Huawei lance sa solution Intent-Driven Network destinée à l'industrie

La transformation numérique des industries a généré une énorme valeur économique et est devenue un puissant moteur de la croissance économique mondiale. Selon le Global Connectivity Index (GCI) de 2018 de Huawei, l'économie numérique mondiale a atteint 12,9 billions de dollars USD en 2017, soit 17,1 % du PIB mondial. Grâce à la connectivité intelligente, qui va déclencher un nouveau cycle d'innovation et d'opportunités économiques, cette économie numérique atteindra 23 billions de dollars USD d'ici 2025.

« L'intégration d'internet au sein des industries a généré la première vague de dividendes numériques et continue de pénétrer les marchés industriels mondiaux. L'introduction de l'intelligence artificielle va déclencher une autre phase de croissance dans l'économie numérique », a déclaré Kevin Hu, président de la gamme de produits réseau de Huawei. « Grâce à sa solution IDN, Huawei espère renforcer l'intégration de l'infrastructure des TIC, de l'intelligence artificielle et de systèmes de production spécifiques aux industries pour ainsi accélérer la transformation numérique des industries et contribuer au succès commercial des clients industriels. »

Pour l'industrie de la finance, la solution IDN de Huawei aide les prestataires de services financiers à construire des réseaux de centres de données dans le cloud à très grande échelle. Elle automatise également la conception du réseau en fonction de l'intention du service afin de rapidement déployer les services et de monétiser les activités. Un seul et même système de cluster de réseau de centre de données peut s'adapter de manière élastique pour prendre en charge 100 000 serveurs. En outre, l'analyse Big Data et l'apprentissage automatique sont utilisés pour créer des modèles de comportement de réseau et fournir une meilleure visibilité des applications, des réseaux et des ressources informatiques. Ces fonctionnalités aident les clients à localiser et rectifier les erreurs en quelques minutes et garantissent la continuité et la fiabilité des services financiers 24h/24 et 7j/7. Les centres de données deviennent ainsi des centres de valeur commerciale qui permettent aux clients de la finance et d'autres secteurs de bénéficier d'une véritable valeur ajoutée.

Dans le domaine innovant du calcul intensif de l'intelligence artificielle, les réseaux nécessitent une latence extrêmement faible et une perte de paquets nulle. Malheureusement, les réseaux existants ne sont pas capables de fournir les services assez vite. La solution IDN innovante de Huawei offre une structure d'intelligence artificielle par Ethernet sans perte et ultrarapide qui, grâce à une planification unique de la congestion, permet de réduire les temps d'apprentissage de l'intelligence artificielle de jusqu'à 40 % et de réduire le coût total de possession de jusqu'à 53 %. Les fournisseurs d'accès à internet et les entreprises peuvent ainsi créer rapidement et à moindre coût de nouvelles applications de service tirant parti de l'intelligence artificielle.

Pour les réseaux de sites gouvernementaux et d'entreprise, la solution IDN de Huawei fournit une gestion à cycle de vie complet basée sur le cloud et une plateforme ouverte. Ces offres permettent une planification en ligne, un déploiement rapide, une mise à l'échelle élastique et un provisionnement à la demande, tout en améliorant considérablement l'expérience d'accès à internet des utilisateurs du réseau grâce à l'analyse Big Data et à l'intelligence artificielle. En outre, l'exploitation et la maintenance traditionnellement axées sur les dispositifs sont remplacées par une exploitation et une maintenance axées sur l'expérience utilisateur, assurant ainsi aux utilisateurs une expérience réseau de haute qualité et sécurisée.

Pour l'industrie de la distribution, la solution IDN de Huawei est axée sur l'entreprise. En faisant converger la technologie Wi-Fi et l'internet des objets (IoT) afin de permettre la prise en charge entièrement sans fil des réseaux Wi-Fi et IoT, la solution permet aux entreprises de vente au détail de proposer à leurs clients une expérience d'achat plus pratique. Huawei collabore également avec des partenaires industriels afin d'apporter de la valeur ajoutée en construisant une solution de marketing de précision axée sur l'entreprise. Conçue pour aider les entreprises de vente au détail à mieux comprendre leurs clients, leurs sites ainsi que les préférences et intérêts potentiels de leurs clients, la solution vise à fidéliser davantage de clients et à augmenter le chiffre d'affaires.

Fidèle à la philosophie qui sous-tend sa solution IDN et qui repose sur l'intelligence, la simplicité, le très haut débit, l'ouverture et la sécurité, Huawei continuera à proposer progressivement des solutions répondant à des scénarios spécifiques pour faire face aux besoins des différentes industries. Huawei approfondira également sa collaboration avec ses partenaires afin d'encourager l'adoption de sa solution IDN dans tous les secteurs, dans un effort constant pour mettre le numérique à la portée de chaque personne, chaque maison et chaque entreprise et ainsi créer un monde intelligent et entièrement connecté.

Huawei, accompagnée de ses partenaires et clients, présente actuellement de nouvelles solutions de transformation numérique pour orchestrer une symphonie numérique au CEBIT, qui se tient du 11 au 15 juin en Allemagne, la patrie de la musique classique. Le salon propose également des activités et un échange de bonnes pratiques liées au cloud computing, à l'intelligence artificielle (AI), au Big Data, à l'internet des objets (IoT) et aux réseaux à définition logicielle (SDN), qui ont tous un rôle essentiel à jouer dans la transformation numérique que nous vivons actuellement.

Le stand de Huawei se trouve dans la zone C01 du hall 13, au Centre des expositions de Hanovre, en Allemagne. Pour plus d'informations sur la participation de Huawei au CEBIT, consultez http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en savoir plus sur les différents projets menés à bien par Huawei auprès de clients du monde entier en utilisant de nouvelles TIC à la pointe de la technologie, consultez http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704283/Kevin_Hu_at_Huawei_Global_Media_Press_Conference.jpg

SOURCE Huawei