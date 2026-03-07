Huawei lancia la soluzione FAN di nuova generazione

L'intelligenza artificiale potenzia la connettività delle case intelligenti

BARCELLONA, Spagna, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha organizzato un forum sul settore degli Internet Service Provider dal titolo "AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth" (L'intelligenza artificiale ridefinisce gli ISP e guida la crescita B2H e B2B). Durante l'evento Huawei ha presentato la sua soluzione FAN di nuova generazione, che utilizza l'intelligenza artificiale e tecnologie completamente ottiche per sviluppare capacità di rete fondamentali per gli ISP globali nel mondo intelligente, con l'obiettivo di aiutarli a cogliere un nuovo potenziale di business.

York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution

"Dal 2025, l'intelligenza artificiale è passata dall'essere un concetto all'implementazione su larga scala, trasformando radicalmente il settore degli ISP", ha affermato York Yue, Vicepresidente di Huawei e CEO di ISP & Media BU, durante il suo discorso di apertura. "Internamente, promuove l'efficienza operativa, l'intelligenza e l'automazione della rete; esternamente, consente servizi B2B di maggior valore e nuovi modelli di monetizzazione". Yue ha anche sottolineato che gli ISP devono agire con decisione, integrare l'intelligenza artificiale nella loro strategia di base e posizionarsi in modo da realizzare una crescita sostenibile nel mondo intelligente.

Intelligenza artificiale + banda larga domestica completamente ottica per realizzare le case intelligenti di nuova generazione

Le case intelligenti prevedono varie applicazioni come il gaming su cloud, lo streaming video 8K UHD e le teleconferenze. Ciò comporta requisiti più elevati in termini di velocità, stabilità ed efficienza di esercizio e manutenzione (O&M) della banda larga domestica. Per risolvere questo problema, Huawei ha lanciato la sua soluzione FAN di nuova generazione. Basata sull'intelligenza artificiale e integrata in un'architettura coordinata "dispositivo-edge-cloud", questa soluzione offre un sistema di servizi completo che include programmazione intelligente, connettività, servizi e O&M. Ha l'obiettivo di aiutare gli ISP a esplorare nuovi potenziali di crescita migliorando l'esperienza degli utenti.

Per la connettività domestica, la soluzione FAN di nuova generazione utilizza gli ONT della serie OptiXstar EG di Huawei per fornire le tre seguenti funzionalità intelligenti:

Connettività intelligente: questa funzione consente il passaggio automatico da una banda di frequenza all'altra, e offre velocità Wi-Fi 7 superiori a 2.000 Mbps, garantendo una copertura in tutta la casa e prestazioni ininterrotte per attività impegnative come il gaming su cloud e lo streaming video 8K UHD. Servizi intelligenti: il Wi-Fi è integrato con algoritmi di intelligenza artificiale per identificare le condizioni interne con precisione e proteggere la sicurezza della casa. O&M intelligente: le funzionalità di autodiagnosi e auto-ottimizzazione consentono ai dispositivi di rilevare e correggere automaticamente i problemi in modo da garantire prestazioni di rete più agili ed efficienti.

Per la sensibilità dei servizi domestici, la soluzione utilizza OLT della serie MA5800T che dispongono di gestione del traffico basata sull'IA e offrono percorsi di rete dedicati per diversi servizi intelligenti con garanzie SLA personalizzate. In questo modo vengono garantite prestazioni affidabili per diverse applicazioni in ambito sanitario, dell'intrattenimento e delle riunioni da remoto.

La soluzione migliora l'esperienza delle case intelligenti in qualsiasi scenario. Aiuta gli ISP a distinguersi sul mercato, aumentando al contempo la fidelizzazione degli utenti e il valore aziendale.

Adozione dell'intelligenza artificiale: verso un nuovo futuro intelligente per gli ISP

La profonda integrazione dell'intelligenza artificiale con le reti di comunicazione si è delineata come il motore centrale a livello di innovazioni e progressi industriali. La trasformazione intelligente delle reti aziendali e domestiche a banda larga ha raggiunto un punto di svolta cruciale.

"L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore degli ISP, favorendo la crescita dei servizi sia nel settore B2H che B2B", ha affermato Huang Dachuan, CTO del reparto ICT Marketing and Solution Sales di Huawei. "I terminali IA diventeranno comuni entro il 2030; grazie alle loro funzionalità multimodali, aiuteranno le imprese a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza, mentre le reti intelligenti e resilienti miglioreranno notevolmente l'efficienza O&M e l'esperienza degli utenti". Secondo Huang, Huawei ha introdotto un'architettura di rete ISP per il mondo intelligente. "Questa architettura integra data center IA cloud, accesso ottico e capacità di trasporto IP attraverso tecnologie quali Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6) e Optical Cross-Connect (OXC). Consente scenari quali assistenza sanitaria alle famiglie, case intelligenti e O&M intelligente, aiutando i clienti a realizzare una trasformazione intelligente dei servizi", ha affermato Huang.

In qualità di fornitore leader mondiale di infrastrutture ICT e terminali intelligenti, Huawei ha fornito prodotti, soluzioni e servizi innovativi a oltre 8.000 ISP in più di 120 paesi e regioni. In futuro, Huawei continuerà a promuovere l'integrazione tra intelligenza artificiale e reti, collaborando con clienti e partner globali per accelerare gli aggiornamenti intelligenti delle reti aziendali e domestiche a banda larga. L'azienda mira a portare l'intelligenza artificiale in tutte le case e in tutti i settori industriali per creare una solida base digitale per la futura era intelligente.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni digitali e intelligenti di Huawei per gli ISP, visitare il sito web: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

