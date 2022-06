Huawei lance le concours Tech Arena

PARIS, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 16 juin dernier, Huawei a lancé le concours Tech Arena à Viva Technology 2022, l'un des plus grands sommets technologiques d'Europe. Les concours Tech Arena de Huawei sont parrainés et élaborés par les laboratoires internationaux de Huawei, en partenariat avec les meilleures universités, afin de donner aux étudiants du monde entier davantage d'occasions d'expérimenter et d'apprendre à résoudre des problèmes du monde réel.

Xiang Zishang, vice-président de l'Institut de recherche européen de Huawei, a expliqué comment l'entreprise prévoit d'accueillir au moins 10 concours Tech Arena pour plus de 1 000 étudiants au cours de l'année scolaire 2022-2023. Ces concours seront organisés dans de nombreux pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, en Allemagne, en Finlande, en Belgique, en Italie, en Suisse et en Israël. Huawei espère que cette approche systématique des concours de technologie permettra à davantage d'étudiants de participer à ce type de programme et d'en tirer profit.

À propos du programme du concours, M. Xiang a déclaré : « Nous devons élargir nos horizons, échanger avec les talents pour comprendre leurs besoins, et aider davantage de talents exceptionnels à se développer et à se distinguer grâce à ces concours. » Les thèmes et les axes principaux de ces concours couvriront donc un large éventail de sujets technologiques de pointe. Les précédents concours ont porté sur des sujets tels que la modélisation des réseaux optiques, l'intelligence en temps réel et les applications automobiles.

Les participants pourront tester leurs compétences en matière de codage, d'algorithmes, de mathématiques et d'ingénierie afin de résoudre des problèmes industriels réels. Chaque concours comptera six vainqueurs, qui recevront des récompenses en espèces ou des produits Huawei, comme des montres intelligentes et des ordinateurs portables.

Les concours technologiques tels que le Tech Arena permettent aux talents locaux d'améliorer leurs compétences et créent un lien entre l'industrie et le monde universitaire, où les étudiants talentueux peuvent apprendre de nouvelles façons de mettre en pratique leurs connaissances académiques pour relever les défis du monde réel. La valeur commerciale découlant de ces connaissances est à son tour à l'origine de nouvelles recherches et avancées.

Dario Rossi, directeur de laboratoire au centre de recherche de Huawei à Paris, a ajouté : « Les étudiants d'aujourd'hui sont les chercheurs de demain. Le fait d'être confrontés très tôt à des problèmes intéressants et stimulants peut les motiver à poursuivre une carrière technique de haut niveau. »

Huawei exploite actuellement de nombreux centres de R&D en Europe, dont le personnel est principalement composé de chercheurs locaux. La société est également partenaire de plus de 300 universités et 900 instituts de recherche dans le monde entier pour la recherche et le développement de talents internationaux. En 2021, la société a consacré 400 millions de dollars américains au financement et aux partenariats avec les universités, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux années précédentes.

Pour en savoir plus sur le concours French Tech Arena 2022, veuillez consulter le site xianti.fr .

SOURCE Huawei