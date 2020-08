Huawei lance son premier Roadshow FusionSolar En Allemagne et au Benelux

AMSTERDAM et DÜSSELDORF, Allemagne, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Huawei lance son premier Roadshow FusionSolar au Benelux et en Allemagne, en respectant strictement les gestes barrières contre la COVID-19. Ce Roadshow couvre deux itinéraires distincts pour chaque région et se déroulera de mi-août jusqu'à fin octobre 2020 avec 24 points d'arrêt prévus pour l'instant. Les deux camions seront équipés de la dernière gamme de produits résidentiels Huawei qui seront directement présentés aux partenaires commerciaux et installateurs.