Édition 2024 du Huawei Network Summit 2024 (Afrique du Nord) : un franc succès pour une Afrique numérique-intelligente

MARRAKECH, Maroc, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- La troisième étape du Huawei Network Summit 2024, dont le thème est « L'innovation ne s'arrête jamais », s'est tenue avec succès à Marrakech, au Maroc. Au cours de ce sommet, Huawei a dévoilé ses produits et solutions Xinghe Intelligent Network pour la région de l'Afrique du Nord afin de répondre au mieux à divers scénarios tels que les réseaux de campus, les réseaux étendus (WAN), les réseaux de centres de données et la sécurité des réseaux. En tirant parti de ces offres spécifiques, Huawei est prête à unir ses forces à celles de ses clients pour construire ensemble une Afrique intelligente et numérique.

Launching Xinghe Intelligent Network products and solutions

Les principaux produits lancés sont Xinghe Intelligent Campus, Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN et Xinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Campus : Garantir une expérience intelligente est un objectif clé du Xinghe Intelligent Campus. À cette fin, les produits Wi-Fi 7 de Huawei pour tous les scénarios utilisent des antennes intelligentes et des technologies de planification intelligentes pour doubler la force du signal sans fil et augmenter de 50 % le nombre d'utilisateurs simultanés. De plus, la solution d'assurance audio et vidéo de Huawei, unique dans l'industrie, identifie intelligemment les applications audio et vidéo et leur donne la priorité afin de garantir une expérience toujours optimale. En ce qui concerne la sécurité des réseaux sans fil, Huawei a lancé la technologie Wi-Fi Shield, une innovation qui empêche les utilisateurs non autorisés d'écouter les données valides, garantissant ainsi une sécurité solide des réseaux sans fil.





Garantir une expérience intelligente est un objectif clé du Xinghe Intelligent Campus. À cette fin, les produits Wi-Fi 7 de Huawei pour tous les scénarios utilisent des antennes intelligentes et des technologies de planification intelligentes pour doubler la force du signal sans fil et augmenter de 50 % le nombre d'utilisateurs simultanés. De plus, la solution d'assurance audio et vidéo de Huawei, unique dans l'industrie, identifie intelligemment les applications audio et vidéo et leur donne la priorité afin de garantir une expérience toujours optimale. En ce qui concerne la sécurité des réseaux sans fil, Huawei a lancé la technologie Wi-Fi Shield, une innovation qui empêche les utilisateurs non autorisés d'écouter les données valides, garantissant ainsi une sécurité solide des réseaux sans fil. Xinghe Intelligent Fabric : En tirant parti de l'IA Turbo et d'un algorithme d'équilibrage de charge à l'échelle du réseau (NSLB), Xinghe Intelligent Fabric réalise une optimisation intelligente à l'échelle du réseau. Les avantages qui en résultent sont notamment l'absence de perte de paquets, l'équilibrage de charge à l'échelle du réseau et une utilisation élevée des liens de plus de 98 % en moyenne. De plus, les basculements au niveau des liens et des périphériques s'effectuent en quelques millisecondes, et les basculements au niveau du réseau en quelques secondes. Les commutations rapides à trois niveaux garantissent un fonctionnement fiable du réseau du centre de données et permettent de libérer efficacement la puissance informatique intelligente.





