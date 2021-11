Huawei marca presença na Semana de Inovação 2021

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), marca presença no Semana de Inovação 2021 nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Entre as discussões trazidas pela empresa estão temas vitais para as telecomunicações, como a governança digital do Estado, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e cloud.

Durante a mesa redonda "GovTech e os caminhos para a transformação do Estado", que será realizada em 10 de novembro (quarta-feira), das 19h às 21h, Ricardo Mansano, CTO de Governo da Huawei Brasil, vai debater como as entidades governamentais podem inovar com a tecnologia.

Já Marcelo Motta, diretor de Cibersegurança e Soluções da Huawei para a América Latina, vai participar da mesa redonda "LGPD - Segurança e Privacidade: dois lados da mesma moeda?", no dia 11 de novembro (quinta-feira), das 10h às 12h. O executivo vai contribuir para esse importante debate sobre experiência de diferentes instituições nos processos de transformação digital de serviços abordando soluções para minimizar os riscos relacionados à segurança da informação detida pelo governo e preservar a privacidade dos dados pessoais de cada cidadão.

Fechando a participação da Huawei na Semana de Inovação, em 12 de novembro (sexta-feira), José Nilo Cruz Martins, vice-presidente de Huawei Cloud no Brasil, apresentará o seu Meteoro Pitch "Olhando para o Oeste" - uma nova perspectiva de inovação. Das 9h40 às 9h55 o executivo vai compartilhar ideias inovadoras para que a computação na nuvem pode ajudar no desenvolvimento de governos e países.

Sobre a Semana da Inovação 2021

A Semana de Inovação é considerada o maior evento de inovação em governo da América Latina. Esta edição, que ocorre entre os dias 9 e 12 de novembro, tem formato totalmente digital, trazendo o desafio "ousar transformar". As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Semana da Inovação 2021.

