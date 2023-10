Huawei Li Peng : Alimenter un cycle économique 5G positif et adopter la 5.5G (5G-A)

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Huawei a donné le coup d'envoi du 14e Forum mondial sur le haut débit mobile à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Li Peng, vice-président principal de Huawei et président du Carrier BG de l'entreprise, a prononcé un discours liminaire lors de l'événement. Dans son discours, M. Li a appelé les opérateurs mondiaux et les partenaires de l'industrie à se montrer à la hauteur de la situation, à répondre aux exigences croissantes des réseaux et à tirer le meilleur parti des tendances futures.

« Commençons aujourd'hui à construire les réseaux de demain pour les services futurs, et libérons le potentiel infini de la 5G pour un succès continu », a-t-il déclaré.

Dans son discours sur la mise en place d'un cycle économique 5G positif et l'adoption de la 5.5G (5G-A), M. Li a indiqué que « nous sommes déjà en bonne voie pour réussir dans le domaine de la 5G, et la 5G-Advanced marque l'étape suivante et logique de l'évolution de la 5G. »

Il a souligné que, si l'on regarde l'Histoire, toutes les grandes transformations économiques sont nées de l'innovation dans les technologies d'usage général. « Nous sommes entrés dans l'ère numérique, où l'Internet alimente l'économie numérique », a expliqué M. Li dans son discours.

« La 5G est un élément essentiel de la nouvelle transformation économique », a poursuivi M. Li. « Elle permet également des innovations dans le domaine des technologies à usage général. Pour les industries numériques, la 5G se développe rapidement, ouvrant de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. »

Selon M. Li, les futurs réseaux mobiles devront présenter six caractéristiques essentielles : 10 Gbit/s en liaison descendante, 1 Gbit/s en liaison montante, un réseau déterministe, la prise en charge de cent milliards de connexions IoT, la détection et la communication intégrées et des capacités d'IA natives. Pour y parvenir, les opérateurs et les acteurs de l'industrie doivent non seulement améliorer en permanence leurs capacités dans trois scénarios d'utilisation fondamentaux, à savoir le haut débit mobile amélioré (« enhanced mobile broadband », ou eMBB), les communications massives de type machine (« massive machine-type communications », ou mMTC) et les communications ultra-fiables à faible latence (« ultra-reliable low-latency communication », ou URLLC), mais aussi développer trois nouvelles capacités, notamment la communication à haut débit centrée sur la liaison montante (« Uplink Centric Broadband Communication », ou UCBC) et la communication à haut débit en temps réel (« Real-Time Broadband Communication », ou RTBC).

S'exprimant sur la 5G-Advanced, la prochaine étape évolutive de la technologie 5G, M. Li a également précisé que l'industrie devait collaborer pour promouvoir le développement d'écosystèmes d'appareils et d'applications, vérifier les scénarios de cas d'utilisation et accélérer la commercialisation à grande échelle de FWA Square, de l'IoT passif et de RedCap.

Ces efforts sont essentiels pour tirer le meilleur parti des cinq nouvelles tendances qui façonneront un avenir numérique intelligent.

La 3D sans lunettes

L'écosystème de l'industrie de la 3D sans lunettes arrive rapidement à maturité. Les percées technologiques, notamment dans le domaine du rendu dans le cloud et des humains virtuels en 3D en temps réel, porteront l'expérience immersive à de nouveaux sommets. À l'avenir, de plus en plus d'appareils tels que les téléphones mobiles et les téléviseurs prendront en charge la 3D sans lunettes, ce qui multipliera par dix le trafic de données par rapport à la vidéo 2D.

Les véhicules autoguidés

D'ici 2025, il y aura plus de 500 millions de véhicules intelligents sur les routes. Grâce à des réseaux à large bande passante et à faible latence, les véhicules intelligents pourront partager des informations avec les personnes, les véhicules, les routes et le cloud en temps réel. Dans les scénarios de conduite assistée, les véhicules intelligents consommeront plus de 300 gigaoctets de données par mois pour l'entraînement des modèles basés sur le cloud et les mises à jour hebdomadaires des algorithmes. Dans les scénarios de conduite autonome, la consommation de données sera multipliée par 100.

La fabrication de nouvelle génération

Grâce à des percées dans des domaines tels que le découpage de réseau et l'informatique de périphérie, le nombre de réseaux privés 5G destinés aux entreprises a été multiplié par 100 et la taille du marché est passée à plus de 10 milliards de dollars. Cependant, comme les lignes de production deviennent plus flexibles, qu'elles dépendent de plus en plus des réseaux sans fil et que de plus en plus de systèmes de production de base sont déployés sur le cloud, les réseaux 5G sont soumis à des exigences plus élevées.

Huawei a travaillé avec un opérateur et des partenaires industriels pour construire la première ligne de production d'essai flexible 5G-Advanced de l'industrie. Pour cette ligne de production, la 5G-Advanced prend en charge des connexions réseau à haute fréquence et hautement déterministes, ce qui permet de connecter plus efficacement la puissance de calcul entre le cloud et la périphérie du réseau.

La généralisation de l'IoT cellulaire

Il existe plus de trois milliards de connexions IoT mobiles dans le monde, et la 5G connecte désormais plus d'objets que de personnes. Dans un avenir proche, la 5G prendra en charge une gamme plus large de technologies IoT telles que le RedCap à vitesse moyenne et l'IoT passif. Cela offrira davantage d'options pour différents scénarios IoT, permettant un flux plus efficace de données, d'informations et de puissance de calcul. Par exemple, dans le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers, l'IoT passif peut aider à fournir une visibilité tout au long de la chaîne de distribution et de production, et a permis d'augmenter la productivité globale de 30 % lors d'essais de vérification.

L'informatique intelligente garantie partout

Avec l'essor de nouveaux développements dans le domaine de l'IA, tels que les modèles fondamentaux, la demande de puissance de calcul pour l'IA va connaître une croissance explosive. D'ici 2025, cette demande devrait être 100 fois supérieure aux niveaux actuels. Pour exploiter pleinement le potentiel de la puissance de calcul de l'IA, des capacités réseau plus avancées sont essentielles. Les réseaux devront avoir une bande passante plus importante et une latence plus faible pour alimenter une connectivité véritablement intelligente. En outre, à mesure que les modèles de trafic commencent à changer, les futurs réseaux devront être plus autonomes et intelligents pour offrir une expérience fiable.

Rejoignez-nous pour le 14e Forum mondial sur le haut débit mobile, intitulé « Bring 5.5G into Reality » (en français, « Faire de la 5.5G une réalité ») du 10 au 11 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Organisé par Huawei et soutenu par les partenaires industriels GSMA, GTI et le SAMENA Telecommunications Council, le forum promet une analyse approfondie des succès de la 5G, de la maturité de l'écosystème, de la commercialisation accélérée de la 5G-A/5.5G et de la façon dont la technologie mobile à large bande façonne l'avenir et transforme la vie des gens et les secteurs d'activité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MBBF2023 à l'adresse suivante : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023

