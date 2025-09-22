Huawei lance Xinghe AI Fabric 2.0 pour permettre aux entreprises de créer des réseaux de centres de données toujours opérationnels avec une puissance de calcul complète

SHANGHAI, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du sommet inaugural HUAWEI CONNECT 2025 sur l'innovation dans les centres de données, avec pour thème « Stimuler l'innovation des centres de données d'IA pour un avenir intelligent », Huawei a rejoint plus de 600 leaders de l'industrie mondiale, experts et universitaires pour discuter d'une infrastructure de centre de données durable et de haute qualité à l'ère de l'intelligence artificielle. Huawei a dévoilé Xinghe AI Fabric 2.0, une mise à niveau complète de son AI Fabric lancé en 2018, qui permet aux entreprises de créer des réseaux de centres de données toujours actifs avec une puissance de calcul complète et d'accélérer la transformation numérique-intelligente.

Arthur Wang, President of Data Center Network Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a keynote

Dans son discours, Arthur Wang a noté que l'itération rapide de l'IA et l'évolution des architectures cloud conduisent les réseaux des centres de données à un point d'inflexion critique. Xinghe AI Fabric 2.0, construit sur une architecture à trois niveaux comprenant AI Brain, AI Connectivity et AI Network Elements, intègre l'agent de réseau d'IA (NetMaster), StarryWing Digital Map (automatisation à trois niveaux), Xinghuan training + Xingzhi inference scheduling engine, et Rock-Solid Architecture.

Xinghe AI Fabric 2.0 - Créer des réseaux de centres de données toujours actifs avec une puissance de calcul totale

AI Brain : utilise StarryWing Digital Map et NetMaster pour l'orchestration de services par glisser-déposer et le déploiement automatisé, l'automatisation intégrée de l'exploitation et de la maintenance des applications et des réseaux, et l'automatisation de bout en bout sur des réseaux hétérogènes et des domaines de sécurité, ce qui accroît considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

: utilise StarryWing Digital Map et NetMaster pour l'orchestration de services par glisser-déposer et le déploiement automatisé, l'automatisation intégrée de l'exploitation et de la maintenance des applications et des réseaux, et l'automatisation de bout en bout sur des réseaux hétérogènes et des domaines de sécurité, ce qui accroît considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. AI Connectivity : utilise les algorithmes d'équilibrage de la charge à l'échelle du réseau (NSLB) pour augmenter le débit du réseau à 95 % et améliorer l'efficacité de l'entraînement/de l'inférence de plus de 10 %. La technologie de fiabilité à trois niveaux iReliable, construite sur l'architecture Rock-Solid, offre une fiabilité dix fois plus élevée.

: utilise les algorithmes d'équilibrage de la charge à l'échelle du réseau (NSLB) pour augmenter le débit du réseau à 95 % et améliorer l'efficacité de l'entraînement/de l'inférence de plus de 10 %. La technologie de fiabilité à trois niveaux iReliable, construite sur l'architecture Rock-Solid, offre une fiabilité dix fois plus élevée. AI Network Elements : les commutateurs informatiques polyvalents de la série CloudEngine, les commutateurs informatiques intelligents de la série XH et les modules optiques StarryLink permettent une connaissance précise du trafic et la visualisation de la perte de paquets et de la latence. La sécurité intrinsèque et l'isolation basée sur le groupe contribuent à renforcer la sécurité du réseau.

Points forts du salon- Démonstration des principaux atouts techniques

Le stand Data Center Network de Huawei présentait des démonstrations et des simulations dynamiques de l'architecture à trois couches Xinghe AI Fabric 2.0, illustrant la valeur de l'approche « AI for Fabric & Fabric for AI ». Également affiché : le portefeuille 800GE complet - y compris le commutateur fixe 128×800GE XH9330, le commutateur fixe 64×800GE XH9320, les modules optiques 800GE StarryLink complets - plus l'armoire Xinghe refroidie par liquide et le premier commutateur fixe 128×400GE à haute densité entièrement refroidi par liquide du secteur XH9230-LC.

À l'avenir, Huawei poursuivra sa collaboration ouverte avec ses partenaires et ses clients, fera progresser la recherche et l'innovation dans le domaine des réseaux de centres de données, favorisera la mise à niveau des réseaux intelligents et l'évolution générationnelle, et créera une plus grande valeur pour les industries du monde entier.

