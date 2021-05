Huawei Mobile Services faz parceria com a Swrve para levar a participação líder do cliente aos usuários da Huawei

SHENZHEN, China, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, empresa tecnológica líder mundial, fez uma parceria com a Swrve, uma plataforma líder de marketing e experiência do cliente, o que permite que as empresas globais se envolvam com usuários móveis da Huawei através do Huawei Push Service, que está integrado dentro do Swrve SDK.

"Estamos entusiasmados em estender nossa plataforma de marketing e experiência do cliente em tempo real para plataformas e dispositivos móveis, Internet e TV à plataformas e dispositivos da Huawei. Os clientes da Swrve agora terão a capacidade de implementar potentes experiências de mensagens push e no aplicativo para chegar aos consumidores da Huawei com experiências que são dinamicamente pessoais e construídas em torno do indivíduo para aprofundar as relações", disse Lisa Cleary, CEO da Swrve.

ASwrve, líder do 2020 Gartner Magic Quadrant para Mobile Marketing Platform, oferece um conjunto líder mundial de capacidades móveis, como notificações push, experiências no aplicativo e experiências integradas para que as empresas interajam e se engajem com os seus usuários.

A parceria cria experiências únicas, intuitivas e premium para os clientes do mundo todo

A parceria entre a Swrve e a Huawei abre as portas para que as marcas e fabricantes construam uma relação direta com o consumidor pela primeira vez com uma única ferramenta de compromisso sem comprometer os canais de envio de plataformas múltiplas.

"Na Swrve, entendemos a importância de oferecer uma experiência do cliente verdadeiramente excelente sem compromisso em todos os dispositivos e plataformas", explicou Lisa. "A parceria entre a Swrve e a Huawei abre as portas para as marcas globais se conectarem diretamente aos consumidores com experiências poderosas em escala global."

A Huawei se compromete a formar sólidas parcerias com plataformas líderes, oferecendo às marcas as ferramentas e a expertise para criar experiências únicas, intuitivas e premium para seus clientes e, ao mesmo tempo, desenvolver seus negócios. Com a Swrve unindo-se ao ecossistema HMS, sua SDK fácil de usar agora está disponível para as marcas permitirem os serviços push e oferecer serviços relevantes e personalizados a seus clientes rapidamente.

Para mais informações, acesse Huawei Ecosystem Partner Site e o Swrve SDK integration guide.

Sobre a AppGallery – Um dos 3 principais mercados de aplicativos do mundo

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nosso recurso HMS Core exclusivo permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso é parte de nossa mais ampla estratégia 1+8+N na Huawei.

Nossa visão é fazer da AppGallery uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente.

Sobre a Swrve

A Swrve é a plataforma líder de marketing e experiência de clientes para empresas móveis, internet e TV, ajudando as principais empresas a se conectarem com seus clientes móveis para criar relações duradouras e valiosas. Marcas líderes mundiais, como Playrix, Sony Pictures e Telefónica, utilizam a Swrve para identificar, prever e antecipar as necessidades dos clientes com dados de comportamento em tempo real em aplicativos móveis, na Internet e na TV. Saiba mais em swrve.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

