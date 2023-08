Huawei Network Summit 2023 (América Latina) - As inovações nunca param: acelerando a transformação digital do setor

CANCÚN, México, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Huawei Network Summit (HNS) 2023 na América Latina foi realizado com sucesso em Cancún, México, no dia 25 de agosto de 2023. Com o tema "Inovações nunca param", o HNS atraiu mais de 500 clientes e parceiros de mais de 10 países, entre eles México, Brasil, Colômbia, Argentina, Peru e Chile. No evento, participantes de diversos setores, como serviço público, finanças, energia, fornecedores de acesso à internet (ISP), educação e saúde, mergulharam nas inovações tecnológicas de comunicação de dados e exploraram novas formas de acelerar a transformação digital empresarial e criar novos valores conjuntamente na América Latina.

No discurso de abertura, Tony Sze, presidente de negócios empresariais para a América Latina, ressaltou que a economia digital está tomando forma e acelerando nos países da América Latina, e que as infraestruturas digitais estão desempenhando um papel fundamental nesse sentido. Com base nesse cenário, a Huawei continuará a apoiar os clientes empresariais em sua evolução na jornada de transformação digital. Especificamente, a Huawei ajudará os governos estaduais e federal a criar recursos orientados para serviços e escritórios totalmente sem fio; a Huawei também ajudará as organizações financeiras a construir redes de data center preparadas para o futuro, impulsionando, por sua vez, serviços financeiros ágeis e estáveis. A Huawei continuará sendo uma parceira confiável para os ISPs, ajudando-os a construir redes estáveis e de banda ultralarga que atendam às necessidades futuras na próxima década. Nas áreas de energia e transporte, a Huawei apoiará os clientes na construção de redes de produção baseadas em IP para serviços mais estáveis e orientados para o futuro.

Todos os setores estão criando novos requisitos para transformação digital, melhoria da produtividade e otimização da experiência de serviço. Por exemplo, os governos estão se tornando digitais, exigindo uma melhor cobertura sem fio em todo o campus para uma experiência otimizada de negócios e serviços. A era do Banco 4.0 está se aproximando rapidamente, impulsionando a necessidade de migrar aplicativos e serviços para múltiplas nuvens e equipando redes de data center com recursos de operações e manutenção (O&M) de múltiplas nuvens e fornecedores. Da mesma forma, os ISPs estão buscando recursos premium de rede de longa distância (WAN) para apoiar o rápido crescimento de usuários. Outra prioridade para o desenvolvimento de negócios empresariais é a segurança cibernética. Essa preocupação está levando as empresas a buscar recursos de segurança multidimensional para combater desenfreados ataques de ransomware e outros.

Em resposta, a Huawei está sempre inovando sua Solução de Rede em Nuvem Inteligente, aprimorando experiência, IA e convergência.

CloudCampus 3.0 + Experience : a solução CloudCampus de 10 Gbps e alta qualidade da Huawei está concentrada na experiência do usuário e se destaca com quatro recursos exclusivos: acesso de ultra alta velocidade, arquitetura simplificada, experiência máxima e O&M simplificados. Essa solução é uma ótima opção para serviços públicos, finanças, energia, educação, saúde e outros setores, nos quais apoia o desenvolvimento de uma rede de escritórios sem bloqueio. Como resultado, os benefícios incluem videoconferências fluidas, custos de desenvolvimento de redes 50% mais baixos e recuperação rápida de falhas em minutos.

: a solução CloudCampus de 10 Gbps e alta qualidade da Huawei está concentrada na experiência do usuário e se destaca com quatro recursos exclusivos: acesso de ultra alta velocidade, arquitetura simplificada, experiência máxima e O&M simplificados. Essa solução é uma ótima opção para serviços públicos, finanças, energia, educação, saúde e outros setores, nos quais apoia o desenvolvimento de uma rede de escritórios sem bloqueio. Como resultado, os benefícios incluem videoconferências fluidas, custos de desenvolvimento de redes 50% mais baixos e recuperação rápida de falhas em minutos. CloudFabric 3.0 + Intelligence : a solução de rede de data center CloudFabric da Huawei se torna mais inteligente do que nunca, e apresenta três recursos distintos: desempenho ultrapoderoso, implementação ultrarrápida e O&M ultrainteligente. Em diversos setores, como finanças, serviços públicos, educação e ISP, essa solução pode melhorar a eficiência do treinamento da IA em 20%, oferecer serviços em nuvens e data centers em minutos, localizar as causas principais da rede para exceções de aplicativos com um clique e demarcar falhas em minutos.

