Huawei lance la première solution de conteneur à double moteur de l'industrie, accélérant la transition vers la 5.5G

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du lancement de produits et de solutions Huawei, qui s'est tenu le 27 février au Salon mondial du mobile (MWC 23), Richard Liu, président de la gamme de produits Huawei Cloud Core Network, a annoncé la sortie de la première solution de conteneur à double moteur au monde, qui peut accueillir des VM et des conteneurs dans une seule architecture. Il est conçu pour construire une base de cloud télécom de qualité opérateur et entièrement convergente afin d'améliorer la performance et la fiabilité du réseau, facilitant la transition vers un avenir 5.5G.

L'industrie des télécommunications a connu une cloudification rapide au cours de la dernière décennie. Pendant cette période, les déploiements basés sur les machines virtuelles ont aidé les acteurs de l'industrie à remporter d'énormes succès commerciaux. Le cloud de télécommunication est devenu l'une des infrastructures les plus importantes pour les communications mobiles. Avec l'avènement de la 5.5G, le déploiement par conteneur est devenu la principale orientation pour les opérateurs dans le développement de réseaux cloud. Cependant, les conteneurs doivent encore être améliorés afin de répondre aux besoins des transporteurs et de fournir des performances élevées, une grande fiabilité, un fonctionnement et une maintenance faciles, ainsi qu'une évolution en douceur nécessaire aux services de télécommunications à l'ère de la 5.5G.

Huawei a pris les devants en lançant la première solution de conteneur à double moteur de l'industrie, qui permet d'accueillir des VM et des conteneurs dans le même pool de ressources. Des technologies clés telles que le framework programmable haute performance, la détection des problèmes d'intégrité, la délimitation des défaillances entre les couches et le contournement du stockage sont exploitées pour améliorer davantage les capacités cloud natives de qualité opérateur. Cette architecture entièrement convergente surpasse l'architecture basée sur les machines virtuelles, libère les logiciels existants des mises à niveau corrélatives, améliore la fiabilité du réseau et facilite l'exploitation et la maintenance.

Cette solution permet de gérer à la fois les machines virtuelles et les conteneurs conformément aux normes ETSI, permet aux opérateurs d'adopter des conteneurs sur leurs réseaux existants en augmentant leur capacité au lieu de réaliser un nouveau déploiement et facilite le partage des ressources existantes. Tout cela renforce l'intégration et raccourcit le délai de commercialisation. En route vers un réseau tout-conteneur, Huawei choisit une telle architecture déterministe pour répondre aux incertitudes qui influent sur la vitesse de progression et pour réaliser la convergence des ressources, de la gestion et du déploiement.

Richard a mentionné lors de l'événement que l'industrie entrait dans l'ère de la 5.5G. De nouveaux services et scénarios émergent, posant de nouvelles exigences aux réseaux. La solution de conteneur à double moteur aidera les opérateurs à consolider la base de leur réseau, à accélérer l'innovation en matière de services et à créer des avantages concurrentiels, pour finalement atteindre le succès commercial.

Huawei collaborera avec des partenaires de l'industrie pour améliorer continuellement la connectivité du réseau, permettre des scénarios de services complets et aider les opérateurs à créer de la valeur pour l'industrie dans la construction d'un monde intelligent.

