En outre, il faut également améliorer la résilience des données. En cas de défaillance de la protection côté réseau, nous devons prendre des mesures rapides pour empêcher le chiffrement des données et lancer des alertes rapides en cas d'attaque. Dans le cas où les données de production sont chiffrées ou que l'ensemble du centre de données est « contaminé », nous devons conserver une copie complète et propre des données afin de permettre une reprise rapide du système de service".

Michael Fan, vice-président du marketing mondial des centres de données et des ventes de solutions de Huawei Enterprise BG, a déclaré : « Les produits et solutions d'infrastructure de données de Huawei sont utilisés par plus de 1 300 institutions financières dans le monde. Le désir des clients de disposer de centres de données « 4+ » nous incite à toujours innover. En prenant l'architecture F2F2X comme modèle, nous continuerons à augmenter nos investissements en R&D et à construire une base de données « plus fiable, plus efficace et plus verte » pour l'industrie financière afin de faire face aux défis commerciaux de l'ère de l'intelligence. »

