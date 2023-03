-Huawei lanza la primera solución de contenedor de doble motor de la industria, que impulsa la transición hacia 5.5G

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En el evento de Lanzamiento de Productos y Soluciones de Huawei celebrado el 27 de febrero durante el MWC23, Richard Liu, presidente de la Línea de Productos Cloud Core Network de Huawei, declaró el lanzamiento de la primera solución Dual-Engine Container del mundo, que acomoda tanto VMs como contenedores dentro de una única arquitectura. Está diseñada para construir una base de nube de telecomunicaciones totalmente convergente y de calidad de operador para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la red, facilitando la transición hacia un futuro 5.5G.

El sector de las telecomunicaciones ha experimentado una rápida cloudificación en la última década. Durante el proceso, los despliegues basados en VM ayudaron a los actores del sector a obtener un enorme éxito empresarial. La nube de telecomunicaciones se ha convertido en una de las infraestructuras más importantes para las comunicaciones móviles. Con la llegada de 5.5G, el despliegue basado en contenedores se ha convertido en la principal dirección para los operadores en el desarrollo de redes basadas en la nube. Sin embargo, los contenedores aún deben mejorarse para cumplir con las capacidades de nivel de operador y proporcionar alto rendimiento, alta fiabilidad, fácil O&M y una evolución suave requerida para los servicios telco en la era 5.5G.

Huawei ha tomado la delantera en el lanzamiento de la primera solución Dual-Engine Container de la industria, que acomoda VMs y contenedores en el mismo pool de recursos. Tecnologías clave como el marco programable de alto rendimiento, la detección de subsalud, la demarcación de fallos entre capas y la derivación de almacenamiento se aprovechan para mejorar aún más las capacidades nativas de la nube de grado operador. Esta arquitectura totalmente convergente supera a la arquitectura basada en VM, libera al software existente de actualizaciones correlativas, mejora la fiabilidad de la red y facilita la operación y el mantenimiento.

This solution allows both VMs and containers to be managed in compliance with ETSI standards, enables operators to adopt containers to their existing networks through capacity expansion instead of a new deployment, and facilitates the sharing of existing resources. All this tightens integration and shortens the time to market (TTM). On the journey to an all-container network, Huawei chooses such a deterministic architecture to address the uncertainties influencing the pace of progress and to realize the convergence of resources, management, and deployment.

Richard mentioned at the event that the industry is entering the 5.5G era. New services and scenarios are emerging, posing new requirements for networks. The Dual-Engine Container solution will help operators consolidate their network foundation, accelerate service innovation, and build competitive advantages, finally achieving business success.

Huawei will work with industry partners to continuously enhance network connectivity, enable full-service scenarios, and help operators create industry value in building an intelligent world.

