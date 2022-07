Huawei lance six solutions de stockage adaptées à chaque scénario pour la finance

De nouvelles applications de données sont générées en permanence, qui évoluent des applications de bases de données traditionnelles vers des applications de bases de données distribuées, de big data et d'IA.

La croissance considérable des données exige une analyse et un traitement plus rapides des données en temps réel.

En raison de l'impact des catastrophes et des attaques virales sur les pertes économiques, la protection des données est devenue vitale.

Les technologies durables et à faible consommation d'énergie sont indispensables au stockage de la nouvelle ère.

Huawei se concentre sur six principaux scénarios de données, notamment la production et les transactions, l'analyse des données, la protection des données, et développe un stockage innovant qui sert de base de données fiable et efficace aux clients du secteur financier.

Accélération de la production et des transactions

OceanStor Dorado all-flash storage améliore les capacités des solutions NAS et SAN, avec une latence de seulement 0,05 ms, afin de multiplier par trois les services bancaires de base et par 100 % le traitement de petits fichiers en masse pendant l'échange de données.

Accélération de l'analyse des données

Le stockage HDFS OceanStor Pacific adopte une architecture de stockage et de calcul indépendante, sur laquelle il prend en charge de manière innovante la convergence des formats de données pour les lacs de données et les entrepôts. Les données peuvent ainsi être sollicitées immédiatement après avoir été importées dans un lac, ce qui permet d'effectuer des analyses de big data en temps réel de J+1 (aujourd'hui + 1 jour) à J+0 avec un coût total de possession réduit pour aider les opérateurs à prendre des décisions efficaces et éclairées.

Protection des données adaptée à chaque scénario

OOceanStor Dorado prend en charge la toute première solution active-active SAN et NAS intégrée ; OceanProtect backup storage dispose d'une bande passante de sauvegarde trois fois plus élevée et d'une bande passante de récupération cinq fois plus élevée, ce qui réduit considérablement la fenêtre de sauvegarde ; et la solution de stockage de protection contre les ransomwares couvre à la fois le stockage primaire et le stockage de sauvegarde pour assurer une protection complète contre les logiciels malveillants.

Gestion automatique

Le moteur intelligent de gestion des données automatise l'ensemble du cycle de vie des données. De la planification, du déploiement, de l'exploitation et de la maintenance à l'optimisation, l'ensemble du processus est visualisé, contrôlable et traçable, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des ressources de 20 % et de réduire les dépenses d'exploitation.

Plateforme de stockage cloud VMware

OceanStor Dorado peut être intégré à la plateforme cloud VMware pour assurer le provisionnement automatique des ressources E2E ainsi qu'une exploitation et une maintenance centralisées. Il garantit également une disponibilité de 99,99999 % et une latence ultrafaible de 0,05 ms, afin de faciliter la migration transparente des données financières vers le cloud.

Entreposage dans des conteneurs

OceanStor Dorado NAS dissocie les applications en conteneurs du stockage pour faciliter l'expansion à la demande des ressources de calcul et de stockage. Il a également d'autres avantages, notamment des performances 10 fois supérieures pour les petits fichiers en masse, le partage de données entre les noyaux et une ordonnace des ressources 30 % plus rapide que la référence du secteur.

Peter Zhou a souligné l'importance de la fiabilité du stockage dans un monde numérique. Il a ajouté « Nous entrons dans l'ère des données de l'ordre du yottabyte, où davantage d'applications de données sont lancées et davantage de données sont produites. La solution de stockage de données de Huawei permettra aux clients du secteur financier d'établir une base de stockage fiable et centrée sur les données afin de favoriser la transformation numérique. »