En tirant parti de l'IA Turbo et d'un algorithme d'équilibrage de charge à l'échelle du réseau (NSLB), Xinghe Intelligent Fabric réalise une optimisation intelligente à l'échelle du réseau. Les avantages qui en résultent sont notamment l'absence de perte de paquets, l'équilibrage de charge à l'échelle du réseau et une utilisation élevée des liens de plus de 98 % en moyenne. De plus, les basculements au niveau des liens et des périphériques s'effectuent en quelques millisecondes, et les basculements au niveau du réseau en quelques secondes. Les commutations rapides à trois niveaux garantissent un fonctionnement fiable du réseau du centre de données et permettent de libérer efficacement la puissance informatique intelligente. Xinghe Intelligent WAN : S'appuyant sur un algorithme de sélection adaptatif à voies multiples, le WAN intelligent de Xinghe planifie intelligemment des millions de flux de services sur l'ensemble du réseau. La largeur de la bande passante des services peut être ajustée de manière flexible, de 2 Mbit/s à 100 Gbit/s, ce qui permet d'utiliser pleinement les ressources inutilisées du réseau. En outre, la sélection des voies en fonction de la latence et le déploiement en un clic du découpage du réseau de bout en bout garantissent une transmission efficace des données pour les applications intelligentes dans divers secteurs. En dotant les dispositifs réseau d'une intelligence artificielle, le Xinghe Intelligent WAN peut apprendre le comportement du trafic des applications, détecter et signaler les exceptions en quelques secondes grâce à une surveillance intelligente de la ligne de base. Tous ces éléments garantissent une expérience sans compromis pour les applications clés.





S'appuyant sur un algorithme de sélection adaptatif à voies multiples, le WAN intelligent de Xinghe planifie intelligemment des millions de flux de services sur l'ensemble du réseau. La largeur de la bande passante des services peut être ajustée de manière flexible, de 2 Mbit/s à 100 Gbit/s, ce qui permet d'utiliser pleinement les ressources inutilisées du réseau. En outre, la sélection des voies en fonction de la latence et le déploiement en un clic du découpage du réseau de bout en bout garantissent une transmission efficace des données pour les applications intelligentes dans divers secteurs. En dotant les dispositifs réseau d'une intelligence artificielle, le Xinghe Intelligent WAN peut apprendre le comportement du trafic des applications, détecter et signaler les exceptions en quelques secondes grâce à une surveillance intelligente de la ligne de base. Tous ces éléments garantissent une expérience sans compromis pour les applications clés. Xinghe Intelligent Network Security : La sécurité des réseaux devenant l'une des principales priorités, Huawei a lancé la solution Xinghe Intelligent Network Security qui offre aux entreprises une protection intelligente et intégrée de la sécurité dans le cloud, sur les réseaux, à la périphérie et sur les points d'extrémité. Plus précisément, le cerveau de la sécurité dans le cloud intègre des règles d'inférence et des modèles de détection de la sécurité pour corréler automatiquement les événements de sécurité, faire correspondre les politiques de traitement et, en fin de compte, traiter 99 % des événements de sécurité dans le cadre d'une approche en boucle fermée. En particulier, quatre moteurs de sécurité exploitent des algorithmes d'IA pour analyser dynamiquement les modèles de trafic en temps réel et détecter les menaces avec une précision de 99,95 %. De plus, le premier moteur de graphe de menaces bidimensionnel de l'industrie permet une détection parallèle des menaces, avec un taux de détection des ransomwares allant jusqu'à 100 %.

Outre le lancement des solutions Xinghe Intelligent Network, Huawei a également dévoilé une vaste gamme de solutions Xinghe Intelligent Industry Network qui couvrent divers secteurs tels que les services publics, la finance, l'énergie, l'éducation, les transports, la fabrication et les soins de santé. Toutes ces solutions répondent aux besoins spécifiques des différents secteurs qui entrent dans l'ère de l'intelligence.

Lors du sommet, Huawei a également annoncé plus de dix produits et solutions innovants pour répondre au mieux aux différents cas d'utilisation. Parmi les exemples figurent le Wi-Fi 7, le commutateur modulaire de centre de données 400GE à la densité la plus élevée du secteur (un total de 640 ports 400GE), le commutateur unique du secteur avec des cartes flexibles de GE à 400GE, le premier routeur 400GE de 220 mm de profondeur du secteur, une passerelle convergente intelligente tout-en-un, et Net Master (une application de grand modèle de réseau). Tous ces produits contribueront à jeter les bases d'un réseau intelligent pour l'ère de l'IA et à accélérer l'intelligence dans toutes les industries de la région de l'Afrique du Nord.