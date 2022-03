HUAWEI Mobile Services présente un large éventail d'innovations au MWC 2022 afin d'aider les développeurs et d'améliorer l'expérience des consommateurs

Huawei présentera également les capacités de plusieurs innovations dans la zone d'exposition de l'écosystème HMS, notamment HMS pour PC qui alimente l'expérience Smart Office, HUAWEI Ads, les kits HMS Core, Petal Search, Petal Maps, et bien plus encore.

HMS a consolidé sa position de troisième écosystème mobile le plus important au monde, avec plus de 5,4 millions de développeurs enregistrés et une base croissante de 730 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei. Dédié à l'offre de composants de développement et de fonctions faciles à utiliser pour les développeurs d'applications, HMS Core ouvre activement un écosystème multiplateforme prenant en charge plusieurs appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les écrans intelligents et les PC.

Huawei présente un nouveau logiciel multiplateforme pour l'expérience du Smart Office

Au MWC 2022, Huawei présente sa dernière innovation matérielle, ainsi que plusieurs nouvelles solutions intelligentes axées sur les capacités de Smart Office. Cela inclut le lancement du dernier produit phare MateBook X Pro 2022, et les versions PC de HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery et HUAWEI Assistant·TODAY dans le cadre de HMS pour PC.

HUAWEI Mobile Cloud pour PC, disponible dans plus de 20 pays/régions, permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités de synchronisation en direct et sur plusieurs appareils grâce à une seule connexion utilisant HUAWEI ID. Les utilisateurs sont en mesure de rechercher et d'accéder rapidement aux dossiers de fichiers récents et même aux liens URL.

Avec HMS pour PC, des services comme AppGallery sont désormais disponibles sur PC. Grâce à HUAWEI Mobile Application Engine, les utilisateurs peuvent télécharger des applications mobiles sur des ordinateurs portables via la version PC d'AppGallery. En outre, AI Search permet aux utilisateurs de parcourir les fichiers locaux ou réseau avec une précision et une efficacité nouvelles sur tous les appareils.

Une autre fonctionnalité intéressante de HMS pour PC est HUAWEI Assistant·TODAY. Ce puissant assistant personnel et intelligent peut également être utilisé pour accéder à des informations en temps réel avec des recommandations intelligentes et personnalisées.

L'expérience inter-appareils devrait encore davantage se développer avec le lancement du HUAWEI MatePad Paper au MWC 2022, avec plus de 2 millions de sélections diverses provenant de partenaires et d'éditeurs de contenu de premier plan, disponibles sur HUAWEI Books dans le cadre de l'expérience multiplateforme de l'écosystème HMS.

Petal Search et Petal Maps offrent une expérience de recherche et de navigation tout-en-un au-delà de votre téléphone

En collaboration avec des partenaires du monde entier, Petal Search amène la recherche au niveau supérieur avec la présentation de la recherche AR au MWC 2022 grâce aux lunettes AR, développées par des partenaires industriels et présentées pour la toute première fois aux participants de la conférence. Avec les lunettes AR, les utilisateurs sont en mesure de rechercher des informations par le biais d'une combinaison de capacités de recherche multimodale, y compris visuelle, vocale et de traduction en temps réel avec Petal Search.

Au MWC 2022, Petal Maps présente l'utilisation de matériel de téléphonie mobile et d'algorithmes intelligents pour construire des capacités de positionnement précises, offrant aux consommateurs une expérience de navigation innovante et de qualité supérieure. En parallèle, la plateforme Petal Maps aide les développeurs et les entreprises du monde entier à atteindre le succès commercial en ouvrant également ses capacités.

Une plateforme centralisée pour les développeurs du monde entier

Étant l'une des principales plateformes de services pour développeurs, HUAWEI DEVELOPERS fournit des services centralisés aux développeurs du monde entier, du développement et des tests à la promotion ainsi qu'à la monétisation, et au-delà.

HMS encourage constamment l'innovation collaborative avec la communauté des développeurs en offrant une boîte à outils complète, grâce au moteur AR, à la modélisation 3D et au kit d'édition audio de HMS Core 6, entre autres.

Avec des initiatives telles que HUAWEI Women Developers, HUAWEI Developer Academy, le concours d'innovation HMS Apps Up et le programme Shining Star, Huawei s'efforce continuellement de créer une communauté, de stimuler l'innovation et de trouver des solutions en collaboration avec ses partenaires.

En outre, Huawei offre un soutien complet aux développeurs d'applications, y compris HUAWEI AppGallery Connect, qui fournit des ressources étendues -idéation, développement, distribution, exploitation et analyse des données- aux développeurs du monde entier.

En outre, HUAWEI Ads aident les développeurs à atteindre les utilisateurs grâce aux services mobiles HUAWEI préinstallés sur les appareils Huawei, tels que AppGallery, Petal Search, HUAWEI Vidéo et HUAWEI Music. Tout cela est rendu possible grâce à HUAWEI Ads qui regroupe plus de 36 000 éditeurs tiers et à la Supply-Side Platform (SSP) de l'écosystème HMS dans le monde entier.

Huawei vise à construire un avenir tout connecté

Grâce à ses dernières synergies et innovations matérielles et logicielles présentées au MWC 2022, Huawei continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et ses développeurs, en se concentrant sur sa vision « 1+8+N » pour offrir aux consommateurs du monde entier une expérience de vie AI harmonieuse et pour tous les scénarios.

Huawei vise à élargir ses capacités et à établir des partenariats plus fructueux et à valeur ajoutée mutuelle avec les développeurs pour continuer à développer l'écosystème HMS à l'échelle mondiale, notamment l'expansion de l'AppGallery, de HMS Core et de ses cinq moteurs de service de base du HMS.

Pour en savoir plus sur Huawei au MWC 2022, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

À propos de HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services fait partie du Huawei Consumer Business Group, qui vise à fournir une expérience mobile intégrale aux utilisateurs dans le monde entier. Les services incluent Mobile Cloud, AppGallery, Vidéo, Thèmes, Déverrouillage magazine et plus encore. Au 31 décembre 2021, HUAWEI Mobile Services couvrait 730 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays, permettant ainsi à chaque utilisateur d'un appareil Huawei de vivre intelligemment.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1755473/HUAWEI_Mobile_App_Engine_PC.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei