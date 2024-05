Spotkanie w Mieście Lwa ukierunkowane na korzystną dla wszystkich przyszłość inteligentnych technologii obliczeniowych w ramach konferencji Global Data Centre Facility Summit 2024

SINGAPUR, 20 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Dnia 17 maja 2024 r. w Singapurze odbyła się konferencja poświęcona obiektom centrów danych Global Data Center Facility Summit 2024, której motywem przewodnim jest „Przyspieszenie rozwoju ery cyfrowej". Podczas konferencji, ponad 600 liderów sektora centrów danych, ekspertów technologicznych i partnerów ekosystemu zgromadziło się w celu omówienia nowych trendów i możliwości międzynarodowej branży centrów danych w erze inteligentnych technologii obliczeniowych. Uczestnicy również mieli okazję doświadczyć kompleksowych rozwiązań (E2E) dostosowanych do wielu zastosowań i ekosystemów, oraz dzielić się innowacyjnymi praktykami w zakresie ekologicznych centrów danych w regionie Azji-Pacyfiku i Europy. Zyskali też możliwość wizyty w pojeździe wystawowym, który odkrył przed nimi tajemnice systemu zasilania Outdoor PowerPOD, obejmującego jeden system zasilania na kontener. Poprzez pełne wejście w erę inteligentnych technologii obliczeniowych, firma Huawei postawiła sobie za cel przyspieszenie rozwoju ery cyfrowej.

Wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji i wspólna budowa inteligentnej i niezawodnej infrastruktury obliczeniowej

Podczas przemówienia inauguracyjnego, Charles Yang, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. marketingu, sprzedaży i usług w Huawei Digital Power zauważył, że odkąd ChatGPT wkroczył do ery AI, duże modele przesuwają granice mocy obliczeniowej, a sektor inteligentnych technologii obliczeniowych doświadcza bezprecedensowego wzrostu. Zgodnie z przewidywaniami, zainstalowana moc globalnych centrów danych ma wzrosnąć o 100 GW, a wartość rynku przekroczyć 600 miliardów dolarów w ciągu kolejnych pięciu lat.

Według Charlesa, nowe możliwości niosą ze sobą wyzwania. Jednym z głównych wyzwań stojących przed branżą centrów danych jest niezawodność i zasilanie elektryczne. Podczas gdy centra danych przechodzą z poziomu megawatowego na gigawatowy, niezawodność centrów danych na każdym etapie, od dostawcy po użytkownika końcowego, nigdy nie była tak istotna. W odpowiedzi na te możliwości, Huawei będzie współpracować z klientami i partnerami w celu dalszego poszerzania zasięgu branży.

Kierowanie centrów danych ku erze AI z modelem Produkt + Usługa + Ekosystem

Podczas konferencji, Sun Xiaofeng, prezes Huawei Data Center & Critical Power Business wygłosił przemówienie zatytułowane „Napędzanie rozwoju ery cyfrowej". Stwierdził, że gdy duże modele AI stają się coraz powszechniejsze, rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wymaga przyspieszenia rozbudowy centrów danych.

Huawei upatruje odpowiedzi na te wyzwania w budowaniu kompleksowych rozwiązań centrów danych w oparciu o model Produkt + Usługa + Ekosystem, które obejmują szybkie uruchomienie, elastyczne chłodzenie, ekologiczne źródła energii i doskonałą niezawodność.

Szybkie uruchomienie: Centra danych są w pełni modułowe i prefabrykowane, co zapewnia wysoką jakość i wydajną budowę.

Elastyczne chłodzenie: Połączenie płynnych i gazowych czynników chłodzących i zintegrowane źródła chłodzenia stają się optymalną architekturą dla inteligentnych technologii obliczeniowych.

Ekologiczne źródła energii: Nowe zintegrowane rozwiązanie obejmujące generowanie energii, sieć i magazynowanie energii zbudowano w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy inteligentnych centrów obliczeniowych.

Doskonała niezawodność: Centra danych są zabezpieczone dzięki niezawodnym produktom i środkom zapobiegawczym.

Obecnie globalna siec serwisowa Huawei obejmuje ponad 170 krajów, zatrudniając ponad 1800 techników zapewniających całodobowe wsparcie techniczne. Dzięki flagowym centrom serwisowym N+, firma Huawei zapewniła klientom dostępność obsługi technicznej w czasie nie dłuższym niż jedna godzina.

Ekosystem ten jest kluczową częścią przyszłości inteligentnych technologii obliczeniowych, przynoszącej korzyści dla wszystkich stron zainteresowanych. Huawei współpracuje ze swoimi partnerami, aby opracowywać kompleksowe rozwiązania E2E i zapewnić klientom dostępność wszystkich usług centrów danych w jednym miejscu.

Podczas konferencji, Huawei i ASEAN Centre for Energy ogłosiły publikację białej księgi pt. „Budowa obiektów centrów danych nowej generacji w krajach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)" (Building Next Generation Data Center Facility in ASEAN). Dokument ten zawiera szczegółową analizę stanu, wyzwań i trendów w sektorze centrów danych w regionie ASEAN, a autorzy zwracają uwagę na potrzebę stosowania wydajnych i energooszczędnych produktów. Oferują również przyszłościowe rekomendacje strategiczne dla rynków centrów danych.

W strefie wystawowej poświęconej ekosystemowi, firma przestawiła rozwiązania oparte na scenariuszach dla dużych, średnich i małych centrów danych i zaprezentowała doradztwo w zakresie centrów danych, projektowanie, zintegrowaną budowę i potencjał w dostarczaniu rozwiązań przy współpracy z dziesiątkami partnerów ekosystemu, w tym CIMC, WeiChai, CSCEC i Huashi.

Warto również nadmienić, że podczas konferencji swoją międzynarodową premierę miał również pojazd wystawowy Outdoor PowerPOD. Huawei Outdoor PowerPOD to jeden system zasilania na jeden kontener, możliwość uruchomienia z zewnątrz, podłączenie plug-and-play, wysokie wskaźniki ochrony i niezawodność. Stał się preferowanym wyborem dla dywersyfikacji architektury zasilania.

Jedno drzewo nie tworzy lasu.

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą ogromne możliwości. Poprzez zagłębienie się w ten sektor, łączenie ekosystemów partnerskich i stosowanie innowacyjnych rozwiązań do transformacji, Huawei będzie nieustannie wspierać swoich klientów w budowie niezawodnej infrastruktury obliczeniowej, przyspieszając wykorzystanie sztucznej inteligencji i napędzając rozwój ery cyfrowej.