: a solução de rede de data center CloudFabric da Huawei se torna mais inteligente do que nunca, e apresenta três recursos distintos: desempenho ultrapoderoso, implementação ultrarrápida e O&M ultrainteligente. Em diversos setores, como finanças, serviços públicos, educação e ISP, essa solução pode melhorar a eficiência do treinamento da IA em 20%, oferecer serviços em nuvens e data centers em minutos, localizar as causas principais da rede para exceções de aplicativos com um clique e demarcar falhas em minutos. CloudWAN 3.0 + Convergência: a solução CloudWAN convergida da Huawei cria novo valor para os clientes por meio de redes, dispositivos e gerenciamento convergidos. Aproveitando a solução da Huawei, clientes em setores variados, como serviço público, ISP, energia e transporte, podem reduzir o custo total de propriedade (TCO) e as despesas de capital (CAPEX) em 30% enquanto aumentam a eficiência de O&M em 60%.

Os negócios empresariais estão prosperando na América Latina. Para apoiar esse movimento, a Huawei desenvolve continuamente recursos de soluções CloudCampus, CloudFabric e CloudWAN, e já lançou muitas inovações revolucionárias, incluindo o primeiro Wi-Fi distribuído de roaming zero, cartão de garantia de experiência de alta qualidade (usado em switches de campus emblemáticos), CloudEngine 16800-X (switch de rede de data center 400GE), NetEngine 8000 F8 (roteador de transporte convergente) e mapa digital de rede iMaster NCE-based. Todas essas ofertas fortalecem as redes com inovações e estimulam a produtividade digital em um ritmo acelerado.

Entre os principais participantes da cerimônia de lançamento estavam Vincent Liu, presidente do departamento de marketing e vendas de soluções de redes empresariais da Huawei; Steven Zhao, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei; Wu Jiaxing, presidente do departamento de marketing e vendas de soluções empresariais para a América Latina da Huawei; Diego Alberto de Gracia, diretor de redes empresarias da Huawei para a região da América Latina e representantes de clientes e parceiros pioneiros de diversos setores, como serviço público, fornecedores de acesso à Internet (ISP) e educação. Simultaneamente ao lançamento desse programa de membros do IP Club, quase 300 membros do IP Club foram recrutados no evento. O IP Club é uma plataforma de comunicação de pares do setor de IP iniciado pela Huawei. Os membros do IP Club podem participar em atividades diversificadas e exclusivas, como workshops técnicos presenciais, reuniões presenciais com especialistas do setor, "IP Club Carnival" e interação com pares na comunidade on-line. Até o momento, a Huawei já reuniu mais de 2.900 membros do IP Club em todo o mundo.

De olho no futuro, a Huawei seguirá inovando e superando problemas técnicos com mais investimentos em P&D. Além disso, a Huawei continuará alinhando os melhores produtos e soluções com o desenvolvimento de negócios futuros dos clientes. Desta forma, ajudará uma ampla gama de clientes do setor a superar as barreiras técnicas e manter-se à frente da concorrência. As plataformas de treinamento e comunicação abrangentes da Huawei ajudam os clientes a obter novas perspectivas sobre os principais produtos e soluções e a explorar maneiras únicas de estimular a produtividade digital.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Contamos com 207.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações do mundo para torná-lo totalmente conectado e inteligente. Para atingirmos esse objetivo, trabalharemos em direção à conectividade onipresente e acesso inclusivo à rede, estabelecendo as bases para um mundo inteligente; forneceremos poder computacional diversificado onde e quando você precisar para levar nuvem e inteligência a todo o planeta; construiremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicas; e redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais inteligente e mais personalizada em todos os aspectos da vida de uma pessoa, esteja ela em casa, na rua, no escritório, treinando ou se divertindo. Para obter mais informações, acesse a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

